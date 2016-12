Honda Odyssey 2017 "chốt giá" hơn 600 triệu đồng

Hãng xe Nhật Bản vừa chính thức cho ra mắt mẫu xe gia đình 7 chỗ với một vài thay đổi nhò. Phiên bản mới của mẫu Honda Odyssey 2017 tại thị trường Mỹ sẽ có giá 30.750 USD (khoảng hơn 600 triệu đồng). Trong khi đó, tại thị trường Việt Nam mẫu xe này cũng được nhập khẩu chính hãng về thông qua Honda Việt Nam. Hiện phiên bản Odyssey đời 2016 vẫn đang được chào bán với giá lên đến hơn 2 tỷ đồng. So với người tiền nhiệm, Honda Odyssey thế hệ mới sở hữu những đường nét thiết kế mềm mại mang đến sự sang trọng và hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với khe hút gió lớn, trong khi lưới tản nhiệt nằm ở phía dưới trên cản trước của xe. Cụm đèn pha LED ấn tượng tích hợp đèn xi-nhan dạng mũi tên vuốt nhọn lên cao. Trong khi đó, phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu dạng LED dạng tầng đi kèm là logo dòng chữ Odyssey in dập nổi bằng kim loại khá chắc chắn. Nội thất của xe tái thiết kế với việc bố trí các phím chức năng, bề mặt bảng táp-lô góc cạnh. Vẫn là kiểu thiết kế vô-lăng 4 chấu tích hợp phím chức năng, một màn hình cảm ứng giải trí kích thước 7 inch, điều hòa hai vùng độc lập, cần số được đặt ngay trên bề mặt bảng táp-lô. Khởi động bằng nút bấm Start/Stop với nước sơn màu đỏ ấn tượng. Cụm đồng hồ nằm sau tay lái với chức năng hiển thị tốc độ vòng tua máy, vận tốc, đèn xi-nhan,.. Ở hàng ghế sau, khoảng không gian để chân khá rộng mang đến cảm giác thoải mái cho hành khách. Một bộ dụng cụ hút bụi được tích hợp sẵn vào bên hông trái của xe, bạn chỉ cần mở cốp sau của xe. Khoang nội thất khá rộng khi gập hàng ghế thứ 3. Odyssey phiên bản 2017 sẽ sử dụng chung một nền tảng với "người anh em" Honda Pilot. Mẫu minivan đời mới dự kiến được cung cấp sức mạnh bởi khối động cơ V6 3.5L cho công suất 280 mã lực cùng mô men xoắn 355 Nm. Cùng với đó là một hộp số tự động 9 cấp truyền sức mạnh đến các bánh xe phía trước. Trang bị an toàn theo xe gồm: hệ thống thông tin giải trí phía sau, cảnh báo va chạm phía trước, radio Sirius XM, chống bó phanh ABS, túi khí an toàn, máy hút bụi bên trong xe.

