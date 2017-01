Siêu xe Alfa Romeo 4C "mạ vàng" rao bán 4 tỷ tại VN

Chiếc siêu xe Alfa Romeo 4C Launch Edition đang được rao bán tại TP HCM thuộc phiên bản giới hạn với số thứ tự 116/500, chiếc xe này được sản xuất dành riêng cho thị trường Mỹ và đến nay chỉ mới có một chiếc được đưa về Việt Nam vào năm 2015. Mẫu xe thể thao hàng độc này thuộc sở hữu của tay chơi quận 2, TP HCM và đây cũng là người từng rao bán chiếc siêu xe Ferrari 458 Italia màu vàng với mức giá 8,7 tỷ Đồng gây xôn xao cộng đồng mạng. Alfa Romeo 4C Launch Edition đầu tiên khi đặt chân tới Việt Nam sở hữu màu đỏ, sau đó nó được chủ nhân độ vỏ bằng việc dán đề can màu vàng. Điểm đáng chú ý trên chiếc siêu xe Alfa Romeo 4C Launch Edition hàng hiếm này là thân xe được làm bằng sợi carbon nguyên khối, xe được trang bị đèn pha bi led... kiểu thiết kế thường thấy trên những siêu xe hàng đầu. Thân xe được thiết kế mềm mại, sexy. Với thiết kế tuyệt đẹp, mang tính khí động học cao. Siêu xe này đã được nhà sản xuất cố gắng giảm trọng lượng chiếc xe xuống mức hơn 1 tấn. Alfa Romeo 4C là đàn em của mẫu xe thể thao 8C. Đối thủ trực tiếp của nó là Porsche Cayman, Jaguar F-type hay Audi TT. Ngoài việc được trang bị đèn pha dạng bi-xenon tích hợp thêm đèn LED chiếu sáng ban ngày, phía đuôi cá phía sau của xe còn được phủ chất liệu carbon cao cấp cùng bộ mâm với kích thước 18 inch trước và 19 inch sau màu đen nhám, đi kèm cùm phanh màu đỏ nổi bật. Alfa Romeo 4C là chiếc coupe 2 chỗ có cấu hình động cơ đặt giữa và dẫn động bánh sau. Mẫu xe thể thao này có những giá trị chủ đạo như kết hợp sức mạnh vận hành, truyền thống thương hiệu, thiết kế trọng lượng nhẹ và những trải nghiệm lái độc đáo, Sự khác biệt của mẫu xe thể thao này ở bên trong bao gồm việc sử dụng lọc gió BMC, hiệu chuẩn lại giảm xóc sau và thanh chống lật. Nội thất có nhiều chi tiết bọc da Alcantara, khâu chỉ đỏ tương phản trên vô-lăng, táp-lô, thảm sàn và ghế ngồi thể thao. Alfa Romeo 4C Launch Edition sử dụng động cơ tăng áp đặt giữa, làm hoàn toàn bằng nhôm 1.750cc, 4 xy-lanh thẳng hàng, cho công suất tối đa 237 mã lực, mô-men xoắn 350Nm, hộp số ly hợp kép Alfa TCT 6 cấp tự động đi kèm lẫy chuyển số trên vô-lăng. Trên phiên bản đặc biệt này, xe có thêm chế độ “Launch Control” so với tiêu chuẩn giúp tối đa hóa khả năng tăng tốc cùng 4 chế độ lái All-Weather, Natural, Dynamic và Race. Xe không được trang bị trợ lực lái để giảm trọng lượng và tăng cảm giác lái. Chiếc xe thể thao đến từ nước Ý cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 4,1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 258 km/h. Tỷ trọng trọng lượng và sức mạnh là 4,7kg/mã lực. Trong điều kiện hỗn hợp, Alfa Romeo 4C Launch Edition tiêu thụ hết 6,8 lít nhiên liệu cho quãng đường 100km. Tại thị trường Mỹ, mẫu xe thể thao Alfa Romeo 4C Launch Edition có giá bán là 69.695 USD, cao hơn nhiều so với một chiếc 4C Coupe có mức giá 55.195 USD. Dòng xe này cạnh tranh trực tiếp với hai đối thủ là Chevrolet Corvette và Porsche Cayman. Alfa Romeo 4C Launch Edition là chiếc xe độc nhất Việt Nam được đưa về nước vào cuối tháng 8/2015 và đến nay, nó đang được chủ nhân rao bán trên các diễn đàn về xe với mức giá 175.000 USD (tương đương 4 tỷ đồng). Đặc biệt, mẫu xe thể thao hàng hiếm này có số đồng hồ công tơ mét mới chỉ vào khoảng 17.000 km - một mức giá khá "hời".

