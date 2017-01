Subaru Impreza 2017 giá 428 triệu có về Việt Nam?

Subaru Impreza 2017 là mẫu xe thuộc thế hệ thứ 5 của Impreza, hãng xe Nhật Bản vẫn giới thiệu tới khách hàng 2 phiên bản để lựa chọn là bản sedan và hatchback. Đây cũng là chiếc xe vinh dự được nhận giải "Xe của năm tại Nhật Bản" trong năm 2016 vừa qua. Ở thế hệ thứ 5, Impreza phiên bản 2017 thừa hưởng thiết kế khung gầm Subaru Global Platform. Tổng thể của xe với những đường nét mềm mại, cùng một số chi tiết cari tiến ở ngoại thất lẫn nội thất. Một câu hỏi đặt ra là sau khi ra mắt tại thị trường Singapore thì thị trường tiếp theo mẫu xe này đặt chân tiếp là Malaysia hay Thái Lan và khi nào cập bến tại thị trường dải đất hình chữ S. Diện mạo bên ngoài được nâng cấp tấm chắn bùn, lưới tản nhiệt hình lục giác và đèn trước hình chữ C đặc trưng. Cụm đèn pha Led thiết kế sắc sảo, nắp ca-pô sắc nét hơn với một đường gân dập nổi chạy dài. Trong khi đó, cụm đèn sương mù dạng gương cầu với đường viền làm bằng nhựa sơn màu đen xám, phía trên là một đường viền làm bằng kim loại sáng. Trong khi đó, phần đuôi ấn tượng với cụm đèn hậu dạng to bản khá giống với thiết kế của mẫu Innova 2016 của Toyota ra mắt cách đây không lâu. Xe có kích thước tổng thể của phiên bản hatchback là dài 4.460mm, rộng 1.775 và cao1.480 mm; trong khi đó ở bản sedan xe có chiều dài 4.625 mm, rộng 1.775 mm, cao 1.455 mm. Chiều dài cơ sở của 2 bản tương đương nhau là 2.670 mm. Kích thước này tương đương với các mẫu xe trong phân khúc xe hạng C, giống Kia Cerato, Ford Focus,... Nội thất bên trong của xe thiết kế lại với vô-lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, các chi tiết theo xe được bọc da cao cấp, đặc biệt là xe được trang bị thêm phanh tay điện tử. Nút bấm khởi động của mãu xe này cũng sử dụng nút bấm Start/Stop. Màn hình trung tâm có kích thước lớn, hỗ trợ Apple CarPlay. Hệ thống thông tin giải trí trên Impreza mới được gọi là Subaru Starlink, cho phép tài xế thao thác dễ dàng bằng tay trên màn hình cảm ứng hay ra lệnh bằng giọng nói để kích hoạt những ứng dụng âm nhạc, bản đồ, tin nhắn,... Màn hình này có giao diện đẹp, cảm ứng nhạy và dễ thao tác. Ghế ngồi thiết kế dạng thể thao với phần thân ôm sát cơ thể, những đường gân dập nổi cùng những đường viền chỉ ấn tượng, tựa đầu cao thường thấy trên những mẫu siêu xe thể thao. Subaru Impreza 2017 có 2 lựa chọn động cơ cho khách hàng. Bản động cơ đầu tiên là loại 1.6i-S, công suất 114 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 150 Nm tại 3.600 vòng/phút.Bản thứ hai là loại động cơ 2.0i-S, công suất 156 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 196 Nm tại 4.000 vòng/phút. Tất cả các phiên bản đều được trang bị hộp số tự động Lineartronic CVT. Trang bị an toàn theo xe gồm: 7 túi khí, hệ thống kiểm soát ổn định xe VDC, móc gắn ghế ngồi trẻ em Isofix, hệ thống phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và hỗ trợ phanh khẩn cấp. Hiện giá bán Impreza 2017 từ 428 triệu đồng tại thị trường Singapore.

Subaru Impreza 2017 là mẫu xe thuộc thế hệ thứ 5 của Impreza, hãng xe Nhật Bản vẫn giới thiệu tới khách hàng 2 phiên bản để lựa chọn là bản sedan và hatchback. Đây cũng là chiếc xe vinh dự được nhận giải "Xe của năm tại Nhật Bản" trong năm 2016 vừa qua. Ở thế hệ thứ 5, Impreza phiên bản 2017 thừa hưởng thiết kế khung gầm Subaru Global Platform. Tổng thể của xe với những đường nét mềm mại, cùng một số chi tiết cari tiến ở ngoại thất lẫn nội thất. Một câu hỏi đặt ra là sau khi ra mắt tại thị trường Singapore thì thị trường tiếp theo mẫu xe này đặt chân tiếp là Malaysia hay Thái Lan và khi nào cập bến tại thị trường dải đất hình chữ S. Diện mạo bên ngoài được nâng cấp tấm chắn bùn, lưới tản nhiệt hình lục giác và đèn trước hình chữ C đặc trưng. Cụm đèn pha Led thiết kế sắc sảo, nắp ca-pô sắc nét hơn với một đường gân dập nổi chạy dài. Trong khi đó, cụm đèn sương mù dạng gương cầu với đường viền làm bằng nhựa sơn màu đen xám, phía trên là một đường viền làm bằng kim loại sáng. Trong khi đó, phần đuôi ấn tượng với cụm đèn hậu dạng to bản khá giống với thiết kế của mẫu Innova 2016 của Toyota ra mắt cách đây không lâu. Xe có kích thước tổng thể của phiên bản hatchback là dài 4.460mm, rộng 1.775 và cao1.480 mm; trong khi đó ở bản sedan xe có chiều dài 4.625 mm, rộng 1.775 mm, cao 1.455 mm. Chiều dài cơ sở của 2 bản tương đương nhau là 2.670 mm. Kích thước này tương đương với các mẫu xe trong phân khúc xe hạng C, giống Kia Cerato, Ford Focus,... Nội thất bên trong của xe thiết kế lại với vô-lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, các chi tiết theo xe được bọc da cao cấp, đặc biệt là xe được trang bị thêm phanh tay điện tử. Nút bấm khởi động của mãu xe này cũng sử dụng nút bấm Start/Stop. Màn hình trung tâm có kích thước lớn, hỗ trợ Apple CarPlay. Hệ thống thông tin giải trí trên Impreza mới được gọi là Subaru Starlink, cho phép tài xế thao thác dễ dàng bằng tay trên màn hình cảm ứng hay ra lệnh bằng giọng nói để kích hoạt những ứng dụng âm nhạc, bản đồ, tin nhắn,... Màn hình này có giao diện đẹp, cảm ứng nhạy và dễ thao tác. Ghế ngồi thiết kế dạng thể thao với phần thân ôm sát cơ thể, những đường gân dập nổi cùng những đường viền chỉ ấn tượng, tựa đầu cao thường thấy trên những mẫu siêu xe thể thao. Subaru Impreza 2017 có 2 lựa chọn động cơ cho khách hàng. Bản động cơ đầu tiên là loại 1.6i-S, công suất 114 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 150 Nm tại 3.600 vòng/phút.Bản thứ hai là loại động cơ 2.0i-S, công suất 156 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 196 Nm tại 4.000 vòng/phút. Tất cả các phiên bản đều được trang bị hộp số tự động Lineartronic CVT. Trang bị an toàn theo xe gồm: 7 túi khí, hệ thống kiểm soát ổn định xe VDC, móc gắn ghế ngồi trẻ em Isofix, hệ thống phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và hỗ trợ phanh khẩn cấp. Hiện giá bán Impreza 2017 từ 428 triệu đồng tại thị trường Singapore.