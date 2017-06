Sau 15 năm, BMW Z8 Alpina vẫn "thét giá" 5,22 tỷ

Được sản xuất từ năm 1999-2002, siêu xe mui trần BMW Z8 lấy cảm hứng từ dòng xe cổ BMW 507 một trong những mẫu xe đẹp nhất mọi thời đại. BMW tạo ra tổng cộng 5148 chiếc Z8, sau đó đã ký hợp đồng để hãng độ với mối quan hệ thân thiết Alpina tạo ra thêm 555 phiên bản đặc biệt Alpina V8 Roadster. Trước Z8, BMW đã từng trưng bày một mẫu xe ý tưởng với tên gọi Z07 vào năm 1997. Khi sản xuất hàng loạt, Z8 sở hữu thiết kế hoài cổ và gần như không có sự thay đổi so với Z07. Mặc dù có vẻ ngoài cổ điển nhưng Z8 được sản xuất thủ công bằng những công nghệ hiện đại nhất thời đó. Xe sở hữu thiết kế khung không gian và thân xe bằng nhôm siêu nhẹ, cùng với các giải pháp độc đáo như đèn hậu neon. Phiên bản Alpina V8 Roadster cũng mang đầy đủ những đặc điểm kể trên của BMW Z8. So với chiếc Z8 thông thường, Alpina chỉ thay đổi duy nhất thiết kế mâm xe sang loại mâm 5 cánh đặc trưng của hãng. Nội thất của Z8 chỉ có chỗ cho 2 người và cũng được thiết kế một cách đơn giản, với các chi tiết ốp được làm từ nhôm và bảng đồng hồ đặt giữa nhằm đem tới tầm nhìn ra phía trước tốt nhất. Để giữ cho nội thất tối giản một cách tối đa, hàng loạt tính năng được điều khiển chung thông qua một số cụm công tắc. Một ví dụ đó là công tắc cửa sổ và gương được tích hợp chung với nhau. Chiếc BMW Z8 Alpina có một số điểm khác biệt nhỏ so với những chiếc Z8 khác, chẳng hạn như vô-lăng cổ điển mang logo của Alpina thay vì thương hiệu BMW và bảng đánh số thứ tự sản xuất nằm giữa 2 ghế ngồi. Nội thất của chiếc xe trong bài viết này được bọc trong da màu đen kết hợp với đỏ bắt mắt và sang trọng. Ban đầu, "trái tim" của Z8 vốn là khối động cơ V8 4.9l 32 van nạp khí tự nhiên, với mã hiệu S62 được chia sẻ chung với BMW M5 thế hệ E39. Tuy nhiên với V8 Roadster, Alpina đã thay động cơ này bằng khối máy 4.8l V8 nạp khí tự nhiên với công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 519 Nm. So với chiếc Z8 của BMW, động cơ trên Alpina V8 Roadster có công suất yếu hơn, nhưng bù lại sở hữu mô-men xoắn lớn hơn. Cùng với hệ thống treo mềm và lốp thành mềm hơn, có thể nói Alpina V8 Roadster hướng tới sự tiện nghi và êm dịu của một mẫu xe sang, thay vì mang tính thể thao như Z8. Trong số 555 chiếc Alpina V8 Roadster được sản xuất, có tới 450 chiếc dành cho thị trường Mỹ. Ngày nay, những chiếc BMW Z8 đều có giá khá đắt do vẻ đẹp của chúng. Tuy nhiên so với mặt bằng chung, Alpina V8 Roadster được định giá cao hơn những chiếc Z8 thường. Chiếc Alpina Roadster V8 trong bài viết này đã đi được gần 24.000 km và có giá bán tại Mỹ lên tới 230.000 USD (tương đương 5,22 tỷ đồng) - số tiền đắt hơn mức giá của bất kỳ dòng BMW mới nào hiện nay.

Được sản xuất từ năm 1999-2002, siêu xe mui trần BMW Z8 lấy cảm hứng từ dòng xe cổ BMW 507 một trong những mẫu xe đẹp nhất mọi thời đại. BMW tạo ra tổng cộng 5148 chiếc Z8, sau đó đã ký hợp đồng để hãng độ với mối quan hệ thân thiết Alpina tạo ra thêm 555 phiên bản đặc biệt Alpina V8 Roadster. Trước Z8, BMW đã từng trưng bày một mẫu xe ý tưởng với tên gọi Z07 vào năm 1997. Khi sản xuất hàng loạt, Z8 sở hữu thiết kế hoài cổ và gần như không có sự thay đổi so với Z07. Mặc dù có vẻ ngoài cổ điển nhưng Z8 được sản xuất thủ công bằng những công nghệ hiện đại nhất thời đó. Xe sở hữu thiết kế khung không gian và thân xe bằng nhôm siêu nhẹ, cùng với các giải pháp độc đáo như đèn hậu neon. Phiên bản Alpina V8 Roadster cũng mang đầy đủ những đặc điểm kể trên của BMW Z8. So với chiếc Z8 thông thường, Alpina chỉ thay đổi duy nhất thiết kế mâm xe sang loại mâm 5 cánh đặc trưng của hãng. Nội thất của Z8 chỉ có chỗ cho 2 người và cũng được thiết kế một cách đơn giản, với các chi tiết ốp được làm từ nhôm và bảng đồng hồ đặt giữa nhằm đem tới tầm nhìn ra phía trước tốt nhất. Để giữ cho nội thất tối giản một cách tối đa, hàng loạt tính năng được điều khiển chung thông qua một số cụm công tắc. Một ví dụ đó là công tắc cửa sổ và gương được tích hợp chung với nhau. Chiếc BMW Z8 Alpina có một số điểm khác biệt nhỏ so với những chiếc Z8 khác, chẳng hạn như vô-lăng cổ điển mang logo của Alpina thay vì thương hiệu BMW và bảng đánh số thứ tự sản xuất nằm giữa 2 ghế ngồi. Nội thất của chiếc xe trong bài viết này được bọc trong da màu đen kết hợp với đỏ bắt mắt và sang trọng. Ban đầu, "trái tim" của Z8 vốn là khối động cơ V8 4.9l 32 van nạp khí tự nhiên, với mã hiệu S62 được chia sẻ chung với BMW M5 thế hệ E39. Tuy nhiên với V8 Roadster, Alpina đã thay động cơ này bằng khối máy 4.8l V8 nạp khí tự nhiên với công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 519 Nm. So với chiếc Z8 của BMW, động cơ trên Alpina V8 Roadster có công suất yếu hơn, nhưng bù lại sở hữu mô-men xoắn lớn hơn. Cùng với hệ thống treo mềm và lốp thành mềm hơn, có thể nói Alpina V8 Roadster hướng tới sự tiện nghi và êm dịu của một mẫu xe sang, thay vì mang tính thể thao như Z8. Trong số 555 chiếc Alpina V8 Roadster được sản xuất, có tới 450 chiếc dành cho thị trường Mỹ . Ngày nay, những chiếc BMW Z8 đều có giá khá đắt do vẻ đẹp của chúng. Tuy nhiên so với mặt bằng chung, Alpina V8 Roadster được định giá cao hơn những chiếc Z8 thường. Chiếc Alpina Roadster V8 trong bài viết này đã đi được gần 24.000 km và có giá bán tại Mỹ lên tới 230.000 USD (tương đương 5,22 tỷ đồng) - số tiền đắt hơn mức giá của bất kỳ dòng BMW mới nào hiện nay.