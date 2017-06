Honda Civic Type R 2017 “chốt giá” 769 triệu đồng

Đối với những người yêu xe thể thao với kinh phí nhỏ trên toàn Thế giới, mẫu xe Honda Civic Type R là một cái tên nổi tiếng nhưng lại ngoài tầm với của họ khi chiếc xe chỉ có mặt tại Nhật và Anh. Tuy nhiên kể từ thế hệ Civic hiện nay trở đi, phiên bản Civic Type R 2017 sẽ chính thức được hãng xe ôtô Honda đem tới toàn Thế giới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mẫu xe Civic Type R hoàn toàn mới này đã gây ấn tượng mạnh bởi cản trước cực kỳ dữ dằn với các khe hút gió lớn, cùng với nắp ca-pô cũng được "trổ" thêm một khe hút gió ở chính giữa. Xe được trang bị mâm 20 inch kích thước lớn 5 cánh kép, phía sau là hệ thống phanh hiệu năng cao của Brembo. Ở phía hai bên thân xe, chiếc Civic Type R mới này cũng có những vòm bánh xe được nới rộng hơn so với các phiên bản thường. Ở phía sau, Civic Type R cũng gây ấn tượng mạnh bởi cánh đuôi cực lớn cùng bộ ống xả 3 ống nằm chính giữa cản sau. Nằm ở phía trên kính sau, Honda cũng đã trang bị cho chiếc xe những "vây" khí động học. Chưa hết, Honda Civic Type R 2017 còn được trang bị hệ thống treo thanh giằng trục kép trước và đa liên kết phía sau. Đó là chưa kể đến thanh chống lật trước/sau, lò xo riêng, hệ thống giảm chấn thích ứng mới, vành 20 inch thể thao đi kèm lốp Continental SportContact 6 có kích thước 245/30 và nắp capô làm hoàn toàn bằng nhôm. Bên trong nội thất của chiếc Civic Type R có thiết kế dựa trên Civic thường, nhưng nó lại sở hữu nhiều chi tiết mang tính thể thao như cặp ghế trước ôm lưng, các tấm ốp trang trí bằng sợi carbon và vô-lăng vành mới. Giao diện bảng đồng hồ và hệ thống thông tin giải trí cũng có màu đỏ nổi bật đậm chất thể thao hơn so với phiên bản hiện nay. Trang bị tiện nghi của xe với hệ thống thông tin giải trí đi kèm màn hình 7 inch, hỗ trợ ứng dụng Apple CarPlay và Android Auto, định vị vệ tinh, ra lệnh bằng giọng nói, dàn âm thanh 540 W cùng ghế thể thao. Các tính năng an toàn hiện đại như cân bằng điện tử, kiểm soát lực bán, phân bổ lực phanh điện tử, trợ lực phanh và giám sát áp suất lốp. Đồng thời, Type R 2017 cũng là phiên bản mạnh nhất của dòng Honda Civic tại thị trường Mỹ. Bí quyết của Honda Civic Type R 2017 nằm ở động cơ xăng 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 306 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 6 cấp. Ngoài ra, trên Honda Civic Type R phiên bản 2017 còn có bộ vi sai hạn chế trượt, nhờ hệ thống này chiếc xe có thể hoàn thành một vòng đua Nurburgring trong thời gian chỉ khoảng 7 phút 43,8 giây. Đây là kỷ lục mới về thời gian hoàn thành vòng đua Nurburgring trong phân khúc xe cỡ nhỏ sở hữu hệ thống dẫn động cầu trước. Hãng xe ôtô Honda cũng công bố giá bán của mẫu xe hatchback hiệu suất cao Civic Type R 2017 lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Mỹ. Cụ thể, xe có giá khởi điểm từ 33.900 USD (tương đương 769 triệu đồng). Xe được sản xuất tại nhà máy ở Swindon, Anh và động cơ của được sản xuất ở nhà máy tại Anna, bang Ohio, Mỹ.

