Mercedes E-Class bản địa hình chốt giá 1,41 tỷ

Dựa trên phiên bản E-Class Wagon đã ra mắt trước đây, Mercedes E-Class All-Terrain là phiên bản hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện trong dòng E-Class. Được tạo ra nhằm tới đối thủ chính là Audi A6 Allroad quattro, chiếc xe được coi là sự kết hợp giữa E-Class Wagon và các dòng crossover của Mercedes. Điều này được thể hiện rất rõ qua thiết kế phần đầu của E-Class All-Terrain khi ngoài cặp đèn pha đặc trưng của E-Class, chiếc xe sở hữu lưới tản nhiệt với các thanh mạ chrome to bản như các dòng crossover của Mercedes. Cản trước của xe cũng mang phong cách crossover với khung mạ chrome to bản và tấm chắn chống va đập dưới gầm xe. Để tăng vẻ "offroad" cho chiếc xe, Mercedes cũng đã bổ sung các thanh nẹp nhựa đen mờ xung quanh thân của E-Class All-Terrain. Giống như E-Class Wagon, vòm mui của chiếc xe chạy tới hết đuôi xe, tạo cho E-Class All-Terrain cửa sau và không gian trong cabin rộng hơn. Với phần đuôi dạng wagon, chiếc xe có thể tích khoang hành lý lên tới 670 lít và có thể lên tới tối đa 1820 lít nếu gập hoàn toàn hàng ghế sau lại. Cũng giống như dòng E-Class sedan, chiếc xe sở hữu nội thất với thiết kế sang trọng và hiện đại khá giống với S-Class. Ở các phiên bản cao cấp, xe cũng có 2 màn hình hiển thị lớn với kích thước lên tới 12,3 inch. Các vật liệu sử dụng và cách hoàn thiện cũng được chú trọng. Điểm giúp phân biệt E-Class Terrain với các phiên bản khác là các bàn đạp bằng thép không rỉ và thảm lót sàn có chữ All Terrain. Ban đầu, E-Class All-Terrain sẽ chỉ có duy nhất phiên bản E220d, được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh tăng áp với công suất 194 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Phiên bản này mất 8 giây để đạt 0-100 km/h cùng tốc độ tối đa 232 km/h. Sau đó, chiếc xe sẽ có thêm phiên bản E350d động cơ turbodiesel 6 xi-lanh lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Cả 2 phiên bản đều sẽ có hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn động 4 bánh 4MATIC. Tuy nhiên tại thời điểm này, Mercedes vẫn chưa công bố thêm bất kỳ phiên bản chạy xăng nào cho chiếc xe. Điểm đặc biệt của E-Class All-Terrain so với các bản E-Class khác là khả năng địa hình của xe ưu việt hơn, do được thừa hưởng hệ thống quản lý dẫn động 4 bánh All-Terrain từ mẫu crossover GLC. Người lái sẽ có thể lựa chọn tới 5 chế độ lái khác nhau qua hệ thống này, phù hợp với từng điều kiện mặt đường khác nhau. Ngoài ra, chiếc xe còn được trang bị sẵn hệ thống treo khí Air Body Control. Trong chế độ All-Terrain, hệ thống này có khả năng nâng gầm xe cao thêm 2 cm ở tốc độ dưới 35 km/h. Ngoài ra, người lái còn có thể nâng cao thêm 3,5 cm nữa, khiến E-Class Terrain có khoảng sáng gầm xe dao động trong khoảng 12,1 tới 15,6 cm tùy vào từng chế độ lái. Tại thị trường Châu Âu, Mercedes E-Class All Terrain sẽ bắt đầu được bán ra từ tháng 3 tới với mức giá khởi điểm là 58.101 Euro (tương đương 1,41 tỷ đồng).

