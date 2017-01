Honda Civic 2017 đầu tiên "gặp nạn" tại Việt Nam

Ngày 21/1 vừa qua, tại bãi đỗ xe của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông nằm trên đường Bế Văn Đàn thuộc phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội, đã xảy ra một vụ tai nạn liên quan đến chiếc Honda Civic 2017 phiên bản mới ra mắt thị trường vào cuối năm 2016 vừa qua. Qua hình ảnh hiện trường vụ tai nạn, nhiều người đoán người điều khiển chiếc Honda Civic 2017 màu xám này mang biển kiểm soát Hà Nội đã bị mất lái. Bên cạnh đó, cũng có người nghĩ người lái chiếc Honda Civic đời mới này bị nhầm lẫn giữa chân ga và chân phanh. Hậu quả là chiếc Honda Civic 2017 đã đâm vào hàng rào chắn bằng sắt của bãi gửi xe. Ngoài ra, chiếc Civic thế hệ mới nhất này còn húc đổ một số xe máy dựng bên trong nhà để xe. Rất may, đã không có ai thương vong trong vụ tai nạn này. Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc Honda Civic 2017 bị hư hỏng phần đầu xe. Cản va trước của chiếc xe cũng đã bị vỡ nát do va chạm với lan can. Các mảnh vỡ của chiếc xe và gạch đá nằm vương vãi tại nhà xe.. Được biết, chiếc Honda Civic 2017 này mới được đăng ký biển số. Như vậy, đây là một trong những chiếc Honda Civic đời mới đăng ký biển số sớm nhất tại Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là chiếc Honda Civic đời mới đầu tiên gặp nạn tại Việt Nam. Honda có giá 950 triệu đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về Việt Nam và sử dụng động cơ 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 170 mã lực tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 220 Nm tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số CVT thế hệ mới.

