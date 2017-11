Hình ảnh độc đáo của Subaru WRX thế hệ mới

Mặc dù đã được “nhá hàng” trước đó nhưng Sản phầm mới của Subaru tại Tokyo Motor Show 2017 là VIZIV Performance Concept vẫn là tâm điểm chú ý tại Triển lãm Tokyo 2017. Mẫu concept mới của Subaru là VIZIV Performance cùng với S208 WRX STI cũng góp mặt trong đợt trưng bày lần này với phong cách và hệ thống treo điều chỉnh dựa trên XV Crosstrek. Đồng thời với chiếc sedan thể thao Subaru Viziv Performance, đây cũng là dòng xe “kế thừa” sự mạnh mẽ trong vận hành và sự bền bỉ đặc trưng của Subaru. Bản concept Subaru Viziv Performance được coi là tiền thân của hai mẫu sedan hiệu suất cao Subaru WRX và WRX STI thế hệ mới. Đây được xem là mẫu xe hiệu suất an toàn nhất mà tập đoàn ôtô Subaru từng sản xuất. Tên gọi "Viziv" của xe mang ý nghĩa "Vision for Innovation" (Tầm nhìn cho sự sáng tạo), Subaru Viziv Performance mang tầm nhìn về những mẫu xe mang lại niềm vui và và sự tĩnh lặng trong tâm hồn cho người sử dụng. Cũng giống như Impreza hay WRX, VIZIV Performance Concept được ngôn ngữ thiết kế “Dynamic x Solid” (năng động và rắn chắc) và được thể hiện qua từng chi tiết trên xe đều toát lên sự mạnh mẽ và khỏe khoắn. Là một mẫu xe thể thao, VIZIV Performance có trọng tâm thấp, những đường gân dập nổi đậm “chất ngựa chiến”, thân xe chắc chắn và tạo cảm giác đang lao về phía trước. Bên cạnh đó, các tấm ốp cản trước, cản sau và chắn bùn bằng sợi carbon cũng mang lại vẻ đầm chắc và mạnh mẽ. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt ba chiều được thiết kế hình viên kim cương, cụm đèn pha sắc sảo hai, đuôi xe cũng được trang bị bộ ống xả thể thao 4 nòng bên tạo nên một tổng thể “hút mắt” người nhìn. Bên cạnh vẻ ngoài mạnh mẽ là loạt trang bị hiện đại, trong đó đáng chú ý là công nghệ trợ lái EyeSight cùng với hệ thống radar, định vị vệ tinh GPS độ chính xác cao cũng như tính năng điều hướng tiên tiến, Subaru muốn hướng tới một tương lai không có tai nạn giao thông và luôn đảm bảo an toàn ở mức cao nhất. Theo kế hoạch của Subaru, các công nghệ trợ lái sẽ được ra mắt chính thức vào năm 2020. Subaru VIZIV Performance Concept được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh AWD đối xứng (Symmetrical AWD) kết hợp với động cơ boxer nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ. Bên cạnh việc trưng bày VIZIV Performance Concept tại triển lãm Tokyo, Subaru không tiết lộ thêm các thông số chi tiết về hệ truyền động của chiếc xe. Nguồn ảnh: automobilemag

