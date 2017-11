Siêu xe sang Rolls-Royce Ghost Series II cũ giá 23 tỷ tại VN

Siêu xe sang Rolls-Royce Ghost Series II là một trong những mẫu sedan siêu sang hàng đầu thế giới hiện nay. Được giới thiệu lần đầu năm 2014, Ghost Series II mang nhiều thay đổi so với thế hệ cũ, không chỉ ở thiết kế mà còn công nghệ đi kèm. Phiên bản được rao bán tại Hà Nội mang màu sơn đen bóng, capo màu bạc kim loại. Tại thị trường Mỹ, một chiếc Rolls-Royce Ghost Series II phiên bản tiêu chuẩn có giá gần 400.000 USD, cao hơn so với một chiếc Bentley Mulsanne bản tiêu chuẩn. Ghost Series II sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 5.399 x 1.948 x 1.550 mm. Trục cơ sở xe ở mức 3.295 mm. Trọng lượng của mẫu sedan siêu sang là khoảng 2.500 kg, với tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước-sau 51/49. Đầu xe được thiết kế lại so với thế hệ trước. Cụm đèn phong cách mới, thay đổi cả thiết kế đèn chạy ban ngày. Hốc gió trước nẹp đường mạ chrome sáng, kích thước lớn hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Cụm đèn chiếu sáng dùng bóng LED toàn bộ. Đuôi xe thiết kế không thay đổi quá nhiều so với phiên bản cũ, 4 đường ra ống xả được bố trí 2 bên. Thế hệ đầu tiên của dòng sedan siêu sang này ra đời năm 2010. Sản phẩm rẻ nhất của Rolls-Royce lại chính là mẫu xe có doanh số bán cao nhất so với những người anh em khác. Không sang trọng, đẳng cấp bằng người anh Phantom, nhưng mức giá dễ tiếp cận hơn, khiến Ghost trở nên ăn khách hơn. Dòng xe sedan này vẫn mang đến cho chủ sở hữu cảm giác khác biệt hơn phần lớn các mẫu xe sang khác, mà không cần phải móc hầu bao nhiều như Phantom. Không gian cabin của Ghost Series II thực sự thể hiện hết đẳng cấp của chiếc sedan siêu sang này. Nội thất xe là những chất liệu cao cấp. Bảng taplo hoàn thiện như mặt đàn piano, kết hợp các chi tiết kim loại, đồng hồ cao cấp. Cửa gió điều hòa hoàn thiện bằng kim loại sáng bóng. Màn hình hiển thị màu độ phân giải cao. Ghost Series II cũng có những trang bị thời thượng như khởi động nút bấm, phanh điện tử... Vô lăng của Ghost Series II tích hợp nhiều nút bấm hoàn thiện bằng kim loại, có chức năng nhớ vị trí. Cụm đồng hồ hiển thị phía sau vô lăng mang đậm nét cổ điển, đơn giản nhưng đầy tinh tế. Cụm nút bấm điều khiển trung tâm của Ghost Series chiếm trọn khu vực cần số của những chiếc xe thông thường, do bộ phận này được chuyển lên phía sau vô lăng. Hệ thống thông tin - giải trí trên xe có thể điều chỉnh ở khu vực này. Hàng ghế thứ 2 rộng rãi, đầy đủ tiện nghi dành cho chủ nhân thực sự của chiếc xe. Do đó, ghế ngồi có thể điều chỉnh điện theo các vị trí phù hợp nhất. Hai màn hình được bố trí phía sau 2 ghế trước phục vụ việc giải trí khi di chuyển. Các chức năng sưởi, làm mát là trang bị không thể thiếu ở hàng ghế này. Ngoài ra, hành khách phía sau có thể tùy chọn các chương trình giải trí hay các thiết lập khác trên cụm điều khiển ở giữa, độc lập với phía trước. Cửa sổ trời toàn cảnh cho không gian thoáng đãng bên trong cabin trên chiếc Ghost Series II. Dòng sedan sang trọng này cũng được trang bị một chiếc ô che nắng/mưa, được giấu trong lòng cánh cửa phía lái. Ghost Series II trang bị động cơ V12 tăng áp kép, dung tích xy-lanh 6.6L, công suất tối đa 570 mã lực tại 5.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 780 Nm tại 1.500 vòng/phút. Ghost Series II sử dụng hộp số 8 cấp, tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 4,8 giây và đạt tốc độ tối đa là 249 km/h. Chiếc Rolls-Royce Ghost Series II chạy lướt này có giá khoảng 23 tỷ đồng (tham khảo tại Sơn Tùng Auto, Hà Nội), đã ra biển trắng.

