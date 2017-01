Nissan Note - “Xe xanh” ra mắt thị trường Thái Lan

Ra mắt lần đầu tiên vào cuối năm 2016 tại thị trường Nhật Bản, mẫu xe hybrid Nissan Note - "Xe xanh" dành cho thị trường Thái Lan mới đây đã có phiên bản nâng cấp mới nhất với nhiều cải tiến đáng kể. Với thiết kế nhỏ gọn, mẫu xe Nissan Note được xem là phiên bản 5 cửa dựa trên hệ thống cơ sở khung gầm của chiếc sedan hạng B Nissan Sunny. Nissan Note được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe cùng phân khúc như; Honda Jazz, Kia Rio, Toyota Yaris. Tại thị trường Thái Lan, Nissan Note có 2 phiên bản gồm: V và VL. Nhìn tổng thể diện mạo của Nissan Note mang trong mình ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới của Nissan với cụm lưới tản nhiệt là thanh ngang mạ crôm sáng, cụm đèn pha lớn dạng LED. Phần đuôi xe là cụm đèn hậu to bản chia thành các tầng, một phần đèn hậu tích hợp trên nắp ca-pô của xe. Nhìn bề ngang, thân xe của Nissan Note được kéo dài trông khá giống với chiếc MPV cỡ nhỏ hơn là hatchback. Nội thất của xe với vô-lăng 3 chấu dạng đáy phẳng nằm ngang tích hợp phím chức năng với đường viền mạ crôm sáng, điều hòa hai vùng tự động, màn hình giải trí cảm ứng dạng LCD, ghế ngồi bọc da thiết kế cách điệu,... Tại thị trường Thái Lan, Nissan Note vẫn được trang bị khối động cơ 3 xi-lanh 1,2 lít công suất 78 mã lực và mô-men xoắn cực đại 106 Nm, đi kèm hộp số tự động Xtronic CVT và không có tùy chọn hộp số sàn. Điểm nổi trội nhất của mẫu "xe xanh" Nissan Note so với các đối thủ khác chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu bởi chiếc xe này chỉ sử dụng 5 lít xăng cho 100 km. Trang bị an toàn của xe gồm: cảnh báo va chạm trước, phanh trước khẩn cấp với chức năng phát hiện người đi bộ, phanh khẩn cấp thông minh, camera toàn cảnh 360 độ và cảnh báo chệch làn đường, hệ thống kiểm soát động lực xe, ABS/EBD/BA và hỗ trợ leo dốc. Với việc mẫu xe xanh Nissan Note được lắp ráp và sản xuất tại thị trường Thái Lan sẽ là cơ hội mở rộng hơn nữa con đường cho mẫu xe này về Việt Nam trong thời gian tới.

