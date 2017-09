Nissan Armada 2018 giá hơn 1 tỷ đồng "đấu" Toyota Sequoia

Hãng xe ôtô Nissan vừa chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng SUV cỡ lớn 8 chỗ Armada tại thị trường Mỹ. Mẫu xe SUV Nissan Armanda khá nổi tiếng tại một số thị trường trên Thế giới, tương tự như Toyota đã làm với Land Cruiser và Lexus LX570, mẫu xe này đã được sử dụng làm nền tảng để tạo ra chiếc SUV cao cấp Infiniti QX80. Bước sang phiên bản mới, Nissan Armada 2018 được bổ sung nhiều công nghệ mới nhằm tăng sức cạnh tranh với những đối thủ như Toyota Sequoia và Ford Expedition. Dù sở hữu "phom" tương tự như Infiniti QX80 nhưng mẫu Armanda có ngoại thất khác biệt và mang đậm chất Nissan với lưới tản nhiệt hình chữ V và các nẹp bánh xe khác màu thân. Về tổng thể, thiết kế phần đầu đuôi và mâm đúc của Armanda 2018 khiến chiếc xe trông mạnh mẽ và nam tính hơn hẳn "anh em" Infiniti QX80 nhưng bù lại nó lại không "sang" bằng". Tuy nhiên với thiết kế mang dâm chât cơ bắp, nó được xem là mẫu xe ưu thích của thị trường Mỹ. Tương tự như ngoại thất, nội thất của Armanda 2018 cũng sở hữu thiết kế gần như y hệt Infiniti QX80. Tuy nhiên chiếc xe có một số điểm khác biệt như các chi tiết ốp gỗ "rẻ tiền" hơn, vành vô-lăng không ốp gỗ và nút bật đèn khẩn cấp thay cho đồng hồ cơ trên Infiniti QX56. Điểm nhấn của Armada 2018 là hệ thống NissanConnect Services với màn hình cảm ứng đa chạm 8 inch, HD Radio, SiriusXM Travel Link, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, hỗ trợ soạn tin nhắn văn bản rảnh tay và cổng USB bổ sung. Riêng bản Platinum của Armada 2018 có thêm hệ thống gương chiếu hậu thông minh Intelligent Rear View Mirror (I-RVM). Hệ thống sử dụng camera độ phân giải cao nằm ở phía sau xe để truyền hình ảnh rõ nét đến màn hình LCD tích hợp trong gương chiếu hậu. Khi cần, người lái Nissan Armada 2018 có thể chuyển đổi giữa chế độ gương chiếu hậu truyền thống và I-RVM chỉ bằng một công tắc. Mặc dù không "sang" bằng QX80 nhưng Armanda 2018 vẫn là một chiếc SUV cao cấp với các tiện nghi như dàn âm thanh Bose 13 loa, hệ thống thông tin giải trí với màn hình 8 inch, hàng ghế trước có sưởi... Ngoài I-RVM, bản cao cấp nhất của Armada 2018 là Platinum còn có cửa sổ trời bằng kính trượt chỉnh điện, ghế chỉnh nhiệt độ phía trước. Trong khi đó, bản SL của Armada 2018 được trang bị hệ thống khởi động máy từ xa tiêu chuẩn, hàng ghế sau gập 60:40, cửa khoang hành lý chỉnh điện, bộ vành 20 inch và hệ thống quan sát toàn cảnh thông minh. Các trang bị an toàn của xe được trang bị bao gồm; hệ thống cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù, phát hiện vật thể đang di chuyển... Nissan Armada 2018 sử dụng động cơ xăng V8, dung tích 5,6 lít với công suất tối đa 390 mã lực. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Xe có cả hệ dẫn động 1 cầu lẫn 2 cầu, tùy chọn. Xe có thể kéo theo rơ-mooc nặng tới 3,79 tấn. Tuy nhiên, nếu so sánh với "người anh em" cùng thương hiệu thì công suất của nó thấp hơn một chút so với Infiniti QX80, chỉ đạt 390 mã lực thay vì 400 mã lực. Tại thị trường Mỹ, Nissan Armada 2018 được bán với giá dao động từ 45.600 - 61.590 USD (tương đương 1,03 - 1,4 tỷ đồng), rẻ hơn nhiều so với "người anh em" là chiếc SUV hạng sang Infiniti QX80. và được xem là đối thủ trực tiếp của đối thủ Toyota Sequoia mới.

Hãng xe ôtô Nissan vừa chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng SUV cỡ lớn 8 chỗ Armada tại thị trường Mỹ. Mẫu xe SUV Nissan Armanda khá nổi tiếng tại một số thị trường trên Thế giới, tương tự như Toyota đã làm với Land Cruiser và Lexus LX570, mẫu xe này đã được sử dụng làm nền tảng để tạo ra chiếc SUV cao cấp Infiniti QX80. Bước sang phiên bản mới, Nissan Armada 2018 được bổ sung nhiều công nghệ mới nhằm tăng sức cạnh tranh với những đối thủ như Toyota Sequoia và Ford Expedition. Dù sở hữu "phom" tương tự như Infiniti QX80 nhưng mẫu Armanda có ngoại thất khác biệt và mang đậm chất Nissan với lưới tản nhiệt hình chữ V và các nẹp bánh xe khác màu thân. Về tổng thể, thiết kế phần đầu đuôi và mâm đúc của Armanda 2018 khiến chiếc xe trông mạnh mẽ và nam tính hơn hẳn "anh em" Infiniti QX80 nhưng bù lại nó lại không "sang" bằng". Tuy nhiên với thiết kế mang dâm chât cơ bắp, nó được xem là mẫu xe ưu thích của thị trường Mỹ. Tương tự như ngoại thất, nội thất của Armanda 2018 cũng sở hữu thiết kế gần như y hệt Infiniti QX80. Tuy nhiên chiếc xe có một số điểm khác biệt như các chi tiết ốp gỗ "rẻ tiền" hơn, vành vô-lăng không ốp gỗ và nút bật đèn khẩn cấp thay cho đồng hồ cơ trên Infiniti QX56. Điểm nhấn của Armada 2018 là hệ thống NissanConnect Services với màn hình cảm ứng đa chạm 8 inch, HD Radio, SiriusXM Travel Link, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, hỗ trợ soạn tin nhắn văn bản rảnh tay và cổng USB bổ sung. Riêng bản Platinum của Armada 2018 có thêm hệ thống gương chiếu hậu thông minh Intelligent Rear View Mirror (I-RVM). Hệ thống sử dụng camera độ phân giải cao nằm ở phía sau xe để truyền hình ảnh rõ nét đến màn hình LCD tích hợp trong gương chiếu hậu. Khi cần, người lái Nissan Armada 2018 có thể chuyển đổi giữa chế độ gương chiếu hậu truyền thống và I-RVM chỉ bằng một công tắc. Mặc dù không "sang" bằng QX80 nhưng Armanda 2018 vẫn là một chiếc SUV cao cấp với các tiện nghi như dàn âm thanh Bose 13 loa, hệ thống thông tin giải trí với màn hình 8 inch, hàng ghế trước có sưởi... Ngoài I-RVM, bản cao cấp nhất của Armada 2018 là Platinum còn có cửa sổ trời bằng kính trượt chỉnh điện, ghế chỉnh nhiệt độ phía trước. Trong khi đó, bản SL của Armada 2018 được trang bị hệ thống khởi động máy từ xa tiêu chuẩn, hàng ghế sau gập 60:40, cửa khoang hành lý chỉnh điện, bộ vành 20 inch và hệ thống quan sát toàn cảnh thông minh. Các trang bị an toàn của xe được trang bị bao gồm; hệ thống cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù, phát hiện vật thể đang di chuyển... Nissan Armada 2018 sử dụng động cơ xăng V8, dung tích 5,6 lít với công suất tối đa 390 mã lực. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Xe có cả hệ dẫn động 1 cầu lẫn 2 cầu, tùy chọn. Xe có thể kéo theo rơ-mooc nặng tới 3,79 tấn. Tuy nhiên, nếu so sánh với "người anh em" cùng thương hiệu thì công suất của nó thấp hơn một chút so với Infiniti QX80, chỉ đạt 390 mã lực thay vì 400 mã lực. Tại thị trường Mỹ , Nissan Armada 2018 được bán với giá dao động từ 45.600 - 61.590 USD (tương đương 1,03 - 1,4 tỷ đồng), rẻ hơn nhiều so với "người anh em" là chiếc SUV hạng sang Infiniti QX80. và được xem là đối thủ trực tiếp của đối thủ Toyota Sequoia mới.