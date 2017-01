Những “xế hộp” giá đắt nhất Thế giới trong năm 2016

Giá bán của chiếc 1957 Ferrari 335 Sport Scaglietti là 35,7 triệu USD. Mức này có thể khiến nó trở thành chiếc xe đắt giá nhất từng được bán. “Cherry” đã từng một lần thiết lập kỷ lục tại đường đua 24 Hours of Le Mans qua tay đua huyền thoại Mike Hawthorn. Chiếc Jaguar D-Type đời 1955 nhanh chóng trở nên nổi tiếng tại Pebble Beach với mức giá lên đến 21,8 triệu USD. Nó có cả một giai đoạn lịch sử rất đáng nể: Từng vô địch chung cuộc trong giải đua Le Mans năm 1956 và là quán quân Lemans hạng C hoặc D duy nhất còn nguyên vẹn đến ngày nay. Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider đời 1939 được bán với giá 19,8 triệu USD. Xe có khung gầm được làm thủ công bởi hãng sản xuất danh tiếng của Italy Carrozzeria Touring. Đây là một trong số 12 chiếc sản xuất dựa trên dòng Touring nên nhận được nhiều lời khen ngợi từ khách hàng. Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione đời 1959 trị giá 18,2 triệu USD về đích thứ 5 trong cuộc tại vòng đua Sebring 1960. Đây là chiếc Ferrari 250 GT SWB California Spider đời 1961 đáng giá 17,2 triệu USD. Vào thời kỳ vàng son, chiếc xe này xuất hiện trong bộ phim "Yesterday, Today, and Tomorrow" do diễn viên Sophia Loren thủ vai, từng đoạt giải Academy năm 1963. Shelby 260 Cobra "CSX 2000" đời 1962 là cha đẻ của dòng xe thể thao Mỹ, được lắp đặt cá nhân hộp số V8 bởi nhà thiết kế và tay lái huyền thoại Carroll Shelby. Chiếc Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione 1960 hào nhoáng này đáng giá 13,5 triệu USD, từng cán đích ở vị trí thứ bảy trên đường đua Le Mans dưới tay lái của bộ đôi tài hoa người Mỹ Ed Hugus và Augie Pabst. Đây là siêu xe cổ nổi tiếng Alfa Romeo 8C 2300 Monza đời 1933. Xe từng giành chức vô địch tại giải đua xe thể thao ở Italy năm 1947. Người chủ mới đã mất 12 triệu USD để được sở hữu nó. Bugatti Type 55 Roadster đời 1932 vẫn giữ lại các thiết kế và thành phần nguyên bản, nó đã được phục chế lại vào năm 2013. Xe được bán mức 10,4 triệu USD. Mercedes-Benz 540 K Special Roadster 1937 chỉ được thiết kế dành cho 2 người. Nó có giá 9,9 triệu USD. Bugatti Type 57SC Sports Tourer đời 1937 với phong cách màu xanh thanh lịch, thiết kế khung gầm thấp. Đây là một trong những mẫu siêu xe đầu tiên ra đời dưới sự chỉ đạo của nhà thiết kế và kỹ sư lừng danh Jean Bugatti. Chính vì vậy, khiến nó có mức giá 9,7 triệu USD.

Giá bán của chiếc 1957 Ferrari 335 Sport Scaglietti là 35,7 triệu USD. Mức này có thể khiến nó trở thành chiếc xe đắt giá nhất từng được bán. “Cherry” đã từng một lần thiết lập kỷ lục tại đường đua 24 Hours of Le Mans qua tay đua huyền thoại Mike Hawthorn. Chiếc Jaguar D-Type đời 1955 nhanh chóng trở nên nổi tiếng tại Pebble Beach với mức giá lên đến 21,8 triệu USD. Nó có cả một giai đoạn lịch sử rất đáng nể: Từng vô địch chung cuộc trong giải đua Le Mans năm 1956 và là quán quân Lemans hạng C hoặc D duy nhất còn nguyên vẹn đến ngày nay. Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider đời 1939 được bán với giá 19,8 triệu USD. Xe có khung gầm được làm thủ công bởi hãng sản xuất danh tiếng của Italy Carrozzeria Touring. Đây là một trong số 12 chiếc sản xuất dựa trên dòng Touring nên nhận được nhiều lời khen ngợi từ khách hàng. Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione đời 1959 trị giá 18,2 triệu USD về đích thứ 5 trong cuộc tại vòng đua Sebring 1960. Đây là chiếc Ferrari 250 GT SWB California Spider đời 1961 đáng giá 17,2 triệu USD. Vào thời kỳ vàng son, chiếc xe này xuất hiện trong bộ phim "Yesterday, Today, and Tomorrow" do diễn viên Sophia Loren thủ vai, từng đoạt giải Academy năm 1963. Shelby 260 Cobra "CSX 2000" đời 1962 là cha đẻ của dòng xe thể thao Mỹ, được lắp đặt cá nhân hộp số V8 bởi nhà thiết kế và tay lái huyền thoại Carroll Shelby. Chiếc Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione 1960 hào nhoáng này đáng giá 13,5 triệu USD, từng cán đích ở vị trí thứ bảy trên đường đua Le Mans dưới tay lái của bộ đôi tài hoa người Mỹ Ed Hugus và Augie Pabst. Đây là siêu xe cổ nổi tiếng Alfa Romeo 8C 2300 Monza đời 1933. Xe từng giành chức vô địch tại giải đua xe thể thao ở Italy năm 1947. Người chủ mới đã mất 12 triệu USD để được sở hữu nó. Bugatti Type 55 Roadster đời 1932 vẫn giữ lại các thiết kế và thành phần nguyên bản, nó đã được phục chế lại vào năm 2013. Xe được bán mức 10,4 triệu USD. Mercedes-Benz 540 K Special Roadster 1937 chỉ được thiết kế dành cho 2 người. Nó có giá 9,9 triệu USD. Bugatti Type 57SC Sports Tourer đời 1937 với phong cách màu xanh thanh lịch, thiết kế khung gầm thấp. Đây là một trong những mẫu siêu xe đầu tiên ra đời dưới sự chỉ đạo của nhà thiết kế và kỹ sư lừng danh Jean Bugatti. Chính vì vậy, khiến nó có mức giá 9,7 triệu USD.