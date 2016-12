Toyota Aygo 2017 mới giá chỉ 336 triệu đồng

Toyota Aygo 2017 sở hữu ngôn ngữ thiết kế đơn giản, phù hợp với giới trẻ, đặc biệt là phụ nữ cá tính - những người muốn tạo nên sự khác biệt, nổi bật giữa đám đông. Xe có thiết kế nhỏ gọn, khá thuận lợi khi di chuyển trong các con phố nhỏ hẹp. Ở thế hệ 2017 mới này, mẫu xe cỡ nhỏ Aygo mới có diện mạo cực kỳ trẻ trung và cá tính, với đường nét thiết kế dạng chữ X nổi bật ở đầu xe. Đèn chiếu sáng chính của xe là loại projector, còn đèn ban ngày LED hiện đại được bố trí khéo léo ở gần khu vực đèn sương mù. Kiểu vuốt kính hông dài đến tận phía sau tạo cảm giác rộng rãi hơn cho xe Toyota Aygo. Đây cũng là phong cách thiết kế mà "đàn anh" Toyota Yaris đang sử dụng. Ngoài ra, để tăng thêm phần cá tính là bộ vành hợp kim đa chấu tối màu có kích thước 15 inch. Ra mắt thị trường Châu Âu với hai phiên bản cho năm 2017 là X-Press và X-Style - trong khi phiên bản X-Style về tổng thể tương tự như X-Press nhưng có thêm một vài thay đổi về màu sơn để nổi trội hơn rất nhiều. Phần đuôi xe nổi bật với đèn hậu dạng LED dạng hình chữ Z lượn sóng. Đèn hậu và đèn xi-nhan tích hợp chia làm hai tầng và nằm ở trên nắp ca-pô của xe đi kèm là một đường viền sáng. Bên cạnh đó, cản gió sau của xe còn tích hợp thêm đèn chiếu sáng trên cao. Bên trong nội thất xe Toyota Aygo 2017 với cả hai phiên bản này là sự hiện đại đến từ phong cách chữ X như ngoại thất của xe, đi cùng với những chi tiết màu đen khoẻ khoắn khắp xung quanh cabin được phối cùng với màu ngoại thất ấn tượng. Vô-lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, điều hòa tự động, màn hình cảm ứng dạng LCD, cần số bọc da, ghế bọc vải nỉ với hai tông màu sữa-nâu đen ấn tượng. Ngoài ra, xe còn được bổ sung hệ thống khóa cửa trung tâm tự động, khóa cửa điều khiển từ xa và cửa sổ điều khiển điện. Hàng ghế phía sau bọc chất liệu da màu đen ấn tượng. Nhìn vào hàng ghế sau, khoảng cách để chân có vẻ như khá hẹp so với nhiều mẫu xe cỡ nhỏ khác. Hệ thống giải trí theo xe được trang bị hệ thống X-touch. Động cơ của mẫu xe cỡ nhỏ Toyota Aygo 2017 mới là loại 3 xi-lanh, dung tích 1 lít, cho công suất 69 mã lực. Cả hai phiên bản X-Press và X-Style này đều được đưa ra gói an toàn tuỳ chọn Toyota Safety Sense. Giá bán khởi điểm của mẫu xe ôtô cỡ nhỏ cá tính này của hãng xe Toyota tại thị trường Anh quốc là 11.935 Bảng (khoảng 336 triệu đồng). Toyota Aygo là một mẫu xe hai cửa cỡ nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với xe Yaris. Mẫu xe này đã từng lăn bánh không ít tại Việt Nam nhưng vì là xe nhập khẩu nguyên chiếc nên hạn chế vì giá cả đắt đỏ. Phiên bản 2016 của mẫu xe này tại Việt Nam có giá lên đến gần 800 triệu đồng.

