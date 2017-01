"Soi" BMW 730Li giá hơn 4 tỷ của dân chơi Tiền Giang

BMW 7 Series vốn là dòng xe hướng tới sự sang trọng và dành cho các "VIP", chính vì vậy chiếc xe không thường xuyên được độ lại. Tuy nhiên, một người chơi xe tại Tiền Giang đã "thổi" thêm chất thể thao vào chiếc xe sang BMW 730Li của mình bằng gói trang bị chính hãng M-Sport. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chiếc .730Li đã gây ấn tượng mạnh nhờ vào thân xe với màu xám mờ mạnh mẽ Màu sắc này ít khi được sử dụng trên xe hơi, và cũng chỉ được sơn lên một số ít các siêu xe và xe thể thao. Tuy nhiên, hiện chưa rõ màu trên chiếc 730Li này đã được chủ xe sơn lại hay dán decal đổi màu. Dựa trên cơ sở của chiếc 730Li thế hệ mới nhất G12, 730Li M-Sport vẫn giữ lại thiết kế mới khá "đạo mạo" của dòng 7 Series, nhưng thể thao và nổi bật hơn với gói bodykit M-Sport. Trong đó, thay đổi lớn nhất là phần đầu xe với cản trước thiết kế theo phong cách của những chiếc BMW M "đích thực", có các khe hút gió làm mát lớn. Tuy nhiên thay vì mâm đúc 20 inch 5 cánh kép thuộc gói M-Sport, chủ xe đã "chịu chơi" hơn khi sử dụng mâm 7 cánh 21 inch 2 tông màu tương tự như chiếc BMW M5 bản kỷ niệm 30 năm "30 Jahre". Đặc biệt, màu xám trên mâm xe cũng khớp với màu thân xe. Bộ mâm này đi kèm với những chiếc lốp Pirelli P-Zero thể thao, đem tới độ bám tốt hơn. Do thuộc phiên bản "thân dài" nên 730Li có chiều dài lên tới 5,238 mm - lớn hơn so với các bản 7 Series khác. Ngoài màu sơn, một điểm đặc biệt trên chiếc xe này đó là toàn bộ các chi tiết mạ chrome của một chiếc 7 Series bình thường đã được sơn lại thành màu đen mờ. Ngoài cản trước, chiếc xe còn có cản sau với thiết kế mới ở phần dưới, được ốp nhựa đen bóng và kèm theo cặp ống xả kép đậm chất thể thao. Logo 730Li nguyên bản cũng đã được chủ nhân thay bằng logo của bộ phận M-Sport gọn gàng hơn. Ngoài những thay đổi về ngoại thất, chiếc 730Li này không có sự khác biệt về hệ động lực. Dù chỉ có động cơ 2l 4 xi-lanh thẳng hàng nhưng do sử dụng công nghệ tăng áp TwinPower Turbo, 730Li vẫn có công suất tối đa lên tới 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau, chiếc sedan cỡ lớn vẫn có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 6,3 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Tại thị trường Việt Nam, giá của BMW 730Li chính hãng khoảng 4,132 tỷ đồng. Nếu thêm tùy chọn cửa sổ trời và hệ thống giải trí phía sau, chiếc xe sẽ bị đội giá lên 4,4 tỷ đồng.

BMW 7 Series vốn là dòng xe hướng tới sự sang trọng và dành cho các "VIP", chính vì vậy chiếc xe không thường xuyên được độ lại. Tuy nhiên, một người chơi xe tại Tiền Giang đã "thổi" thêm chất thể thao vào chiếc xe sang BMW 730Li của mình bằng gói trang bị chính hãng M-Sport. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chiếc .730Li đã gây ấn tượng mạnh nhờ vào thân xe với màu xám mờ mạnh mẽ Màu sắc này ít khi được sử dụng trên xe hơi, và cũng chỉ được sơn lên một số ít các siêu xe và xe thể thao. Tuy nhiên, hiện chưa rõ màu trên chiếc 730Li này đã được chủ xe sơn lại hay dán decal đổi màu. Dựa trên cơ sở của chiếc 730Li thế hệ mới nhất G12, 730Li M-Sport vẫn giữ lại thiết kế mới khá "đạo mạo" của dòng 7 Series, nhưng thể thao và nổi bật hơn với gói bodykit M-Sport. Trong đó, thay đổi lớn nhất là phần đầu xe với cản trước thiết kế theo phong cách của những chiếc BMW M "đích thực", có các khe hút gió làm mát lớn. Tuy nhiên thay vì mâm đúc 20 inch 5 cánh kép thuộc gói M-Sport, chủ xe đã "chịu chơi" hơn khi sử dụng mâm 7 cánh 21 inch 2 tông màu tương tự như chiếc BMW M5 bản kỷ niệm 30 năm "30 Jahre". Đặc biệt, màu xám trên mâm xe cũng khớp với màu thân xe. Bộ mâm này đi kèm với những chiếc lốp Pirelli P-Zero thể thao, đem tới độ bám tốt hơn. Do thuộc phiên bản "thân dài" nên 730Li có chiều dài lên tới 5,238 mm - lớn hơn so với các bản 7 Series khác. Ngoài màu sơn, một điểm đặc biệt trên chiếc xe này đó là toàn bộ các chi tiết mạ chrome của một chiếc 7 Series bình thường đã được sơn lại thành màu đen mờ. Ngoài cản trước, chiếc xe còn có cản sau với thiết kế mới ở phần dưới, được ốp nhựa đen bóng và kèm theo cặp ống xả kép đậm chất thể thao. Logo 730Li nguyên bản cũng đã được chủ nhân thay bằng logo của bộ phận M-Sport gọn gàng hơn. Ngoài những thay đổi về ngoại thất, chiếc 730Li này không có sự khác biệt về hệ động lực. Dù chỉ có động cơ 2l 4 xi-lanh thẳng hàng nhưng do sử dụng công nghệ tăng áp TwinPower Turbo, 730Li vẫn có công suất tối đa lên tới 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau, chiếc sedan cỡ lớn vẫn có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 6,3 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Tại thị trường Việt Nam , giá của BMW 730Li chính hãng khoảng 4,132 tỷ đồng. Nếu thêm tùy chọn cửa sổ trời và hệ thống giải trí phía sau, chiếc xe sẽ bị đội giá lên 4,4 tỷ đồng.