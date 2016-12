Top 10 mẫu xe môtô độ đẹp nhất 2016

Nếu so với năm 2015, có thể thấy rằng danh sách top 10 mẫu xe độ đẹp nhất 2016 của Bike Exif năm nay đã có sự đa dạng hơn khi không có quá nhiều chiếc xe được độ theo phong cách scrambler. Ngoài ra, một xu hướng khác đó là nhiều mẫu xe độ đẹp đều đậm chất nghệ thuật và được "dựng" từ các dòng xe BMW khác nhau. Mở đầu danh sách 10 môtô độ đẹp nhất năm 2016 ngay lập tức là một chiếc BMW với tên gọi Landspeeder của xưởng Revival ở Austin - Texas, Mỹ. Lấy cảm hứng từ chiếc xe đua BMW R37 đời 1928, Revival đã lấy động cơ của một chiếc R100/7 và đặt nó vào trong lớp vỏ cực đẹp mắt. Điểm nhấn của chiếc xe là giảm xóc trước đa điểm. Đã từng xuất hiện trong top 10 của năm ngoái, năm nay nghệ nhận Max Hazan quay trở lại với một chiếc "xế cổ" tới từ anh có tên gọi BSA 500. Được tạo ra theo yêu cầu của một nhiếp ảnh gia đang chụp cho tờ National Geograpic, chiếc xe này gợi lên cảm giác như những mẫu ôtô "hàng thửa" thập niên 30. Vốn là "chuyên gia" độ Ducati nổi tiếng nhưng sau khi mở lên xưởng độ Extreme Pepo mới ở Tây Ban Nha, anh Pepo Rossel đã bắt đầu làm việc với nhiều dòng xe hơn. Trong năm 2016, anh đã gây bất ngờ với chiếc Harley- Davidson Dyna Super Glide street tracker này, được làm theo ý muốn của một khách hàng yêu cầu chiếc xe sau khi độ phải chở được hai người và có tay lái rộng. Xưởng độ Down & Out tại Anh luôn bị "ám ảnh" bởi những chiếc xe độ bánh lớn và năm nay, họ đã tạo ra một chiếc Triumph Bonneville T100 cực "ngầu" theo phong cách này. Điều đặc biệt hơn đó là trong năm tới, nhiều chủ xe Bonnie T100 sẽ có thể sở hữu những chiếc xe tương tự khi Down & Out đang sản xuất hàng loạt chảng 3 độ để nới rộng vòm bánh trước. Một tên tuổi khác đã từng xuất hiện trong danh sách top 10 của năm ngoái là xưởng Auto Fabrica với chiếc Honda CX500 độ cafe racer. Theo đúng phong cách được xưởng độ này thay đổi, chiếc CX500 đã có phần thân xe và cổ pô "hàng thửa" cực kỳ tinh tế. Phần lớn các xưởng độ đều có một chiếc xe "demo", chuyên dùng để chở đồ, chạy thử hoặc trưng bày. Tuy nhiên với xưởng độ National Custom Tech từ Áo, chiếc BMW R100 "demo" của họ lại là nơi để những người thợ tại xưởng được tự do thể hiện sức sáng tạo của họ. Nếu nhìn qua, có vẻ như chiếc Honda CB550 được Federal Moto độ lại dành cho một đạo diễn người Canada theo phong cách cafe này không có gì khác biệt. Tuy nhiên trên thực tế, chiếc xe lại là một cỗ máy với hiệu năng ấn tượng với động cơ được độ lại và cặp phuộc trước của Yamaha R6 đời đầu. Để kỷ niệm 100 năm thành lập, BMW đã tạo ra một mẫu xe độ mang tên R5 Hommage từ chiếc môtô đầu tiên của hãng là R5. Có kiểu dáng của một mẫu xe độ bobber softail, R5 Hommage sử dụng động cơ 500 cc nguyên bản của R5 nhưng được trang bị siêu nạp để tăng công suất. Bản độ Honda XR650L "bánh béo" cực độc này giống như một lời khẳng định của các tay thợ từ Classified Moto, khi họ đã chán phải nghe những "anh hùng bàn phím" phàn nàn về những lỗi nhỏ nhất trên các tác phẩm của xưởng. Chính vì vậy, họ đã tạo ra một chiếc xe thật "điên", khiến những kẻ "rỗi việc" này tha hồ chê bai. Mẫu xe được các độc giả Bike Exif cho là chiếc xe độ đẹp nhất năm 2016 là Bavarian Fistfighter, được độ từ BMW R nine T của xưởng Rough Crafts ở Đài Loan. Theo phong cách cafe racer, Bavarian Fistfighter là một tác phẩm hiệu năng cao với thân vỏ bằng sợi carbon và các chi tiết lấy cảm hứng từ nhiều dòng xe khác nhau trong lịch sử BMW.

