Porsche Macan Turbo đặc biệt giá từ 2,6 tỷ đồng

Mẫu xe thể thao đa dụng cỡ nhỏ Porsche Macan 2018 mới vừa chính thức được giới thiệu phiên bản đặc biệt với sức mạnh được nâng cấp và mức giá tăng thêm 30.298 USD so với người tiền nhiệm. Macan bản đặc biệt vẫn được trang bị động cơ Turbo tăng áp kép V6 3.6 lít nhưng được cải tiến đột phá trong gói trang bị đem đến công suất tới 436 mã lực, đồng thời mô-men xoắn cực đại đạt 600 Nm thông qua hệ dẫn động 4 bánh. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,4 giây và đạt tốc độ tối đa là 272 km/h. Như vậy so với phiên bản tiêu chuẩn, Porsche Macan Turbo tăng 36 mã lực, tăng tốc nhanh hơn 0,4 giây và tốc độ tối đa cao hơn 6 km/h. Động cơ, hệ thống truyền dẫn và hộp số tự động tự động 7 cấp ly hợp kép PDK mang lại cho Macan một phong cách hiệu quả và năng động trên đường bằng phẳng và đường địa hình, tạo nên một cảm giác thực sự khi lái xe Porsche. Ở phiên bản đặc biệt này, Macan có thiết kế thể thao mạnh mẽ, sang trọng đăc trưng của dòng xe với những đường nét hiện đại tập trung vào tính lái năng động và bề rộng. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những khác biệt so với bản tiêu chuẩn, bao gồm chiều cao gầm hạ xuống thêm 15 mm, bánh xe 21 inch 911 Turbo-esque, trên cản trước và cản sau được trang trí bằng những sọc màu đỏ, trong khi đó đèn pha và đèn hậu được nâng cấp lên đèn LED hiện đại. Để tăng cảm giác lái thể thao, xe được trang bị hệ thống kiểm soát giảm xóc điện tử và gói kích hoạt chế độ thể thao Sport Chrono, hệ thống hỗ trợ khởi động cùng nhiều chế độ lái xe khác nhau. Bên trong xe, nội thất là sự kết hợp hai gam màu đen-đỏ tương phản đẹp mắt. Trong đó sắc đỏ được sử dụng trên đai an toàn, viền ghế ngồi, tựa đầu hay những đường chỉ khâu trên nội thất. Porsche công bố giá bán Macan Turbo bản đặc biệt có giá khởi điểm 113.640 USD (tương đương 2,6 tỷ đồng) và dự kiến được bán ra từ đầu năm sau.

Mẫu xe thể thao đa dụng cỡ nhỏ Porsche Macan 2018 mới vừa chính thức được giới thiệu phiên bản đặc biệt với sức mạnh được nâng cấp và mức giá tăng thêm 30.298 USD so với người tiền nhiệm. Macan bản đặc biệt vẫn được trang bị động cơ Turbo tăng áp kép V6 3.6 lít nhưng được cải tiến đột phá trong gói trang bị đem đến công suất tới 436 mã lực, đồng thời mô-men xoắn cực đại đạt 600 Nm thông qua hệ dẫn động 4 bánh. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,4 giây và đạt tốc độ tối đa là 272 km/h. Như vậy so với phiên bản tiêu chuẩn, Porsche Macan Turbo tăng 36 mã lực, tăng tốc nhanh hơn 0,4 giây và tốc độ tối đa cao hơn 6 km/h. Động cơ, hệ thống truyền dẫn và hộp số tự động tự động 7 cấp ly hợp kép PDK mang lại cho Macan một phong cách hiệu quả và năng động trên đường bằng phẳng và đường địa hình, tạo nên một cảm giác thực sự khi lái xe Porsche. Ở phiên bản đặc biệt này, Macan có thiết kế thể thao mạnh mẽ, sang trọng đăc trưng của dòng xe với những đường nét hiện đại tập trung vào tính lái năng động và bề rộng. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những khác biệt so với bản tiêu chuẩn, bao gồm chiều cao gầm hạ xuống thêm 15 mm, bánh xe 21 inch 911 Turbo-esque, trên cản trước và cản sau được trang trí bằng những sọc màu đỏ, trong khi đó đèn pha và đèn hậu được nâng cấp lên đèn LED hiện đại. Để tăng cảm giác lái thể thao, xe được trang bị hệ thống kiểm soát giảm xóc điện tử và gói kích hoạt chế độ thể thao Sport Chrono, hệ thống hỗ trợ khởi động cùng nhiều chế độ lái xe khác nhau. Bên trong xe, nội thất là sự kết hợp hai gam màu đen-đỏ tương phản đẹp mắt. Trong đó sắc đỏ được sử dụng trên đai an toàn, viền ghế ngồi, tựa đầu hay những đường chỉ khâu trên nội thất. Porsche công bố giá bán Macan Turbo bản đặc biệt có giá khởi điểm 113.640 USD (tương đương 2,6 tỷ đồng) và dự kiến được bán ra từ đầu năm sau.