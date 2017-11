Hyundai Accent 2018 giá "siêu rẻ" chỉ từ 340 triệu đồng

Mẫu sedan hạng B thế hệ mới của thương hiệu Hàn Quốc, ôtô Hyundai Accent 2018 vừa chính thức được công bố giá bán chi tiết của 3 phiên bản cấu hình dành cho thị trường Mỹ. Theo đó, bản bản Accent SE có giá khởi điểm thấp nhất từ 14.995 USD (340 triệu đồng). Thế hệ hoàn toàn mới của Hyundai Accent sở hữu nhiều cải tiến vượt trội so với trước đây, trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn hẳn. So với các đối thủ cùng phân khúc chính là ghế của xe được trang bị chức năng làm mát ghế. Đây cũng là mẫu sedan đầu tiên được Hyundai lắp thêm tính năng này. Được thiết kế dựa trên nguyên bản là mẫu xe K2 và thiết kế cũng dựa trên Elantra thế hệ mới. Hyundai Accent 2018 có chiều dài tổng thể 4.440 mm, rộng 1.729 mm, cao 1.475 mm và chiều dài cơ sở 2.600 mm. Thể tích khoang hành lý cũng như bình xăng là 480 lít và 45 lít. Hyundai Accent mới với các phiên bản động cơ xăng và dầu 1,6 lít với tùy chọn hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Theo đó, ở tùy chọn động cơ 1,4 lít đã được Hyunda bỏ qua cho mẫu xe này. Khối động cơ xăng 1,6 lít cho công suất 130 mã lực và mô-men xoắn 160 Nm, trong khi bản máy dầu cùng dung tích cho công suất 126 mã lực và mô-men xoắn 260 Nm. Đi cùng với khối động cơ, Accent 2018 còn được hãng xe ôtô Hyundai trang bị hệ thống phanh đĩa ở phía trước và phanh tang trống ở phía sau. Mâm xe hợp kim đa chẫu cỡ 15 inch được trang bị dưới dạng tiêu chuẩn. Ở bên trong nội thất, một lần nữa Verna thừa hưởng thiết kế của những mẫu Hyundai thế hệ mới trong thời gian gần đây như i20 hay Elantra. Phiên bản cao cấp của xe cũng được trang bị khá hấp dẫn với hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối smartphone qua Android Auto hay Apple CarPlay, điều khiển bằng giọng nói và điều hòa tự động. Các ghế ngồi trên xe được bọc kết hợp giữa vật liệu ni và giả da, trong khi đa số những chi tiết nhựa trong nội thất xe đều làm từ nhựa cứng, thể hiện mức giá rẻ của Verna. Về an toàn, chiếc xe được trang bị chassis cứng hơn, 6 túi khí trên bản cao nhất cùng các trang bị như phanh khẩn cấp hay camera lùi. Hyundai Accent 2018 được tung ra thị trường Mỹ với 3 phiên bản khác nhau, giá khởi điểm thấp nhất từ 14.995 USD (340 triệu đồng) cho bản SE. Hai phiên bản còn lại là SEL có giá 17.295 USD (392 triệu đồng) và bản đặc biệt Limited giá 18.895 USD (428 triệu đồng). Dự đoán, Hyundai Accent 2018 thế hệ mới sẽ được đưa về Việt Nam vào 2018. Hyundai Accent 2018 rút gọn giá rẻ hơn sắp ra mắt. Nguồn video: Tinxehoi.

