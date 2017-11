Honda Civic Type R giá 1,7 tỷ “cháy hàng” tại Malaysia

Trong thời gian qua, mẫu xe thể thao hiệu suất cao là Honda Civic Type R 2017 đã liên tục được cho ra mắt tại một số nước tại thị trường Đông Nam Á. Cụ thể, sau Philippines, Singapore và Indonesia, mẫu xe này tiếp tục được giới thiệu tại thị trường giàu tiềm năng là Malaysia. Theo đại diện của thương hiệu ôtô Honda tại Malaysia cho biết, đã có 60 khách hàng tại thị trường này đặt mua phiên bản hiệu suất cao của Civic thế hệ thứ 10. Trong khi đó, doanh số mục tiêu dành cho Honda Civic Type R đời mới tại Malaysia trong năm 2017 chỉ là 40 chiếc. Lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Geneva 2017, mẫu xe hiệu suất cao Honda Civic Type R phiên bản 2017 mới đã gây ấn tượng với người tiêu dùng nhoè thiết kế hầm hố, đậm chất thể thao. Phiên bản mạnh nhất trong gia đình Honda Civic được trang bị hốc gió cỡ lớn trên cản va trước. Trên nắp capô của Honda Civic Type R 2017 cũng có hốc gió giúp làm tăng khả năng làm mát động cơ. Ngoài ra, ở phía hai bên thân xe, chiếc xe thể thao Civic Type R phiên bản mới này cũng được trang bị những vòm bánh xe được nới rộng hơn so với các phiên bản thường. Ở phía sau, Civic Type R cũng gây ấn tượng mạnh bởi cánh đuôi cực lớn cùng bộ khuếch tán và ống xả 3 nòng nằm chính giữa cản sau. Nằm ở phía trên kính sau, Honda cũng đã trang bị cho chiếc xe những "vây" khí động học cùng ộ vành hợp kim Berlina có đường kính 20 inch, đi kèm lốp ContiSportContact 6 với kích thước 245/30. Theo hãng xe ôtô Honda cho biết, với gầm xe cải tiến và cửa chớp phía trước, Civic Type R 2017 có thiết kế khí động học hơn phiên bản cũ. Thậm chí, Honda còn khẳng định mẫu xe mới này có sự cân bằng giữa lực nâng và lực cản không khí đứng đầu phân khúc, từ đó mang đến khả năng vận hành ổn định ở tốc độ cao. Bên trong nội thất của chiếc Civic Type R có thiết kế dựa trên Civic thường, nhưng nó lại sở hữu nhiều chi tiết mang tính thể thao như cặp ghế trước ôm lưng, các tấm ốp trang trí bằng sợi carbon và vô-lăng vành mới hai màu... Giao diện bảng đồng hồ và hệ thống thông tin giải trí cũng có màu đỏ nổi bật đậm chất thể thao hơn so với phiên bản hiện nay. Trang bị tiện nghi của Civic Type R 2017 với hệ thống thông tin giải trí đi kèm màn hình 7 inch, hỗ trợ ứng dụng Apple CarPlay và Android Auto, định vị vệ tinh, ra lệnh bằng giọng nói, dàn âm thanh 540 W cùng ghế thể thao. Các tính năng an toàn hiện đại như cân bằng điện tử, kiểm soát lực bán, phân bổ lực phanh điện tử, trợ lực phanh và giám sát áp suất lốp. Động cơ của Civic Type R 2017 là VTEC 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, đồng hành cùng hộp số sàn 6 cấp. Tại thị trường Malaysia, Honda Civic Type R 2017 sở hữu công suất tối đa 306 mã lực tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại dải vòng tua từ 2.500 - 4.500 vòng/phút, tương tự xe ở Úc cũng như Indonesia. So với phiên bản ở Anh và châu Âu mẫu xe này sẽ có công suất tối đa lên tới 316 mã lực, đáng tiếc phiên bản Honda Civic Type R 2017 tại Malaysia yếu hơn một chút. Ngoài ra, bên trong mỗi chiếc Honda Civic Type R 2017 còn có tấm biển đánh số thứ tự xuất xưởng. Sức mạnh động cơ cho phép Honda Civic Type R 2017 tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,7 giây và đạt vận tốc tối đa 272 km/h. Hiện Honda Civic Type R 2017 là mẫu xe dẫn động cầu trước có thời gian hoàn thành vòng đua Nurburgring nhanh nhất thế giới, nó đạt trong 7 phút 43,8 giây. Tại thị trường Malaysia, mẫu xe Honda Civic Type R phiên bản 2017 mới này sẽ được bán ra với mức giá 320.000 RM (khoảng 1,73 tỷ đồng), tương đương với xe ở Indonesia. Tuy nhiên, những chiếc Honda Civic Type R 2017 tại Malaysia đều được lắp ráp tại nhà máy Swindon, Anh.

