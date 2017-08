Top xe ôtô giá rẻ dưới 500 triệu đồng tại Việt Nam

Với gói kinh phí hạn hẹp trong khoảng từ 300-500 triệu đồng, những người lần đầu mua xe có thể lựa chọn một số mẫu xe ôtô giá rẻ dưới đây vừa đảm bảo phục vụ cho nhu cầu sử dụng, kèm giá thành hấp dẫn phù hợp với khả năng tài chính của mình. Tuy nhiên bài viết chỉ đề cập đến giá được lấy từ trên hệ thống bảng giá website của hãng, còn giá bán thực tế có thể khác biệt tùy theo thị trường. Có lẽ cái tên gây chú ý nhất trong tầm tiền trên là chiếc Hyundai Grand i10. Đây là mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ được Hyundai Thành Công chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp với giá bán dao động từ 340-435 triệu đồng. So với bản nhập khẩu từ Ấn Độ, thiết kế của Grand i10 sedan không có nhiều sự khác biệt lớn. Xe nổi bật với hệ thống đèn LED chạy ban ngày, bộ mâm hợp kim 14 inch, 2 túi khí, cảm biến lùi, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, ghế da, màn hình cảm ứng CD-MP3/Radio AM/FM/MP3/AUX/USB/dẫn đường. Về khả năng vận hành, Hyundai Grand i10 có 2 lựa chọn động cơ gồm bản 1.0L công suất 66 mã lực, mô-men xoắn 94 Nm và 1.25L công suất 87 mã lực, mô-men xoắn 120 Nm. Mỗi động cơ đều có tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 5 cấp. Cái tên thứ 2 không còn xa lạ đối với nhiều người chính là Kia Morning, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Hyundai Grand i10. Hiện giá bán Kia Morning rơi vào khoảng từ 368-397 triệu đồng, tùy vào từng phiên bản MT và AT, đây cũng là mẫu xe được lắp ráp trong nước giống như đối thủ. Về trang bị vận hành, Kia Morning Si được trang bị động cơ 1.25L, 4 xi-lanh, DOHC cho công suất cực đại 86 mã lực và mô-men xoắn cực đại 120Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Một đại diện đến từ thương hiệu Mỹ, Chevrolet là cái tên thứ 3 nằm trong danh sách Top xe giá rẻ cho người lần đầu mua ô tô tầm giá dưới 500 triệu đồng. Hiện tại mức giá bán thấp cho dòng xe này là chiếc Van Spark Duo với giá chỉ 279 triệu đồng. Bên cạnh đó còn có thêm hải phiên bản khác cho khách hàng lựa chọn là Spark LS MT và LT MT. Chevrolet Spark là đại diện duy nhất cho mẫu xe hatchback giá rẻ thương hiệu Mỹ tại Việt Nam. Xe nổi bật với các trang bị trên xe như: bộ mâm 14 inch, 2 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, ghế nỉ, hệ thống giải trí với CD-MP3/Radio AM/FM/MP3/AUX/USB. Cái tên tiếp là Mitsubishi Mirage, mẫu xe đô thị cỡ nhỏ đến từ thương hiệu hãng xe Nhật Bản. Mitsubishi Mirage được nhập khẩu từ thị trường Thái Lan. Ở trong nước, Mirage có giá bán lần lượt gồm bản MT 448 triệu đồng, bản AT là 522 triệu đồng. Mitsubishi Mirage nổi bật với bộ mâm hợp kim 15 inch, 2 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, vô-lăng trợ lực điện, ghế nỉ, âm tham DVD/GPS/USB/Bluetooth, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm. Về khả năng vận hành, xe sử dụng máy xăng 3 xy-lanh, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 78 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Cuối cùng là cái tên Chevrolet Aveo, hiện thị trường ôtô Việt đang phân phối và bán ra hai phiên bản gồm Aveo 1.4 LT sử dụng số sàn 4 cấp là 459 triệu đồng. Aveo 1.4 LTZ sử dụng hộp số tự động 4 cấp 495 triệu đồng. Nằm dưới nắp ca-pô của Chevrolet Aveo là khối động cơ 1.4L, DOHC cho công suất cực đại 93 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Trang bị nổi bật trên xe gồm bộ mâm hợp kim 15 inch, 2 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, , ghế nỉ, điều hòa cơ, âm thanh Radio AM/FM, CD, MP3, AUX, 6 loa,…

