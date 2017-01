Siêu xe thể thao McLaren P1 GTR “chốt giá” 90,2 tỷ

Siêu xe McLaren P1 GTR là phiên bản thể thao của dòng xe thể thao vốn đã đẳng cấp McLaren P1, với những cải tiến mạnh mẽ về hiệu năng nhưng đổi lại chỉ được sử dụng trong trường đua. So với P1, P1 GTR có các bánh xe bản to hơn, vè được nới rộng cùng cánh gió trước cực lớn, cản trước có các khe hút gió được nới rộng cùng gương chiếu hậu được đặt cao hơn. Ở phía sau, cánh gió có khả năng thu gọn của P1 đã bị loại bỏ, thay vào đó là môt cánh đuôi bằng sợi carbon, cùng với cặp ống xả kép với kích thước cực lớn nằm giữa. Chiếc McLaren P1 trong bài viết này là chiếc thứ 2 từng được hãng xe McLaren sản xuất, nổi bật với màu sơn trắng Silica White cùng những đường kẻ trang trí dọc thân xe màu xanh đậm và một số điểm để trần sợi carbon không sơn màu. Thay vì các trang bị tiện nghi như trên phiên bản P1 thường, P1 GTR có nội thất tối giản, gần như trở thành một chiếc xe đua. Chiếc xe không có các lớp chống ồn, sử dụng ghế đua với khung làm từ sợi carbon bọc alcantara và có vô-lăng với những nút điều khiển như được lấy từ xe đua F1. Một điểm đặc biệt của chiếc P1 GTR này đó là chiếc xe chỉ có duy nhất một ghế ngồi cho người lái. Nằm bên cạnh ghế ngồi là một khoảng không gian trống, chỉ có bình chữa cháy được đặt dưới sàn xe. Cấu trúc khung bằng sợi carbon của P1 GTR lộ diện rõ trong khoang lái của chiếc xe. Vẫn sử dụng động cơ tăng áp 3.8l kết hợp cùng các mô-tơ điện nhưng trên P1 GTR, McLaren đã nâng công suất của xe lên thành 986 mã lực - lớn hơn 83 mã lực so với một chiếc P1 phiên bản bình thường. Với thân xe sở hữu các chi tiết khí động học mới, P1 GTR tạo được lực nén không khí tới thân xe đạt mức 660 kg ở tốc độ 241 km/h, khiến chiếc xe "ôm cua" được ở tốc độ cao hơn và ổn định hơn so với chiếc P1 thường. Sẽ có tổng cộng chỉ 35 chiếc P1 GTR được McLaren sản xuất, và chỉ có những khách hàng đã từng sở hữu một chiếc P1 mới có thể đặt hàng mẫu xe mới này. Mức giá niêm yết của McLaren dành cho mỗi chiếc P1 GTR là 3,06 triệu USD. Tuy nhiên do có số lượng ít và hiếm khi được chủ nhân bán lại nên hiện tại, những chiếc P1 GTR đều có giá không thể thấp hơn mức 4 triệu USD (tương đương 90,2 tỷ đồng) đối với một chiếc xe ở trong tình trạng hoạt động bình thường.

