Honda Việt Nam “chốt giá” SH300i 2017 từ 248 triệu

Honda Việt Nam (HVN) đã vừa chính thức giới thiệu mẫu xe ga Honda SH300i nhập khẩu từ Ý. Mẫu xe tay ga PKL này sở hữu khối động cơ mạnh mẽ với phân khối lớn, độ tăng tốc cao; diện mạo sang trọng, đẳng cấp với những đường nét thiết kế tinh tế, mang đậm phong cách châu Âu. SH 300i phiên bản 2017 sẽ có thêm những chi tiết màu đỏ ở vành xe, đường chỉ may ở yên, giúp diện mạo xe thêm tính thể thao. Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 2.131 x 728 x 1.193 mm không thay đổi nhiều so với phiên bản hiện tại đang được phân phối chính hãng tại thị Việt Nam thời gian qua. Phiên bản SH300i mới có tư thế ngồi lái thẳng hơn một chút để lái xe thoải mái hơn và tối ưu tầm nhìn. Đối với người châu Âu có tầm thước lớn, điều này rất quan trọng. Ở phía trước, đèn pha của xe vẫn được trang bị công nghệ LED. Các bóng LED của chiếc xe được đặt giấu sau một thanh ngang có logo SH độc đáo trong chóa đèn. Tổng quan, SH300i mới nhìn thanh thoát, mạnh mẽ và tinh tế hơn nhờ cách phối màu. Các đèn LED mới ở trước và sau tạo hình ảnh ấn tượng. Bảng đồng hồ của SH300i có cả đồng hồ đo nhiệt độ nước làm mát, kèm theo các đèn chỉ báo mức dầu và hệ thống phanh ABS... Là một mẫu xe tay ga cao cấp nhất của hãng xe máy Honda, SH 300i vẫn tiếp tục sở hữu hệ thống khóa thông minh Smart Key tương tự như phiên bản cũ hay các phiên bản SH150/125i và PCX ở Việt Nam. Trên thực tế, SH 300i từng là một trong những mẫu xe đầu tiên có hệ thống này. SH300i 2017 bản nâng cấp vẫn sở hữu hệ thống khung sườn của người tiền nhiệm, khoang chứa đồ dưới yên có thể để một nón bảo hiểm. Việc tăng nhẹ về trục cơ sở (mới là 1.438mm; cũ là 1.422mm) giúp gia tăng tính ổn định vận hành. Ngoài ra, Honda thậm chí còn tích hợp cho xe một ổ điện 12V để sạc điện thoại trong cốp. Thay vì mâm 5 cánh kép xoắn như phiên bản trước đây, cặp mâm xe có thiết kế 6 cánh xoắn kép nổi bật hơn cùng màu đen viền đỏ thể thao. Lốp trước của xe 110/70, lốp sau 130/70. Trang bị an toàn với phanh đĩa trước, sau đường kính 256mm có hỗ trợ hệ thống chống bó cứng phanh ABS. SH300i phiên bản 2017 sở hữu hệ thống giảm xóc dạng ống lồng 35 mm trước, giảm xóc sau lò xo trụ đôi. Ống xả lớn với hai lỗ thải được sơn chống nhiệt màu đen đi kèm ốp kim loại sáng bóng cho tiếng nố mạnh và trầm ấm. Theo hãng xe máy Honda cho biết thì nó đã được kiểm định đạt tiêu chuẩn khí thải Euro4. SH300i ABS 2017 sẽ sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 279cc, làm mát bằng chất lỏng, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM FI, công suất 25,2 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 25,5 Nm tại 5.000 vòng/phút. Trong khi trên mẫu cũ là 27,2 mã lực tại 8.500v/ph và mô-men xoắn 26,5Nm tại 6.000v/ph. Honda SH300i 2017 mới phân phối chính hãng tại Việt Nam được nhập khẩu trực tiếp từ Ý với hai phiên bản bao gồm; SH300i tiêu chuẩn (màu trắng) giá 248 triệu đồng, SH300i thể thao (màu xám đen) giá 249 triệu đồng. Đây được xem là mức giá rẻ hơn rất nhiều so với 325 triệu đồng từ các cửa hàng tư nhân trước đây bán ra.

Honda Việt Nam (HVN) đã vừa chính thức giới thiệu mẫu xe ga Honda SH300i nhập khẩu từ Ý. Mẫu xe tay ga PKL này sở hữu khối động cơ mạnh mẽ với phân khối lớn, độ tăng tốc cao; diện mạo sang trọng, đẳng cấp với những đường nét thiết kế tinh tế, mang đậm phong cách châu Âu. SH 300i phiên bản 2017 sẽ có thêm những chi tiết màu đỏ ở vành xe, đường chỉ may ở yên, giúp diện mạo xe thêm tính thể thao. Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 2.131 x 728 x 1.193 mm không thay đổi nhiều so với phiên bản hiện tại đang được phân phối chính hãng tại thị Việt Nam thời gian qua. Phiên bản SH300i mới có tư thế ngồi lái thẳng hơn một chút để lái xe thoải mái hơn và tối ưu tầm nhìn. Đối với người châu Âu có tầm thước lớn, điều này rất quan trọng. Ở phía trước, đèn pha của xe vẫn được trang bị công nghệ LED. Các bóng LED của chiếc xe được đặt giấu sau một thanh ngang có logo SH độc đáo trong chóa đèn. Tổng quan, SH300i mới nhìn thanh thoát, mạnh mẽ và tinh tế hơn nhờ cách phối màu. Các đèn LED mới ở trước và sau tạo hình ảnh ấn tượng. Bảng đồng hồ của SH300i có cả đồng hồ đo nhiệt độ nước làm mát, kèm theo các đèn chỉ báo mức dầu và hệ thống phanh ABS... Là một mẫu xe tay ga cao cấp nhất của hãng xe máy Honda, SH 300i vẫn tiếp tục sở hữu hệ thống khóa thông minh Smart Key tương tự như phiên bản cũ hay các phiên bản SH150/125i và PCX ở Việt Nam. Trên thực tế, SH 300i từng là một trong những mẫu xe đầu tiên có hệ thống này. SH300i 2017 bản nâng cấp vẫn sở hữu hệ thống khung sườn của người tiền nhiệm, khoang chứa đồ dưới yên có thể để một nón bảo hiểm. Việc tăng nhẹ về trục cơ sở (mới là 1.438mm; cũ là 1.422mm) giúp gia tăng tính ổn định vận hành. Ngoài ra, Honda thậm chí còn tích hợp cho xe một ổ điện 12V để sạc điện thoại trong cốp. Thay vì mâm 5 cánh kép xoắn như phiên bản trước đây, cặp mâm xe có thiết kế 6 cánh xoắn kép nổi bật hơn cùng màu đen viền đỏ thể thao. Lốp trước của xe 110/70, lốp sau 130/70. Trang bị an toàn với phanh đĩa trước, sau đường kính 256mm có hỗ trợ hệ thống chống bó cứng phanh ABS. SH300i phiên bản 2017 sở hữu hệ thống giảm xóc dạng ống lồng 35 mm trước, giảm xóc sau lò xo trụ đôi. Ống xả lớn với hai lỗ thải được sơn chống nhiệt màu đen đi kèm ốp kim loại sáng bóng cho tiếng nố mạnh và trầm ấm. Theo hãng xe máy Honda cho biết thì nó đã được kiểm định đạt tiêu chuẩn khí thải Euro4. SH300i ABS 2017 sẽ sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 279cc, làm mát bằng chất lỏng, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM FI, công suất 25,2 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 25,5 Nm tại 5.000 vòng/phút. Trong khi trên mẫu cũ là 27,2 mã lực tại 8.500v/ph và mô-men xoắn 26,5Nm tại 6.000v/ph. Honda SH300i 2017 mới phân phối chính hãng tại Việt Nam được nhập khẩu trực tiếp từ Ý với hai phiên bản bao gồm; SH300i tiêu chuẩn (màu trắng) giá 248 triệu đồng, SH300i thể thao (màu xám đen) giá 249 triệu đồng. Đây được xem là mức giá rẻ hơn rất nhiều so với 325 triệu đồng từ các cửa hàng tư nhân trước đây bán ra.