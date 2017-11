Top xe ôtô tầm trung dành cho người mới lái

Subaru Impreza là một trong những mẫu xe phù hợp với người mới lái ôtô. Không chỉ sở hữu thiết kế ngoại thất tinh tế, hiện đại, Subaru Impreza còn được đánh giá là chiếc xe vận hành an toàn nhưng không kém phần mạnh mẽ. Xe sử dụng động cơ tăng áp boxer 4 xy-lanh với công suất tối đa 156 mã lực ddi kèm nhiều tính năng hiện đại. Mới biết lái ôtô bạn có thể chọn mẫu xe chạy điện Nissan Leaf. Những tính năng tiêu chuẩn nổi bật ở biến thể SV là hệ thống camera RearView Monitor và kết nối Bluetooth của xe có thể hỗ trợ rất nhiều cho những người chưa thực sự có kinh nghiệm. Nên chọn mẫu xe ôtô cỡ nhỏ, không cầu kì, động cơ êm ái... là lời khuyên cần thiết cho những ai mới tập lái xe. Honda Fit có đủ những yêu cầu này. Đặc biệt xe có các tính năng hỗ trợ an toàn cho người tập lái như hệ thống phanh tự động khẩn cấp, duy trì và cảnh báo đi lệch làn đường. Volkswagen Golf khá phù hợp với người mới tập lái khi được trang bị cảm biến radar cho hệ thống phanh trước, giúp giảm tốc độ để tránh tai nạn. Nếu thích phong cách thể thao bạn có thể chọn mẫu xe thể thao cỡ nhỏ Mazda MX-5 Miata. Mẫu xe này nhỏ gọn, tốc độ lại không quá nhanh rất hợp với người mới tập lái. Bên cạnh đó xe có thiết kế đẹp, phong cách với phần mui trần hiện đại. Xe giá rẻ Mazda3 sử dụng khối động cơ 2.0L, 4 xy-lanh có mức tiêu hao nhiên liệu thấp. Xe được trang bị màn hình hiển thị head-up hiện đại, hệ thống đèn pha thích ứng và kiểm soát hành trình chủ động. Hyundai Ioniq có kích cỡ 7 inch, tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, radio vệ tinh, kết nối Bluetooth cùng một cổng USB cũng là những trang bị tiêu chuẩn trên Ioniq 2017. Toyota 86 được trang bị hệ thống đèn pha HID thay đổi theo góc lái tăng cường khả năng phát sáng ban đêm một trong những tính năng rất cần cho người mới biết lái xe. Jeep Renegade thiết kế chắc chắn, mạnh mẽ và khá an toàn cho người mới tập lái. Dù mới biết lái xe bạn vẫn có thể chọn mẫu bán tải địa hình Toyota Tacoma. Xe có động cơ tiết kiệm nhiên liệu cùng hệ thống dẫn động 4 bánh được cải tiến. Ngoài ra, nó còn có hệ thống điều khiển chống trượt chủ động và tính năng vượt địa hình tốt.

