Suzuki GSX-R150 giá 75 triệu "đấu" Yamaha R15 tại VN

Từng được Suzuki trưng bày trước tại triển lãm xe máy Việt Nam 2017, mẫu xe môtô Suzuki GSX-R150 chính hãng sẽ được lắp ráp trong nước theo dạng CKD, với phụ tùng nhập 100% từ Indonesia. Xe sẽ được bán với 2 màu là đen và xanh dương. Như vậy Suzuki tại Việt Nam sẽ không bán ra phiên bản màu đỏ hoặc trắng như một số thị trường khác. Xuất hiện lần đầu với phiên bản GSX-R125 dành cho thị trường châu Âu, mẫu xe môtô Suzuki GSX-R150 đã được ra mắt tại Indonesia vào cuối năm ngoái. Với sự ra mắt của Suzuki GSX-R125 và Suzuki GSX-R150, đây là lần đầu tiên sau 32 năm dòng sportbike GSX-R đã có một phiên bản môtô phân khối nhỏ. Là một mẫu xe hoàn toàn mới của Suzuki, GSX-R150 sở hữu thiết kế mang phong cách sportbike thuần chất với nhiều chi tiết chịu ảnh hưởng từ "đàn anh" GSX-R1000 thế hệ mới. Thậm chí so với GSX-R1000, GSX-R150 trông còn sắc sảo hơn. Kích thước và trọng lượng nhỏ khiến chiếc xe dễ dàng "xoay trở" đa dạng địa hình, đặc biệt tại các đô thị ở Việt Nam. Thiết kế của Suzuki GSX-R150 với tổng thể gồm dài 2.020 mm, chiều rộng 700mm, cao 1.075 mm, chiều dài trục cơ sở 1.300 mm, chiều cao yên 785 mm và khoảng sáng gầm 150 mm. Bình xăng của Suzuki GSX-R150 được bê nguyên từ Gixxer 155 sang với dung tích bình xăng 11 lít. GSX-R150 bản mới sở hữu đèn pha với thiết kế sắc sảo hơn nhiều. Đặc biệt, đèn pha này cũng được hãng tích hợp công nghệ chiếu sáng LED, giúp tiết kiệm năng lượng hơn bên cạnh vẻ hiện đại. Xe có trọng lượng chỉ ở mức 131 kg, có tỷ số công suất/trọng lượng tốt nhất phân khúc môtô thể thao 150cc hơn cả đối thủ Yamaha R15 tại Việt Nam. Trên phiên bản mới này xe được trang bị dàn tem đấu nổi bật giống như nhiều đàn anh môtô phân khối lớn cao cấp xuất hiện trên nền thân xe (màu đen hoặc xanh GP), đèn xi nhan được thiết kế gắn trên thân xe độc đáo, Trên phiên bản mới này, cụm đồng hồ của xe dạng LCD hiển thị đầy đủ thông số cần thiết. Đặc biệt Suzuki GSX-R150 2017 được trang bị chìa khóa điện tử thông minh tích hợp khả năng định vị từ xa. Các nút bấm trên xe khá đơn giản, thuận tiện và dễ sử dụng cho cả người mới chơi. Dù có giá rẻ nhưng chiếc xe đã được Suzuki trang bị khá nhiều công nghệ hấp dẫn. Đầu tiên phải kể tới là hệ thống khóa thông minh Smart Key với khả năng khởi động khi người lái chỉ cần cầm theo chìa và núm vặn khá giống một số mẫu xe ga của Honda hiện nay. Yên xe có chiều cao 785 mm phù hợp với vóc dáng chung của người Việt. Tương tự như GSX-R1000 thế hệ mới, phần đuôi của GSX-R150 cũng được vuốt cao và hẹp với đèn hậu đặt dọc. Chóa đèn hậu của xe có thiết kế khá độc đáo với các đường gân nổi mang phong cách cơ bắp hơn. Trong khi đó, các đèn xi-nhan được tích hợp chung với pát biển số. GSX-R150 được trang bị phuộc dạng ống lồng phía trước, cùng với mâm đúc có thiết kế dạng 5 cánh chữ Y đẹp mắt và lốp trước 90/80/17. Xe sử dụng phanh đĩa trước với heo 2 piston, nhưng không có hệ thống chống bó cứng phanh ABS như phiên bản GSX-R125 dành cho thị trường châu Âu. Ở phía sau, GSX-R150 có lốp lớn 130/70/17 kèm phanh đĩa đơn. Tuy nhiên do được trang bị cặp mâm 5 cánh chữ Y với bản mâm hẹp nên cả lốp trước và sau của xe không "nở", khiến GSX-R150 trở nên nhỏ gọn hơn nhưng không "ngầu" như những mẫu xe bánh lớn. Hệ thống xả của xe có pô kích thước khá lớn và được tiêu âm triệt để. Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ xi-lanh đơn DOHC phun xăng điện tử, làm mát bằng nước với dung tích 150 cc tương tự như Raider 150 Fi. Tuy nhiên so với Raider, chiếc xe có mạnh mẽ hơn hẳn với công suất lên tới 18,6 mã lực và mô-men xoắn 13,8 Nm. Ngoài ra, nó còn có hệ thống phun xăng điện tử 2 vòi phun và ECU điều khiển riêng biệt. Phiên bản GSX-R150 bán chính hãng sẽ được lắp ráp trong nước theo dạng CKD, với phụ tùng nhập 100% từ Indonesia. Xe sẽ được bán với 2 màu là đen và xanh dương. Mức giá bán ra của xe là 74,99 triệu đồng, đã bao gồm VAT tại thị trường Việt Nam, rẻ hơn nhiều so với đối thủ Yamaha YZF-R15 được bán ra với giá 92,9 triệu đồng. Chi tiết sportbike Suzuki GSX-R150 cho người mới chơi phân khối lớn tại Việt Nam.

