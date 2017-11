Mazda CX-5 mới sắp ra mắt, "đấu" Honda CR-V tại VN

Ngay sau khi Honda CR-V 7 chỗ mới chính thức ra mắt tại Việt Nam, Hãng xe Mazda cũng sẽ cho trình làng mẫu xe CX-5 là đối thủ trực tiếp của CR-V vào cuối tuần này. Mẫu xe mới của Mazda sẽ ra mắt ngay tại nhà máy Chu Lai – Trường Hải. Rất có thể nhà phân phối Thaco cũng sẽ công bố giá bán cho mẫu xe Mazda CX-5 mới ngay tại thời điểm ra mắt. Hiện tại các đại lý của Mazda Thaco hiện thông báo đã dần hết hàng Mazda CX-5 phiên bản 2.0, đồng thời thông tin ra mắt mẫu xe mới CX-5 trong tháng 11/2017 này cũng đã bị rò rỉ. Trước đó những hình ảnh đầu tiên của Mazda CX-5 2017 đeo biển số tạm tiếp tục bị bắt gặp khi đang chạy thử trên một con đường thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Xét về diện mạo, Mazda CX-5 thế hệ thứ 2 được lấy cảm hứng từ “người anh” Mazda CX-9. Phần đầu xe khỏe khoắn với lưới tản nhiệt hình miệng cười đặc trưng có kết cấu đặc trưng dạng tổ ong, nối dài cùng cụm đèn pha dạng LED tự điều chỉnh góc chiếu, đèn sương mù dạng tròn nằm trong hai hốc hút gió. Đuôi xe có thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, sắc sảo. Bên trong khoang nội thất của phiên bản mới này được thiết kế khá đẹp cùng một số trang bị tiêu chuẩn gồm: màn hình giải trí loại cảm ứng 7 inch, ghế giả da, bảng điều khiển trung tâm TFT độ phân giải cao, mâm xe có kích thước lớn hơn, hệ thống radio vệ tinh. Ngoài ra, theo nhà sản xuất khả năng cách âm đã được nâng cấp giúp giảm thiểu tiếng ồn 10%. Ngoài ra những trang bị an toàn như hệ thống phanh khẩn cấp chủ động, hệ thống nhận dạng đèn tín hiệu giao thông giúp khách hang có những trải lái nghiệm tốt nhất. Tại một số thị trường, Mazda CX-5 thế hệ mới có 3 phiên bản tương ứng 3 tuỳ chọn động cơ gồm : bản chuẩn SE-L Nav trang bị động cơ xăng 2.0 công suất 163 mã lực với mức giá 23.695 Bảng (tương đương 693 triệu đồng); hai bản động cơ diesel đều sử dụng cùng động cơ 2,2 lít, nhưng khác nhau về công suất sở hữu mức giá cao hơn. Tại thị trường Việt Nam, Mazda CX-5 hiện đang là mẫu xe có giá rẻ nhất phân khúc và doanh số cũng đứng đầu trong tháng 10/2017 vừa qua do liên tục được giảm giá "kịch sàn". Được biết, mức giá của mẫu xe phiên bản mới này sẽ không giảm nhiều so với mẫu xe phiên bản hiện tại.

