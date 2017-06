“Soi” loạt công nghệ trên Jaguar XF Sportbrake 2018

Việc thương hiệu xe sang Anh quốc ra mắt mẫu xe Jaguar XF Sportbrake 2018 đã định ra các chuẩn mực mới về tính thực tế và sự tiện dụng cùng các tính năng và công nghệ thân thiện với người sử dụng, khiến cho mọi chuyến đi trở nên an toàn, thông minh và thoải mái hơn. Với thiết kế vẫn giữ lại những đường cong riêng biệt ở phần đầu như của bản sedan, XF Sportbrake mới thể hiện rõ các đường nét thiết kế chủ đạo của thương hiệu ôtô Jaguar kết hợp với vòm mui bắt mắt, làm xe nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh khác. Thiết kế điệu đà này đã đem lại cho chiếc wagon hoàn toàn mới một vóc dáng năng động và cùng sự hữu ích được chuyển đổi thành không gian rộng rãi bên trong xe. Sự kết hợp giữa không gian bên trong và hiệu quả làm cho Sportbrake trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo cho những khách hàng có phong cách sống năng động. Bên trong, cabin rộng rãi tràn ngập ánh sáng tự nhiên nhờ cửa sổ trời toàn cảnh. Người ngồi hàng ghế sau được hưởng lợi nhờ khoảng không mở rộng hơn theo chiều dọc và chiều cao, trong khi cốp sau trên thực tế có dung tích 565 lít và có thể mở rộng lên 1.700 lít khi gập ghế sau. Theo ông Ian Callum, Giám đốc thiết kế của Jaguar cho biết: "Giống như bản XF sedan, mỗi đường nét của bản Sportbrake đều có mục đích rõ ràng, tạo ra một hình hài nhanh nhẹn. Điều này giúp cho chiếc xe đem lại cảm giác tốc độ cùng hình thức rất năng động. Theo tôi, kết quả là chiếc xe trông thể thao không kém gì bản sedan”. XF Sportbrake mới được chế tạo dựa trên thành công của bản sedan kết hợp với công nghệ dẫn động 4 bánh (AWD) tiên tiến và cấu trúc nhôm chuyên sâu đã giúp XF trở thành mẫu xe gặt hái nhiều giải thưởng. Gia đình động cơ cải tiến Ingenium của hãng Jaguar Land Rover trang bị cho Sportbrake những công nghệ động cơ mới nhất. Hệ thống treo trước được hiệu chỉnh đặc biệt để đáp ứng những đỏi hỏi đối với mẫu xe wagon cao cấp sành điệu. Hệ thống chắc chắn với trọng lượng nhẹ này tạo cho chiếc wagon rộng rãi sự năng động là bản sắc của Jaguar, vốn là đặc tính lấy cảm hứng từ xe thể thao kết hợp với cảm giác lái tinh tế cùng khả năng phản ứng nhanh nhạy. Hệ thống treo sau khí nén tự cân bằng là trang bị tiêu chuẩn để đảm bảo XF Sportbrake vẫn duy trì được sự ổn định, thậm chí ngay cả khi tải nặng. Tùy chọn hệ thống Configurable Dynamics của Jaguar giúp người điều khiển có thể xác lập các chế độ cho vô-lăng, hộp số và chân ga. Sử dụng các giảm sóc Adaptive Dynamics, khách hàng cũng có thể đặt các chế độ treo khác nhau để tạo trải nghiệm lái riêng biệt. Các tính năng phần mềm tiên tiến do Jaguar Land Rover phát triển, như All Surface Progress Control (ASPC), Adaptive Surface Response (ASR) và Intelligent Driveline Dynamics (IDD) giúp cho Sportbrake có khả năng bám tốt trên đường trơn hay khi vào cua chẳng kém gì bản sedan. Khách hàng muốn có độ tin cậy cao có thể chọn hệ thống dẫn động AWD và hệ thống IDD của Jaguar, giúp loại bỏ tình trạng rê đầu đồng thời những can thiệp của hệ thống điện tử thể hiện rõ đặc điểm thường thấy trên những mẫu xe dẫn động 4 bánh. Kết quả là XF Sportbrake AWD vẫn giữ được cảm giác lái của xe dẫn động bánh sau vốn đã thành thương hiệu của Jaguar cũng như những phản hồi nhạy bén nơi tay lái. XF Sportbrake tiếp tục vai trò đi đầu của Jaguar trong chế tạo kết cấu thân nhôm chuyên sâu để đem đến một thiết kế trọng lượng nhẹ (1.660kg), vừa chắc chắn hơn vừa nhẹ hơn so với mẫu xe đời trước. Sử dụng cửa hậu cải tiến liền khối bằng polymer, Sportbrake có tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước sau gần như hoàn hảo là 50:50, làm cơ sở để tạo ra cảm giác lái đặc biệt cũng như hiệu quả. Hệ thống lọc không khí và ion hóa trong xe giúp loại bỏ các chất gây ô nhiễm xâm nhập, để bảo vệ sức khoẻ, trong khi các khả năng điều khiển bằng cử chỉ đối với cửa hậu và tấm che nắng cửa sổ trời toàn cảnh cho thấy rõ cam kết về tiện nghi của XF Sportbrake. Driver Condition Monitor của Jaguar, giúp kiểm tra một loạt thông số đầu vào để phát hiện dấu hiệu ngủ gật, qua đó cảnh báo lái xe khi họ cần nghỉ ngơi... Xe sử dụng các dòng động cơ xăng và diesel 4 xy-lanh và 6 xy-lanh tiên tiến của Jaguar Land Rover. Các dòng động cơ này bắt đầu bằng bản động cơ diesel Ingenium công suất 163 mã lực, lắp tăng áp turbo có thể thay đổi thiết diện, và truyền động vào bánh sau, đem lại hiệu suất vượt trội. Động cơ tiên tiến này phát thải chỉ 118 g CO2/km cùng mức tiêu thụ nhiên liệu 4,5 lít/100km. Bản động cơ công suất lớn nhất của mẫu xe này là động cơ xăng V6 tăng áp supercharge 380 mã lực. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp ZF cùng hệ thống dẫn động 4 bánh của Jaguar giúp xe tăng tốc như một chiếc xe thể thao, từ 0-100 km/h chỉ mất 5,5 giây. Steven De Ploey, Giám đốc hoạch định chiến lược tiếp thị toàn cầu của Jaguar bình luận: “XF Sportbrake là hiện thân của tất cả những yếu tố mà thương hiệu của chúng tôi cổ súy, sử dụng thiết kế và động lực của Jaguar để tạo ra những chiếc xe kích thích cảm giác và trợ giúp phong cách sống năng động. Tốc độ năng động, kiểu dáng mong ước kết hợp với các công nghệ tuyệt đỉnh của xe sẽ đem đến cho thế hệ các lái xe mới cảm giác lái, niềm đam mê và tiện nghi của Jaguar”.

