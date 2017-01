Soi điểm mới trên “hàng nóng” Toyota Camry 2018

So với người tiền nhiệm, Toyota Camry 2018 mới trình làng cách đây không lâu được hãng lột xác một cách ngoạn mục diện mạo bên ngoài với thiết kế sắc nét, trẻ trung và hiện đại. Ngay từ những cái nhìn bên ngoài về thổng thể xe, có thể thấy Toyota Camry 2018 hướng đến sự trẻ trung và nhắm đến đối tượng là các khách hàng trẻ. Xe có thiết kế dựa theo ngôn ngữ "Look Keen". Những cải tiến so với thế hệ tiền nhiệm là phần mui xe được hạ thấp mang tính khí động học hướng đến sự mạnh mẽ và thể thao. Bộ lưới tản nhiệt của xe chia làm hai thành phần, tạo hình theo mô tip chữ V. Trong khi đó, phần đuôi xe ở phía sau lại giúp người dùng có cảm giác thiết kế khá tương đồng với các mẫu Lexus. Về kích thước, thế hệ mới dài hơn 10,16 mm, rộng hơn 17,78 mm và chiều dài cơ sở dài hơn 30,48 mm. Do hướng đến sự mạnh mẽ và thể thao nên gầm xe ở thế hệ mới thấp hơn so với người tiền nhiệm. Ở bên trong, nội thất của Camry 2018 thiết kế lại mang đến sự thoải mái tối đacho người sử dụng. Ngoài sự thay đổi ở khu vực bảng táp-lô, ghế lái và ghế ngồi của hành khách phía sau cũng được thiết kế lại mang đến sự sang trọng và tinh tế. Cụ thể, Camry 2018 được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái dạng màu với kích thước 10 inch, màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch ở bảng đồng hồ và một màn hình thông tin giải trí 8 inch tại bảng điều khiển trung tâm, tích hợp kết nối với Navigation Scout GPS 3.0 và Moving Maps, kết nối với hệ thống Dynamic Navigation. Về động cơ, Camry thế hệ thứ 8 vẫn tiếp tục sử dụng 2 loại động cơ xăng nạp khí tự nhiên là 4 xi-lanh thẳng hàng 2.5l và V6 3.5 lít với thông số chi tiết chưa được tiết lộ, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp mới. Xe cũng có phiên bản hybrid sử dụng máy 2.5l kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT. Toyota Camry 2018 đi kèm gói trang bị an toàn Toyota Safety Sense P dưới dạng tiêu chuẩn như: hệ thống cảnh báo va chạm, cảnh báo chệch làn đường, đèn pha tự động trên cao, điều khiển hành trình tự động camera lùi, 10 túi khí, Full-Speed Dynamic Range Radar Cruise Control, đỗ xe thông minh, điều khiển ổn định điện tử...

So với người tiền nhiệm, Toyota Camry 2018 mới trình làng cách đây không lâu được hãng lột xác một cách ngoạn mục diện mạo bên ngoài với thiết kế sắc nét, trẻ trung và hiện đại. Ngay từ những cái nhìn bên ngoài về thổng thể xe, có thể thấy Toyota Camry 2018 hướng đến sự trẻ trung và nhắm đến đối tượng là các khách hàng trẻ. Xe có thiết kế dựa theo ngôn ngữ "Look Keen". Những cải tiến so với thế hệ tiền nhiệm là phần mui xe được hạ thấp mang tính khí động học hướng đến sự mạnh mẽ và thể thao. Bộ lưới tản nhiệt của xe chia làm hai thành phần, tạo hình theo mô tip chữ V. Trong khi đó, phần đuôi xe ở phía sau lại giúp người dùng có cảm giác thiết kế khá tương đồng với các mẫu Lexus. Về kích thước, thế hệ mới dài hơn 10,16 mm, rộng hơn 17,78 mm và chiều dài cơ sở dài hơn 30,48 mm. Do hướng đến sự mạnh mẽ và thể thao nên gầm xe ở thế hệ mới thấp hơn so với người tiền nhiệm. Ở bên trong, nội thất của Camry 2018 thiết kế lại mang đến sự thoải mái tối đacho người sử dụng. Ngoài sự thay đổi ở khu vực bảng táp-lô, ghế lái và ghế ngồi của hành khách phía sau cũng được thiết kế lại mang đến sự sang trọng và tinh tế. Cụ thể, Camry 2018 được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái dạng màu với kích thước 10 inch, màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch ở bảng đồng hồ và một màn hình thông tin giải trí 8 inch tại bảng điều khiển trung tâm, tích hợp kết nối với Navigation Scout GPS 3.0 và Moving Maps, kết nối với hệ thống Dynamic Navigation. Về động cơ, Camry thế hệ thứ 8 vẫn tiếp tục sử dụng 2 loại động cơ xăng nạp khí tự nhiên là 4 xi-lanh thẳng hàng 2.5l và V6 3.5 lít với thông số chi tiết chưa được tiết lộ, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp mới. Xe cũng có phiên bản hybrid sử dụng máy 2.5l kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT. Toyota Camry 2018 đi kèm gói trang bị an toàn Toyota Safety Sense P dưới dạng tiêu chuẩn như: hệ thống cảnh báo va chạm, cảnh báo chệch làn đường, đèn pha tự động trên cao, điều khiển hành trình tự động camera lùi, 10 túi khí, Full-Speed Dynamic Range Radar Cruise Control, đỗ xe thông minh, điều khiển ổn định điện tử...