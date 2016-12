Toyota Fortuner độ siêu xe limousine hết 1,4 tỷ đồng

Mới đây, hình ảnh của chiếc Toyota Fortuner độ limousine phiên bản với chiều dài siêu khủng khiến nhiều không khỏi ngạc nhiên. Được biết chiếc xế hộp lạ lùng này xuất hiện tại giải đua xe Maruti Suzuki TSD diễn ra ở Arunachal Pradesh (Ấn Độ). Từ những hình ảnh bên ngoài của xe cho thấy, chiếc limousine gây xôn xao thực chất là được phát triển của nguyên mẫu Fortuner. So với nguyên bản, Fortuner "limousine" được làm mới với việc mở rộng cản trước/sau. Để có thể thực hiện nên tác phẩm, chủ nhân của chiếc SUV Toyota Fortuner đã cưa đôi phần khung và kéo dài hệ thống khung gầm. So với bản tiêu chuẩn, chiếc xế độ nổi bật với cụm đèn pha LED lớn dạng thấu kính, đèn dạng hình tròn và hình thang khá bắt mắt, tích hợp thêm đèn xi-nhan. Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu dạng LED to bản kéo dài sang hai bên, một thiết kế chưa từng thấy trên bất kỳ một mẫu xe nào của Fortuner. Ở bên trong, khoảng không gian nội thất của xe tái thiết kế hoàn toàn mới, đặc biệt hơn chính là các chi tiết ốp gỗ bóng gồm vô-lăng, trần, phần khung của ôtô... Điểm thiết kế đặc biệt của chiếc limousine là ở hàng ghế thứ 2 được bọc da sang trọng, hàng ghế thứ 3 thiết kế ngược nằm đối diện. Xe được trang bị một chiếc điện thoại bàn nhỏ. Bên cạnh đó là hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, cổng kết nối USB. Ngoài ra, một màn hình TV LCD phục vụ giải trí cho hành khách không thể bỏ qua. Hiện chưa rõ động cơ của xe có được làm lại hay không, trong khi đó tại thị trường Ấn Độ mẫu SUV của Toyota được trang bị 2 tùy chọn động cơ, gồm động cơ diesel 2.5 lít hoặc động cơ diesel 3.0 lít. Hiện tổng thiệt hại để "độ" chiếc Fortuner độ siêu xe kể trên lên đến gần 4.000.000 INR (gần 1,4 tỷ đồng).

