Top siêu xe đắt nhất Việt Nam, đại gia Dubai cũng "nể"

Mẫu siêu xe sang đắt nhất Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại là chiếc Rolls-Royce Phantom Hoà bình & Vinh quang có giá lên tới 83 tỷ đồng. Đây là mẫu siêu xe sang Phantom phiên bản đặc biệt có tên “Hòa bình & Vinh quang” từng được Rolls-Royce Motor Cars cho ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám thành công & Quốc khánh 2/9/2016. Đây là chiếc xe siêu sang do một doanh nhân trong nước đặt hàng theo chương trình cá nhân hóa Rolls-Royce Bespoke. Từng chi tiết trên xe được chế tác thủ công bởi những nghệ nhân tài hoa nhất. Điểm đặc biệt chính là huy hiệu dạng chứ “H” được lồng vào nhau mang ý nghĩa đặc biệt đối với chủ nhân chiếc xe, thể hiện sự gắn kết bền chặt và tình yêu mà ông dành cho người vợ yêu quý của mình. Xe có ngoại thất màu đỏ Madeira đậm. Trong khi đó điểm nhấn bên trong là các họa tiết mang hình ảnh Ông Ba Mươi được thể hiện trên các chi tiết và tiện nghi nội thất bằng chất liệu quý hiếm, theo đặt hàng của chủ nhân như; tựa đầu lưng ghế, vịn nghỉ tay hàng ghế sau,... Phantom Peace & Glory sẽ là "thành viên" mới nhất trong loạt siêu xe sang Rolls-Royce Phantom của hãng xe Anh quốc được "thửa riêng" cho các đại gia Việt gồm; Mặt Trời Phương Đông và bộ sưu tập 6 chiếc Đông Sơn Collection gồm Lửa thiêng (Sacred Fire), Thủy triều (Wave), Thần núi (God of Mountain), Ngân vũ (The Money Rain), Phù sa (sông Hồng - Alluvium) và Mẹ Âu Cơ (Au Co Mother). Chiếc xe đắt thứ 2 tại thị trường Việt Nam hiện nay thuộc sở hữu của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, thường được gọi với cái tên Minh "nhựa" - có giá 78 tỷ đồng, đây là một chiếc siêu xe chứ không phải xe siêu sang. Nó mang cái tên được tất cả những người đam mê siêu xe trên toàn Thế giới đều biết" thần gió Pagani Huayra". Đại gia Minh Nhựa được biết đến là người chơi xe “độc” những chiếc xe thuộc sở hữu của anh gần như không có cái thứ 2 tại Việt Nam. Mẫu siêu xe có giá khoảng 2 triệu USD tại Dubai này, khi được cập bến về Việt Nam vào tháng 9/2016 đã khiến cho những người đam mê siêu xe "phát sốt". Vị đại gia ngành nhựa này mặc dù chưa từng tiết lộ giá trị thật của chiếc siêu xe. Tuy nhiên theo giới thạo tin, giá trị sau khi thuế của “thần gió” Pagani Huayra sẽ không có giá dưới 80 tỷ đồng. Trên thế giới chỉ 100 chiếc Huayra được sản xuất và hiện nó đã được thay thế bằng phiên bản BC và Roadster mạnh và nhẹ hơn. Tuy nhiên, Pagani Huayra không chỉ là siêu xe mà còn là kiệt tác nghệ thuật, từng chi tiết trên chiếc xe được chế tác thủ công hoàn toàn. Chỉ tính riêng chiếc chìa khóa của xe cũng có giá lên tới 3.700 USD. Cái tên thứ ba trong danh sách xế "khủng" tại Việt Nam cũng là thuộc sở hữu của đại gia Minh "nhựa". Mẫu siêu xe hàng hiếm được mệnh danh "ông hoàng tốc độ" Bugatti Veyron đình đám Thế giới sở hữu ngoại thất với tông màu đỏ-trắng này cũng là chiếc duy nhất tại Việt Nam. Điểm nổi bật nhất tạo nên tên tuổi cho Bugatti Veyron chính là khối động cơ siêu khủng. Xe được trang bị động cơ 8 lít, 16 xilanh, 64 van, 4 trục cam, 4 tăng áp. Nhờ đó, nó có được những chỉ số khủng khiếp như công suất đạt 1.000 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.250 Nm. Với khối động cơ này, "ông hoàng tốc độ" Bugatti có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 407 km/h và có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 2,5 giây. Tuy nhiên, do tình trạng đường xá tại Việt Nam không đảm bảo cũng khiến cho chiếc xe này xuất hiện khá ít trên đường. Về Việt Nam cách đây 5 năm, Bugatti Veyron chỉ xuất hiện bên ngoài Garage nhà đại gia Minh "nhựa" với số lần đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, nó thường xuyền nằm phủ bạt trong hầm để xe của vị đại gia này. Về đến Việt Nam và năm 2012 - siêu xe Bugatti Veyron của Minh "nhựa" thuộc diện Việt kiều hồi hương và sở hữu mức giá khoảng 2,3 triệu USD (tương đương gần 50 tỷ đồng). Thời điểm này, chả có một ai dám bỏ ra gần 50 tỷ đồng chỉ để rước 1 con xe về “trùm mền” để đó, nếu có nói ra chắc chắn nhiều người sẽ cho đó là điều không tưởng. Được giới thiệu chính thức tại Việt Nam vào ngày 16/10/2015 mẫu siêu xe sang Roll-Royce Phantom Lửa Thiêng tại Việt Nam sở hữu mức giá lên tới 51 tỷ đồng và hiện danh tính chủ nhân của chiếc xe vẫn là một bí ẩn. Nằm trong bộ sưu tập các phiên bản Rolls-Royce Đông Sơn, bao gồm Lửa thiêng (Sacred Fire), Thủy triều (Wave), Thần núi (God of Mountain), Ngân vũ (The Money Rain), Phù sa (sông Hồng - Alluvium) và Mẹ Âu Cơ (Au Co Mother). phiên bản Lửa Thiêng là chiếc đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Việt Nam và từng gây "sốc" thời điểm đó. Siêu xe Rolls-Royce Phantom phiên bản Lửa Thiêng dựa trên chassis Phantom với trục cơ sở dài (EWB), với màu sơn 2 tông màu đặc biệt là tím hồng và ghi sáng cực kỳ ấn tượng. Ở mỗi tấm ốp cửa xe được sơn hình một đàn chim lạc gồm 9 con màu vàng, với 18 con tổng cộng mỗi cặp cửa trái và phải, tượng trưng cho 18 đời vua Hùng... Ở phiên bản đặc biệt này, biểu tượng mascot Spirit of Ecstasy và logo Rolls-Royce đều được mạ vàng 24K, tạo cho xe một vẻ đẹp cực kỳ cao cấp và sang trọng. Trên mỗi thành cửa có một tấm biển được khắc dòng chữ Hand Built in Goodwood, England và Lửa Thiêng - Dong Son 1 of 6, với ý nghĩa khẳng định rằng chiếc xe được sản xuất thủ công ở Goodwood-Anh và là chiếc đầu tiên trong bộ sưu tập Đông Sơn. Nội thất của xe ngoài những chi tiết được thiết kế bằng vật liệu hiếm và đắt, nó còn được tích hợp đầy đủ các tiện nghi cao cấp nhất như; ghế chỉnh điện, sưởi, quạt gió, massage... Mỗi bên ghế sau đều có một bàn làm việc độc lập gắn trên lưng ghế trước. Ngoài ra, còn hàng loạt những đặc trưng khác như dòng chữ Đông Sơn và đồng hồ đặc biệt trên bảng táp-lô. Tiếp theo là “Siêu bò” Aventador LP 750-4SV mui trần duy nhất tại Việt Nam, tính cho đến thời điểm hiện tại. Siêu xe này thược sở hữu của một vị thiếu gia Hà thành sinh năm 1996, anh là người đã đưa siêu xe “hàng hiếm” 39 tỷ này về showroom của gia đình mình. Tại thị trường Mỹ, xe có giá 530,075 USD (tương đương 13 tỷ đồng). Aventador SV Roadster có trọng lượng thô ở mức 1.575 kg, nhẹ hơn đàn em Aventador LP700-4 Roadster 50 kg. Đuôi xe nổi bật với cánh lướt gió cỡ lớn gắn cố định, hệ thống ống xả gồm 4 đầu ra đặt liền kề ở vị trí chính giữa. Cản sau được thiết kế với những cánh chia gió cỡ lớn. Nội thất của xe được làm không quá cầu kì với màn hình giải trí đặt chính giữa, phía dưới là cụm điều khiển với thiết kế các nút bấm như trên những mẫu máy bay chiến đấu. Ghế ngồi và bảng tap lô được bọc da cao cấp với những đường chỉ may nổi tinh tế cùng với một số vật liệu carbon... Xe được trang bị khối động cơ V12 6.5L cùng với đó là sức mạnh tăng thêm 50 mã lực so với phiên bản Aventador tiêu chuẩn. Mô-men xoắn cực đại đạt mức 690 Nm, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hộp số tự động 7 cấp ISR sang số độc lập. Động cơ sản sinh công suất tối đa 750 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 350 km/h. Tháng 8/2014, chiếc Phantom Mặt trời phương Đông độc nhất vô nhị trên toàn thế giới được giới thiệu tại Việt Nam với giá 43 tỷ đồng. Mẫu siêu xe sang Anh quốc này cũng giống như những chiếc trong bài viết, thuộc bộ sưu tập Rolls-Royce Đông Sơn được sản xuất theo dạng Bespoke, cá nhân hóa chiếc xe theo yêu cầu của khách hàng. Theo hãng siêu xe sang Rolls-Royce, biểu tượng mặt trời trên chiếc Phantom Oriental Sun này được ghép từ 6 chữ M với nhau trên nền màu vàng, vốn là biểu tượng của vua chúa, quyền quý trong quan niệm của người phương Đông. Không gian nội thất được bọc bằng da bò 2 năm tuổi và thảm trải sàn lông cừu cùng các chất liệu gỗ quý. Được biết, những người thợ thủ công của hãng Rolls-Royce đã mất 5 tháng để hoàn thành các nội thất xe, ngoài các chi tiết bên trong xe đều mang tinh thần Việt. Các tiện nghi trên xe bao gồm; bầu trời sao với nút bấm tăng giảm mật độ, độ sáng, tủ lạnh, hộc đựng ly, hộc đựng rượu, khay để champagne, hệ thống âm thanh và truyền hình, DVD... Rolls-Royce Phantom Oriental Sun được xây dựng dựa trên nền tảng của mẫu Phantom EWB series II. Xe trang bị động cơ V12, dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực, mô-men xoắn cực đại 720 Nm. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong 6,1 giây, tốc độ tối đa đạt 240 km/h. Lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 14,9 lít/100 km. Vào tháng 12/2014, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce mạ vàng được Đàm Vĩnh Hưng đưa lên sân khấu trong một tiết mục đặc biệt trong liveshow Thương hoài ngàn năm 2 đã được cập cảng Khánh Hội (quận 4), TP HCM. Được biết, anh chàng ca sỹ đình đám này đã phải vận chuyển chiếc xe từ Hà Nội vào Sài Gòn. Theo tiết lộ của "ông hoàng nhạc Việt", để vận chuyển chiếc xe từ Hà Nội vào Sài Gòn theo một cách chuyên nghiệp và kĩ lưỡng theo đúng tiêu chuẩn của hãng xe siêu sang, Mr. Đàm phải chi số tiền 10 ngàn USD (khoảng hơn 200 triệu đồng) để trả phí vận chuyển và bảo hiểm. Theo tiết lộ của đạo diễn Trần Vi Mỹ vào thời điểm đó thì chiếc xe này là của một người anh em thân thiết của Mr. Đàm, chưa từng được chạy, chưa có bảng số và có thể nói Đàm Vĩnh Hưng là người được sử dụng đầu tiên. Ông hoàng nhạc Việt" tiết lộ, siêu xe này có chiều dài khoảng 5,4m, các bộ phận như tay cầm, khung xe... đều được mạ vàng rất tinh xảo nên giá thành lên đến 40 tỷ đồng. Một tài xế riêng cũng được mời từ Hà Nội vào để có thể điều khiển món "báu vật" này một cách chuẩn xác và an toàn nhất. Cuối cùng là siêu xe cùng nằm trong bộ sưu tập xe của đại gia Minh "nhựa": “siêu bò” Lamborghini Aventador LP750 SV trị giá 35 tỷ đồng được đại gia siêu xe này đưa về Việt Nam vào tháng 9/2016. Đây cũng là siêu xe đắt thứ 3 trong bộ sưu tập xe của Minh "nhựa". Đây là chiếc siêu xe Lamborghini Aventador đắt thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau phiên bản LP750 mui trần màu vàng được nhập về Hà Nội cận Tết nguyên đán 2017. Aventador SV có công suất cực đại 750 mã lực và mô-men xoắn 690 Nm, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ 2,8 giây. So với bản tiêu chuẩn, siêu xe Lamborghini Aventador SV có bộ bodykit dữ dằn hơn, cánh gió sau cỡ lớn cố định và ký hiệu SV xuất hiện ở bên hông như dấu hiệu nhận biết. Chỉ có đúng 600 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới, đi kèm mức giá 493.069 USD tại thị trường Mỹ.

