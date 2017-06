Honda Dream lùn Thái mới như “đập hộp” tại Việt Nam

Bên cạnh đời Honda Dream II đã trở thành "huyền thoại" tại Việt Nam, một dòng xe số phổ thông cũng được nhập khẩu từ Thái Lan trong thập niên 90 của Thế kỷ 20 là Honda Dream lùn cũng rất được người dân ưa chuộng. Về cơ bản, 2 dòng xe này chia sẻ chung một nền tảng khung, động cơ và hệ thống phuộc. Có tên gọi tại Thái Lan đơn thuần là Dream 100 hay Dream Exces, Dream "lùn" còn được bán tại thị trường Indonesia và Nhật dưới tên gọi Astrea Grand hay Super Cub Custom 100. So với Dream "cao" hay Dream II, các phiên bản của Cub Custom 100 có thiết kế mềm mại và liền lạc hơn, thay vì vuông thành sắc cạnh kiểu Dream II từ giữa thập niên 80. So với Dream II, các phiên bản Dream "lùn" sở hữu những chi tiết sơn nhũ màu xám đậm hơn thay vì màu bạc. Chiếc xe cũng sử dụng hệ thống phanh đùm cho cả 2 bánh, niềng căm và lốp có thông số không khác gì so với Dream II cùng thời. Khi còn được nhập về Việt Nam, gần như tất cả những chiếc Dream "lùn" đều có màu "mận chín", một số ít xe khác được sơn trong tông màu đen. Màu "mận chín" đã trở thành màu sắc mang tính đặc trưng của dòng xe Dream, với điểm đặc biệt là màu đỏ đậm chỉ ánh lên khi xe đứng dưới ánh sáng mạnh. Giống như Dream II, những chiếc Dream lùn đời đầu có bộ yếm hai bên được đúc bằng nhựa dẻo màu trắng. Ở các thế hệ Dream Exces cuối cùng được nhập vào cuối những năm 90, đầu 2000, bộ yếm này đã được làm từ chất liệu nhựa và sơn màu như vỏ xe. Điều này khiến Dream Exces đời cuối trông thời trang hơn, nhưng lại khiến yếm xe dễ gãy hơn. Dù sử dụng chung kết cấu khung thép dập hàn chính giữa giống Dream II nhưng Dream "lùn" có bộ vỏ liền mạch và thời trang hơn. Sau khi chiếc xe bị ngừng sản xuất và thay thế bởi dòng Honda Wave, gần như mọi mẫu xe số phổ thông Honda đều sở hữu thiết kế với vỏ liền mạch. Khối động cơ 1 xi-lanh, 4 kỳ SOHC của xe có thiết kế giống y hệt Dream II với kết cấu đơn giản, dễ sửa chữa và cực kỳ bền bỉ, dung tích thực 97 cc, đạt công suất tối đa 8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 8,1 Nm. Xe được trang bị hộp số vòng 4 cấp. Ở đời Dream Exces cuối, bưởng máy của xe được đổi sang thiết kế giống như Honda Wave Thái đời đầu. So với Dream II, bộ gắp của Dream "lùn" không được tích hợp sẵn bàn để chân cho người ngồi sau, thay vào đó chi tiết này nằm trên báng riêng. Cải tiến này khiến chân người ngồi sau đỡ rung hơn và tiếp tục được Honda Việt Nam áp dụng từ chiếc Super Dream từ năm 1998. Mặc dù có kiểu dáng thanh thoát hơn nhưng do "cái bóng" của Dream II quá lớn nên những chiếc Dream "lùn" không được ưa chuộng bằng. Ngày nay, những chiếc xe này thường đã khá cũ hoặc được "giật" lại thành Dream II. Tuy nhiên, cũng có không ít người đam mê đã tìm cách phục chế lại mẫu xe này như mới, sử dụng các phụ tùng chính hãng xe máy Honda.

