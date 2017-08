Suzuki "nhá hàng" SUV địa hình siêu rẻ Jimny 2018

Ra mắt lần đầu vào năm 1970, mẫu SUV mini Suzuki Jimny đã nhận được tình cảm của rất nhiều người yêu xe trên Thế giới do hiếm có dòng xe nào cùng phân khúc sở hữu khả năng địa hình chuyên nghiệp như nó. Tuy nhiên, thế hệ Jimny thứ 3 hiện tại đã được Suzuki ra mắt lần đầu vào năm 1998 và sản xuất tới tận ngày nay đã trở nên khá "lạc hậu". Là một dòng xe đặc trưng của hãng xe ôtô Suzuki, Jimny sắp tới sẽ có thế hệ mới. Mới đây, những hình ảnh và thông tin của Jimny thế hệ 4 đã lộ diện do hình "chụp lén" phiên bản thử nghiệm của chiếc xe trên đường và các slide tài liệu rò rỉ từ chính nội bộ của Suzuki. Về thiết kế, Suzuki Jimny 2018 sẽ vẫn "trung thành" với kiểu dáng vuông vức truyền thống của dòng xe này. Nhìn tổng thể, thân xe vuông của Jimny mới rất giống với thế hệ thứ 2 và thứ 3 của dòng xe, nhưng có một số chi tiết hiện đại và khỏe khoắn hơn như các vòm bánh ốp nhựa rộng và phần đầu phía trước mới. Tương tự như ngoại thất, nội thất của Jimny mới sẽ vẫn mang đậm tính việt dã khi có thiết kế vuông vức và chủ yếu được hoàn thiện từ nhựa cứng. Tuy nhiên, chiếc xe sẽ thừa hưởng vô-lăng cùng hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch như những mẫu xe Suzuki cỡ nhỏ khác hiện nay. Theo những nguồn tin rò rỉ, Suzuki Jimny chắc chắn sẽ có động cơ 1.0l 4 xi-lanh 110 mã lực của chiếc Baleno; tuy nhiên những phiên bản động cơ khác của chiếc xe hiện vẫn là một bí ẩn. Giống như thế hệ trước, chiếc xe sẽ có khả năng địa hình vượt trội hơn mọi mẫu crossover hạng B hiện tại do là một chiếc SUV thực thụ. Thay vì sử dụng cấu trúc thân xe nguyên khối, Jimny sẽ vẫn "trung thành" với kiểu thân trên khung (body-on-frame) của SUV truyền thống, dẫn tới khả năng địa hình vượt trội của chiếc xe. Đương nhiên, Jimny sẽ sở hữu hệ thống dẫn động 4 bánh AllGrip của Suzuki. Nhiều khả năng Suzuki sẽ chính thức giới thiệu Jimny tại triển lãm Tokyo 2017 diễn ra trong thời gian tới.

