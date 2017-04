"Soi" siêu xe Mercedes AMG GT R giá 3,55 tỷ đồng

Tại lễ hội tốc độ Goodwood diễn ra tại Anh vào tháng 6/2016, phiên bản mạnh mẽ nhất, thể thao nhất là siêu xe Mercedes AMG GT R đã chính thức được công bố. Trong quá trình phát triển AMG GT R, Mercedes đã hướng nó trở thành một siêu xe thể thao "tối thượng" bằng cách thử nghiệm nhiều lần trên đường đua huyền thoại Nurburgring ở Đức - nơi được mệnh danh là "địa ngục xanh". Không chỉ có nước sơn bề mặt nhám mờ đặc biệt, AMG GT R còn gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ "dữ dằn" hơn rất nhiều so với những chiếc AMG GT thường. Chiếc xe đã được trang bị bộ bodykit hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ chiếc xe đua AMG GT3 và lưới tản nhiệt nan dọc theo phong cách xe đua Mercedes trong thập niên 50 với tên gọi Panamericana. Ngoài ra, những điểm mới khác của AMG GT R bao gồm các khe hút gió và tản nhiệt lớn hơn trên thân xe, cánh đuôi cố định cùng cánh khuếch tán không khí kép ở phía sau, mâm trọng lượng nhẹ 10 cánh đường kính 20 inch và lốp Michelin Cup 2. Tính năng khí động học trên AMG GT R cuả Mercedes tiếp tục nâng cao với một cánh chia gió chủ động bằng sợi carbon, nặng chỉ 2 kg nằm dưới cản trước. Khi xe ở chế độ Race, cánh này sẽ tự hạ góc nghiêng xuống thêm 40 mm ở tốc độ hơn 80 km/h, giúp tăng lực nén đầu xe ở tốc độ 250 km thêm 40 kg. Chi tiết khí động học mới cũng khiến AMG GT R vào cua nhanh và chính xác hơn so với chiếc AMG GT S. Ở bên trong, các ghế ngồi của AMG GT R đã được thay hoàn toàn bằng loại ghế xe đua siêu nhẹ, điều chỉnh tay và được bọc da Nappa. Những điểm nhấn khác của nội thất xe bao gồm các chi tiết khâu chỉ vàng, đai an toàn màu vàng cùng gói trang bị AMG Interior Night (thay vành vô lăng, bậc cửa, cần chuyển số và thanh ổn định thân xe sau ghế bằng sợi carbon). Dù cũng được trang bị động cơ 4.0l V8 tăng áp kép như các phiên bản AMG GT bình thường, nhưng nhờ một loạt những cải tiến mới, AMG GT R đã đạt hiệu năng cao hơn với công suất tối đa lên tới 577 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm, giúp nó có thể cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ. Hộp số ly hợp kép 7 cấp của xe cũng đã được chỉnh lại để cho thời gian chuyển số nhanh hơn, giúp AMG GT R tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,6 giây và tốc độ tối đa 318 km/h - nhanh hơn phiên bản cao cấp nhất trước đây là AMG GT S lần lượt 0,2 giây và 8 km/h. Khả năng điều khiển vượt trội của AMG GT R so với các phiên bản trước có được không chỉ nhờ có các giải pháp khí động học mới mà còn do trọng lượng nhẹ hơn 40 kg, tùy chọn phanh đĩa gốm-carbon và hệ thống treo chủ động 3 chế độ, được thiết kế để dành riêng cho đường đua. Một trong những bất ngờ được Mercedes giữ bí mật kín nhất trong quá trình phát triển AMG GT R đó là hệ thống đánh lái trục sau chủ động. Ở tốc độ 100 km đổ xuống, hệ thống này sẽ đánh lái trục sau về hướng ngược lại so với trục trước. Nếu người lái tiếp tục tăng tốc quá 100 km/h, bánh sau sẽ đánh lái cùng chiều với trục trước. Cuối cùng, chiếc xe còn có hệ thống điều khiển lực kéo 9 cấp hoàn toàn mới, giúp người lái điều chỉnh cho phù hợp với từng mức độ trơn trượt của bề mặt đường. Hệ thống xả của chiếc xe cũng có các chế độ âm thanh khác nhau; tuy nhiên để AMG GT R có được âm thanh uy lực mà Mercedes miêu tả là như "Quái vật địa ngục xanh", xe phải ở trong các chế độ lái Sport và Race. Dù đã mở đơn đặt hàng Mercedes AMG GT R từ tháng 11/2016 nhưng phải tới nay, mẫu siêu xe này mới chuẩn bị được bán ra rộng rãi. Tại thị trường Mỹ, AMG GT R sẽ chính thức có mặt tại các showroom vào tháng 6 và có giá 157.000 USD cho cả 2 phiên bản mui kín lẫn mui trần (tương đương 3,55 tỷ đồng) - đắt hơn một chút so với đối thủ trực tiếp Porsche 911 GT3 RS (131.395 USD).

