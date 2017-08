Ford Ranger độ offroad “siêu ngầu” phong cách Valentino Rossi

Dựa trên phiên bản Ranger cao cấp nhất tại thị trường châu Âu là Wildtrak, hãng độ MS-RT đã cùng phối hợp với Carlex Design - nhà độ nội thất nổi tiếng để cùng cho ra đời phiên bản bán tải Ford Ranger VR46 đặc biệt, với ngoại hình cực "chiến" và nội thất mang phong cách xe đua, lấy cảm hứng từ tay đua môtô Valentino Rossi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, có thể nhận ngay ra sự khác biệt của VR46 Ranger so với các phiên bản thường khi chiếc xe được trang bị bộ cản trước "hàng thửa" có thiết kế đầy góc cạnh. Chưa dùng lại ở đó, chiếc xe còn có dàn đèn chiếu sáng tăng cường LED sau lưới tản nhiệt và trên nóc siêu sáng, giúp "đánh bật bóng đêm" trong những chuyến offroad. Dấu ấn của tay đua Valentino Rossi được thể hiện rõ qua những họa tiết hình con số 46 quen thuộc của anh, cũng như dòng chữ viết tắt VR46 màu đen hoặc vàng trên nền sơn xám mờ mạnh mẽ của xe. Ở hai bên thân xe còn có sự xuất hiện của các tấm ốp nới rộng vè "cơ bắp", trong khi ở phía sau đuôi xe là những thanh gia cường trên thùng sau đầy khỏe khoắn và cản sau có đèn chiếu sáng mới. Bên trong nội thất, VR46 Ranger cũng có sự khác biệt lớn so với các phiên bản Ranger thường nhờ có cabin được bọc trong da màu xám và đen cao cấp. Đặc biệt, các ghế ngồi của xe có bề mặt được chần chỉ vân đặc biệt tạo thành những chữ VR. Bên cạnh đó, bảng táp-lô nguyên bản của Ranger cũng có phần ốp bên phía hành khách được sơn họa tiết số 46 quen thuộc của Valentino Rossi, cùng với vành và ốp tay lái thể thao hơn. Ngoài những điểm khác biệt trên, nội thất của Ranger VR46 không có sự khác biệt so với phiên bản thường. Để tăng khả năng địa hình, phiên bản này cũng đã được MS-RT độ lại hệ thống treo với khoảng hành trình lớn hơn, đi kèm theo đó là bộ vành đúc mới của hãng OZ cùng với những chiếc lốp gai offroad. Về hệ đông lực, VR46 Ranger không có sự thay đổi so với những chiếc Ranger Wildtrak thường. Xe được trang bị động cơ diesel tăng áp 3.2l với công suất 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm. Mẫu xe độ VR46 Ford Ranger sẽ chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 460 chiếc dành cho thị trường các nước châu Âu. Giá bán của bản độ này không được tiết lộ.

