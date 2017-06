Nữ biker Việt đọ dáng bên “xế nổ” Yamaha X1R

Trong thế hệ Yamaha Exciter 135 đầu tiên được ra mắt từ năm 2015, thị trường Thái Lan có tới 2 phiên bản khác nhau. Bên cạnh chiếc Spark 135 y hệt Exciter ở Việt Nam, Yamaha Thái Lan còn phân phối mẫu xe máy côn tay Yamaha X1R tại thị trường này. Chiếc xe là thế hệ kế tiếp của dòng Yamaha X1 115 cc. Về cơ bản, Yamaha X1R sử dụng chung động cơ, khung và phuộc với Exciter 135 thế hệ đầu tiên. Tuy nhiên so với Exciter, chiếc xe côn tay cỡ nhỏ này sở hữu kiểu dáng ấn tượng hơn nhiều với đèn pha trước mặt nạ như Nouvo và ghi-đông trần dạng clip-on thể thao. So với Exciter, X1R cũng sở hữu hệ thống phanh ưu việt hơn khi được trang bị phanh trước 2 pis ở phía trước và phanh đĩa sau thay cho phanh đùm. Những chi tiết khác như đèn hậu, dàn để chân, bảng đồng hồ, gương chiếu hậu... của xe cũng có sự khác biệt với Exciter 135. Về động cơ, X1R cũng được trang bị khối máy 134,4 cc xi-lanh đơn SOHC 4 van như Exciter thế hệ đầu tiên. Tuy nhiên bộ số của xe đã được chuyển thành số vuông (1 tiến 3 lùi) thay vì số tròn như Exciter. Ở thế hệ này, cả X1R lẫn Exciter vẫn đều sử dụng chế hòa khí thông thường. Yamaha Thái Lan chỉ sản xuất duy nhất một thế hệ X1R khi với phiên bản nâng cấp Exciter 2011, dòng xe này đã bị "khai tử". Vào thời điểm còn được bán, do sở hữu thiết kế ấn tượng và nhiều đặc tính ưu việt nên X1R đã trở thành "niềm mơ ước" của các biker Việt. Một số người chơi còn tìm cách biến Exciter thành X1R bằng cách sử dụng các phụ tùng chính hãng Thái Lan. Sự hấp dẫn của mẫu xe số côn tay Yamaha X1R nhập Thái Lan càng tăng lên khi được chủ xe trang bị một số phụ tùng trang trí đẹp mắt và đứng bên cạnh nữ biker Việt cá tính, mạnh mẽ.

Trong thế hệ Yamaha Exciter 135 đầu tiên được ra mắt từ năm 2015, thị trường Thái Lan có tới 2 phiên bản khác nhau. Bên cạnh chiếc Spark 135 y hệt Exciter ở Việt Nam, Yamaha Thái Lan còn phân phối mẫu xe máy côn tay Yamaha X1R tại thị trường này. Chiếc xe là thế hệ kế tiếp của dòng Yamaha X1 115 cc. Về cơ bản, Yamaha X1R sử dụng chung động cơ, khung và phuộc với Exciter 135 thế hệ đầu tiên. Tuy nhiên so với Exciter, chiếc xe côn tay cỡ nhỏ này sở hữu kiểu dáng ấn tượng hơn nhiều với đèn pha trước mặt nạ như Nouvo và ghi-đông trần dạng clip-on thể thao. So với Exciter, X1R cũng sở hữu hệ thống phanh ưu việt hơn khi được trang bị phanh trước 2 pis ở phía trước và phanh đĩa sau thay cho phanh đùm. Những chi tiết khác như đèn hậu, dàn để chân, bảng đồng hồ, gương chiếu hậu... của xe cũng có sự khác biệt với Exciter 135. Về động cơ, X1R cũng được trang bị khối máy 134,4 cc xi-lanh đơn SOHC 4 van như Exciter thế hệ đầu tiên. Tuy nhiên bộ số của xe đã được chuyển thành số vuông (1 tiến 3 lùi) thay vì số tròn như Exciter. Ở thế hệ này, cả X1R lẫn Exciter vẫn đều sử dụng chế hòa khí thông thường. Yamaha Thái Lan chỉ sản xuất duy nhất một thế hệ X1R khi với phiên bản nâng cấp Exciter 2011, dòng xe này đã bị "khai tử". Vào thời điểm còn được bán, do sở hữu thiết kế ấn tượng và nhiều đặc tính ưu việt nên X1R đã trở thành "niềm mơ ước" của các biker Việt. Một số người chơi còn tìm cách biến Exciter thành X1R bằng cách sử dụng các phụ tùng chính hãng Thái Lan. Sự hấp dẫn của mẫu xe số côn tay Yamaha X1R nhập Thái Lan càng tăng lên khi được chủ xe trang bị một số phụ tùng trang trí đẹp mắt và đứng bên cạnh nữ biker Việt cá tính, mạnh mẽ.