Những siêu xe chục tỷ "cập bến" Việt Nam năm 2016

Tháng 6/2016 vừa qua, đại gia Minh Nhựa gây tiếng vang khi là người đưa siêu xe hàng khủng Pagani Huayra đầu tiên về Việt Nam. Siêu xe đã qua sử dụng và có nguồn gốc từ Dubai. Giới kinh doanh siêu xe nhận định, mức giá sau thuế cho chiếc Pagani Huyara ở Việt Nam vào khoảng trên 80 tỷ đồng. Từ khi được về nước, siêu xe Pagani Huayra được mệnh danh "thần gió" và cũng là chiếc siêu xe đắt nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này của Minh Nhựa vẫn chưa hề lăn bánh trên đường, nó chủ yếu được nằm trong garage cùng với loạt siêu xe khác của đại gia siêu xe này. Siêu xe Lamborghini Gallardo mui trần được một đại lý kinh doanh xe hơi tư nhân ở TP HCM đưa về hồi cuối tháng 3. Model này có ngoại thất trắng, nội thất phối đen trắng và mui xếp đen điều chỉnh điện. Đây cũng là phiên bản mui trần duy nhất tại Việt Nam và cũng là bản cuối cùng trước khi bị Huracan thay thế. Cung cấp sức mạnh cho Gallardo LP560-4 Spyder vẫn là khối động cơ V10 5.2l nạp khí tự nhiên với công suất tối đa 552 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Đi kèm với động cơ là hộp số E-Gear 6 cấp, xe có thể đạt 0-100 km/h chỉ trong 3,8 giây và đạt tốc độ tối đa 324 km/h. Siêu xe Audi R8 V10 Plus 2016 đầu tiên ở Việt Nam có ngoại thất màu đỏ, cập cảng Sài Gòn hồi tháng 4. Mẫu xe này sau đó xuất hiện tại một số sự kiện của Audi ở Việt Nam. R8 V10 2016 thuộc thế hệ thứ 2 của dòng Audi R8, mẫu xe này được định giá khoảng 11,5 tỷ tại một số đại lý nhập khẩu xe hơi không chính hãng tại Việt Nam. Xe sở hữu khối động cơ V10, dung tích 5,2 lít có công suất tối đa 540 mã lực và mô-men xoắn cực đại 398 lb-ft. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp S-Tronic. Công suất động cơ tương ứng của Audi R8 10 Plus 2016 là 610 mã lực. Audi R8 V10 Plus có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,2 giây, tốc độ tối đa 330 km/h. Siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 màu đỏ với hệ dẫn động cầu sau cập cảng Greenport ở Hải Phòng hồi cuối tháng 4. Model này được nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam và có giá bán lên đến gần 20 tỷ đồng. Siêu xe thể thao LP580-2 là phiên bản ít mạnh mẽ hơn. Khác biệt lớn nhất là hệ dẫn động cầu sau so với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian của Huracan LP610-4. Công suất động cơ của siêu xe này cũng giảm xuống còn 580 mã lực thay vì 610 mã lực. Trung tuần tháng 5/2016, siêu xe Mercedes SLS GT Roadster đầu tiên xuất hiện trên đường phố Việt. SLS AMG Roadster của hãng xe Mercedes-Benz có mui mềm đóng, mở trong vòng 11 giây và có thể hoạt động khi đang chạy vận tốc dưới 50 km/h. Siêu xe mui trần này vẫn sử dụng động cơ V8 dung tích 6.2 lít, công suất 591 mã lực tại 6.800 vòng/phút và 650 Nm tại 4.750 vòng/phút, tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,7 giây, tốc độ tối đa 317 km/h. Mẫu coupe 2 cửa McLaren 570S màu xám với nội thất màu cam nâu có mặt tại Việt Nam hồi cuối tháng 6, sau gần một năm ra mắt trên thế giới. Xe được trang bị động cơ mới V8, tăng áp kép, dung tích 3.8L như trên McLaren 650S và P1. Động cơ kết hợp hộp số ly hợp kép cho công suất 562 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 97 km/h trong 3,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 328 km/h. Tại Mỹ, giá McLaren 570S là 184.900 USD (khoảng 4,03 tỷ) - khi về đến Việt Nam siêu xe này sẽ có giá lên đến hơn 12 tỷ đồng. Lamborghini Aventador LP750-4 Super Veloce duy nhất tại Việt Nam được đại gia Minh Nhựa mua hồi tháng 9. Đại gia sinh năm 1982 từng sở hữu Murcielago SV và là tín đồ của Lamborghini nên không ngần ngại chi tiền cho siêu xe Aventador SV này. Lamborghini Aventador SV vẫn sử dụng động cơ V12, dung tích 6,5 lít tương tự như phiên bản tiêu chuẩn nhưng được tinh chỉnh lại và mang đến công suất tối đa 750 mã lực, cao hơn 50 mã lực trong khi mô-men xoắn cực đại 690 Nm vẫn giữ nguyên. Mức giá sau thuế của siêu xe này ở Việt Nam vào khoảng 33 tỷ đồng. Cuối tháng 12 vừa qua, siêu xe Ferrari 488 Spider đầu tiên đã được một đại lý tư nhân ở Hà Nội đưa về, sau hơn một năm ra mắt trên thế giới. Xe sở hữu ngoại thất màu xanh dương, nội thất màu kem cực kỳ ấn tượng. Ferrari 488 Spider sở hữu mui xe đóng mở bằng nút bấm điều khiển điện với thời gian khoảng 14 giây. Động cơ V8 3.9 lít, tăng áp kép đặt phía sau có công suất 662 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 760 Nm tại 3.000 vòng/phút. Cuối cùng là siêu xe Lamborghini Aventador SuperVeloce Roadster đầu tiên được đưa về Việt Nam, xe sở hữu ngoại thất màu vàng và nội thất màu đen. Đây chính là chiếc siêu xe Aventador SV thứ 2 được đưa về Hà Nội sau chiếc Coupe hiện đang thuộc sở hữu của đại gia Minh Nhựa. Sau vài ngày xuất hiện tại Hà Nội, siêu xe Lamborghini Aventador LP750-4 SV mui trần được chào bán với mức giá lên tới 39 tỷ đồng. So thị trường Mỹ siêu bò hàng hiếm này tại Việt Nam bị "đội giá" hơn 27 tỷ Đồng tức cao gấp 3 lần, bởi sự khác nhau về mức thuế, phí.

