Siêu xe Aston Martin "đi mượn" của hot girl An Tây dính phốt

Mới đây, trên mạng xã hội đã bất ngờ xuất hiện hình ảnh chiếc siêu xe Aston Martin DB9 màu vàng rực nằm trong một garage tại Hà Nội từng được đồn là quà sinh nhật của hot girl Andrea Aybar (An Tây) bị tháo tung với phần đầu xe bị tháo tung ra. Hình ảnh này đã lập tức thu hút khá nhiều sự chú ý của giới chơi xe tại Việt Nam. Hiện chưa có nhiều thông tin về lý do khiến chiếc Aston Martin DB9 màu vàng bị tháo rời phần cản va trước và đèn pha. Một số nguồn tin cho rằng, rất có thể siêu xe này dính vào một vụ tai nạn nào đó thời gian gần đây nên đang được "trùng tu" lại nhan sắc để đón Tết Đinh Dậu 2017. Siêu xe Aston Martin DB9 màu vàng này rất nổi tiếng tại Việt Nam khi từng gây sốc bằng màn lội nước ở Hà Nội vào giữa tháng 6/2012. Sau đó, siêu xe này còn được đồn là món quà mừng sinh nhật tuổi 18 của hot girl An Tây - Andrea Aybar. DB9 được hãng siêu xe Anh quốc Aston Martin khai sinh năm 2003 với hai phiên bản coupe (thể thao 2 cửa) và mui trần (mang tên DB9 Volante). Tuy nhiên, chiếc DB9 Coupe này không phải phiên bản mới được Aston Martin nâng cấp, mà được đánh giá là phiên bản cũ đời 2008. Aston Martin DB9 có chiều dài 4.712mm, chiều dài cơ sở 2.743mm, chiều cao 1.270mm và chiều rộng 1.875mm. Mẫu xe được thiết kế đơn giản với một số ít đường cong. Nội thất của DB9 cũng thật sự ấn tượng khi được sử dụng chất liệu gỗ và da cao cấp và được trang bị những công nghệ mới. Aston Martin DB9 sở hữu khối động cơ V12, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 450 mã lực và mô-men xoắn cực đại 569 Nm. Siêu xe này mất khoảng 4.6 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 300 km/h. Vào khoảng đầu năm 2013, giới showbiz được một phen choáng váng trước thông tin cô mẫu trẻ người Tây Ban Nha Andrea Aybar (có biệt danh An Tây) được bố tặng chiếc xe trị giá gần 4 tỷ đồng trong dịp sinh nhật của mình khi cô nàng này "show hàng" lên facebook cá nhân. Sau đó, dư luận dấy lên nghi ngờ chiếc xe mà cô nàng khoe trên facebook các nhân thực chất chỉ là “đồ đi mượn”. Tuy nhiên, ngay sau đó, hot girl Andrea đã lên tiếng về nghi án này. Theo đó, Andrea cho biết chính xác mình đang là chủ sở hữu của chiếc Aston Martin DB9 trị giá khoảng 2 tỷ nhưng thời điểm đó chưa có giấy phép lái xe nên không sử dụng.

