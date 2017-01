Sinh viên tự chế môtô điện Storm Pulse chạy được 380km

Một nhóm sinh viên đến từ trường Đại học Công nghệ Eindhoven của Hà Lan đã gây bất ngờ khi chế tạo thành công chiếc môtô điện STORM Pulse có phạm vi hoạt động ngang ngửa siêu xe SUV chạy điện Tesla Model X mới ra mắt. Được gọi bằng cái tên STORM Pulse, chiếc môtô điện của nhóm sinh viên Hà Lan có thể chạy hết quãng đường 380 km sau khi được sạc đầy pin. Như vậy, so với siêu ôtô điện đình đám mỹ - Tesla Model X, STORM Pulse chỉ kém 16 km về phạm vi hoạt động bằng điện. Trong khi đó, nếu so với Tesla Model S 85D, xe môtô STORM Pulse sẽ có phạm vi hoạt động ngắn hơn khoảng 40 km. Xe được sản xuất với hệ thống khung khá đơn giản và có trọng lượng nhẹ. Nguồn cung cấp sức mạnh của STORM Pulse nằm ở cụm pin có công suất 28,5 kWh. Trong khi đó, cụm pin của mẫu môtô điện Zero S chỉ có công suất 13 kWh. Đặc biệt, cụm pin này rất dễ tháo ra, lắp vào. Người dùng chỉ mất khoảng 7 phút để thay pin cho STORM Pulse. Thời gian sạc 80% dung lượng cụm pin của chiếc xe môtô STORM Pulse này chỉ vào khoảng 38 phút. Chưa hết, STORM Pulse còn có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian chưa đến 5 giây. Đây là thành tích tốt hơn phần lớn những mẫu môtô điện hiện đang có mặt trên thị trường. Tất nhiên, STORM Pulse có lợi thế hơn siêu xe ôtô chạy điện Tesla Model X vì kích thước nhỏ gọn. Vận tốc tối đa của chiếc mô tô điện STORM Pulse do nhóm sinh viên Hà Lan chế tạo là 160 km/h. Để chứng minh tiềm năng của mẫu môtô STORM Pulse, nhóm sinh viên Hà Lan đang chuẩn bị tham gia một cuộc đua mang tên 80 Day Race, khởi động vào tháng 4/2017 tại thủ đô Paris, Pháp, đến Trung Quốc. Nhiệm vụ của các đội tham gia cuộc đua lần này là đi vòng quanh thế giới trong vòng 80 ngày mà không dùng các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch như xăng và dầu diesel, nhằm quảng bá công nghệ nhiên liệu sạch do mẫu xe mà mình tạo lên nhằm ủng hộ môi trường. Nhóm sinh viên Hà Lan sẽ dựa vào sự giúp đỡ của các tình nguyện viên có tên STORM Grid. Nhóm tình nguyện viên sẽ cung cấp điểm sạc pin cho chiếc STORM Pulse trong quá trình tham gia cuộc đua. Tổng cộng quãng đường mà nhóm sinh viên sẽ chạy trong cuộc đua là 40.000 km. Trước đo, vào năm 2016 nhóm sinh viên Hà Lan cũng đãs dùng chiếc môtô điện STORM Pulse cho chuyến đi vòng quanh thế giới trong 80 ngày trước khi cuộc đua từ Paris đến Trung Quốc diễn ra nhằm chuẩn bị trước cho hành trình. Không giống cuộc đua 80 Day Race, chuyến đi trong năm 2016 của nhóm sinh viên không tập trung vào tốc độ mà nhấn mạnh sự chuyển hóa năng lượng và có mục đích giới thiệu STORM Pulse với thế giới. Chuyến đi trong năm 2016 kéo dài trên quãng đường 26.000 km.

