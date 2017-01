Kawasaki Z1000 độ phong cách Z1000R 2017 tại VN

Trên Thế giới và ngay cả ở Việt Nam, dòng xe môtô Kawasaki Z1000 luôn là một mẫu naked-bike được nhiều người chơi PKL ưa chuộng do có kiểu dáng đầy cá tính và động cơ mạnh mẽ. Với đời 2017, Kawasaki còn tung ra phiên bản nâng cấp Z1000R với một số chi tiết "hàng hiệu", khiến mẫu xe này càng trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên do Z1000R chỉ là một bản nâng cấp nhẹ của Z1000 thường nên nhiều biker tại Việt Nam đã có ý tưởng "lên đời" những chiếc Z1000 cũ lên theo phong cách Z1000R. Chiếc Z1000 này đã được chủ nhân nâng cấp với một loạt các "đồ chơi" hàng hiệu, khiến chiếc xe thậm chí còn "xịn" hơn cả Z1000R "xịn". Trên chiếc Z1000 này, chủ xe đã thay nhiều chi tiết bằng sợi carbon trần với những đường vân nổi đẹp mắt như phần đầu, chắn bùn trước. Trong khi đó, phần còn lại của thân xe đã được dán tem xước kim loại màu xám và những họa tiết trang trí xanh-vàng phong cách Z1000R đời 2017. Điểm ấn tượng nhất trên bản độ Z1000 này đó là cặp mâm Carrozzeria 5 cánh kép bằng hợp kim nhôm siêu nhẹ với màu vàng kim loại nổi bật. Hệ thống phanh trước của chiếc xe cũng đã được nâng cấp với cặp heo Brembo 4 piston, trong khi phuộc trước giữ nguyên bản của Showa. Ở phía trên tay lái, chiếc Z1000 cũng có nhiều phụ tùng "hàng hiệu". Đầu tiên phải kể tới ghi-đông Rizoma màu vàng nổi bật, nằm ngay bên dưới là cây trợ lực giúp phần đầu xe ổn định hơn ở tốc độ cao. Nằm 2 bên tay lái là cặp cùm phanh/côn từ hãng Accossato, đi kèm với bình dầu Rizoma Next như nhiều bản độ tại Việt Nam. Ngoài ra xe còn có gù xéo Rizoma, cùm ga Domino cùng cặp bao tay Domino. Khối động cơ 1043 cc 4 xi-lanh nguyên bản của Z1000 vẫn được chủ xe giữ nguyên kết cấu bên trong. Tuy nhiên công suất của động cơ đã tăng lên khi được chủ xe trang bị cho hệ thống xả full system titanium Akrapovic và bộ điều kiển Power Commander V. Xung quanh động cơ được bảo vệ bởi những chi tiết ốp chống đổ của DMV. Bên cạnh ghi-đông, dàn để chân Rizoma CNC cũng khiến tư thế ngồi của xe trở nên thoải mái hơn và có thể điều chỉnh linh hoạt. Cả bánh trước và sau xe đều sử dụng loại Michelin Pilot Power 3 với độ bám cao, trong khi phuộc sau được thay bằng phuộc monoshock Ohlins TTX "hàng hiệu" như Z1000R. Với loạt đồ chơi "hàng độc", chiếc Z1000 đã được chủ nhân "làm mới" lại, thậm chí còn "xịn" hơn Z1000R mới từ Kawasaki.

