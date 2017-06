Honda Civic Type-R mạnh như siêu xe giá chỉ 769 triệu

Đối với những người yêu xe thể thao với kinh phí nhỏ trên toàn Thế giới, Honda Civic Type R là một cái tên nổi tiếng, nhưng lại ngoài tầm với của họ khi chiếc xe chỉ có mặt tại Nhật và Anh. Tuy nhiên kể từ thế hệ Civic hiện nay trở đi, phiên bản Type R sẽ được Honda đem tới toàn Thế giới. Vào tháng 10 năm ngoái, phiên bản Civic Type R mới thử nghiệm đã từng được Honda ra mắt. Tại triển lãm Geneva 2017, Honda Civic Type R phiên bản thương mại đã chính thức "trình làng", gần như không có điểm thay đổi nào so với bản thử nghiệm vào năm ngoái. Phải tới nay, chiếc xe thể thao này mới được bán ra chính thức ở Anh và Mỹ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Civic Type R mới đã gây ấn tượng mạnh bởi cản trước cực kỳ dữ dằn với các khe hút gió lớn, cùng với nắp ca-pô cũng được "trổ" thêm một khe hút gió ở chính giữa. Xe được trang bị mâm 20 inch kích thước lớn 5 cánh kép, phía sau là hệ thống phanh hiệu năng cao của Brembo. Ở hai bên thân xe, Civic Type R cũng có những vòm bánh xe được nới rộng hơn so với các phiên bản thường. Chiếc Civic Type R vừa được hãng xe Honda giới thiệu có thân xe dạng hatchback, tuy nhiên hiện tại chưa rõ hãng có dự định tung ra phiên bản sedan và coupe hay không. Ở phía sau, Civic Type R cũng gây ấn tượng mạnh bởi cánh đuôi cực lớn cùng bộ ống xả 3 ống nằm chính giữa cản sau. Nằm ở phía trên kính sau, Honda cũng đã trang bị cho chiếc xe những "vây" khí động học. Nội thất của Civic Type R có thiết kế dựa trên Civic thường, nhưng sở hữu nhiều chi tiết mang tính thể thao như cặp ghế trước ôm lưng, các tấm ốp trang trí bằng sợi carbon và vô-lăng vành mới. Giao diện bảng đồng hồ và hệ thống thông tin giải trí cũng có màu đỏ nổi bật hơn so với phiên bản hiện nay. Nằm dưới nắp ca-pô, Honda sẽ trang bị cho Civic Type R thế hệ mới khối động cơ 2.0l 4 xi-lanh thẳng hàng tăng áp VTEC tương tự như thế hệ hiện tại. Khối động cơ này có công suất tối đa 316 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Kết hợp với động cơ là hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Với hệ động lực này, Civic Type R thế hệ mới chỉ mất 5,7 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và đạt tốc độ tối đa lên tới 272 km/h. Mặc dù nhanh tương đương nhiều mẫu siêu xe thể thao đắt tiền hơn nhưng Civic Type R vẫn rất tiết kiệm nhiên liệu khi chỉ "ăn" trung bình 7,7 lít xăng/100 km và thải ra 176g CO2/km. Civic Type R sở hữu hệ thống lái với 3 chế độ khác nhau là Comfort (êm ái), Sport (thể thao) và R+. So với phiên bản thường, Civic Type R cũng có thân xe với độ cứng chống xoắn lớn hơn tới 31%. Hệ thống treo của xe đã được Honda cải tiến lại với dạng MacPherson ở phía trước và đa điểm độc lập ở phía sau. Những chiếc Civic Type R sẽ được Honda sản xuất tại Swindon, Honda Anh Quốc kể từ mùa hè này. Tại Mỹ, chiếc xe có giá khởi điểm chỉ từ 33.900 USD (tương đương 769 triệu đồng). Trong khi đó, người mua xe phải trả tới 30.995 Bảng (tương đương 895 triệu đồng) nếu sống ở Anh.

