Ducati Panigale V4 S - xe môtô đẹp nhất EICMA 2017

Đúng như dự đoán, mẫu siêu môtô Ducati Panigale V4 S đã giành chiến thắng cao nhất - danh hiệu “Most Beautiful Bike of Show - Xe đẹp nhất" tại triển lãm EICMA 2017 vừa diễn ra tại Milan, Ý. Tại triển lãm EICMA năm nay đã chứng kiến hàng loạt mẫu xe mới trình làng với thiết kế đột phá, đẹp mắt, đồng nghĩa với cuộc tranh tài “sắc đẹp” gay cấn, kịch tính hơn. Năm nay cũng là năm thứ 13 của giải thưởng ‘bình chọn xe đẹp”, tổ chức bởi tạp chí Italy nổi tiếng Motociclismo, trong đó Ducati đã có tới 9 lần dành chiến thắng. Có vẻ như người Ý vẫn dành nhiều ưu ái hơn cho những “tác phẩm” siêu tốc độ của những người đồng hương quê nhà. Tham gia cuộc bình chọn có hơn 16.000 người đã chọn chiếc Panigale V4 S, khiến nó trở thành mẫu xe phổ biến nhất cùng với những vị khách tới EICMA cũng như những độc giả của tờ Motociclismo. Siêu xe môtô thể thao mới nhà Ducati đã dành chiến thắng thuyết phục với tỉ lệ “phiếu thuận” lên tới 61,17%. Xếp vị trí thứ 2 là chiếc MV Agusta Dragster 800 RR và thứ 3 thuộc về Honda CB1000R thế hệ mới. Panigale V4 được cải tiến triệt để so với phiên bản Panigale 1299 trước đó. Nó được xem là siêu phẩm mở ra một kỷ nguyên mới của hãng xe Ý, nhờ sở hữu động cơ V4 Desmosedici Stradale hoàn toàn mới chia tay với động cơ L-Twin truyền thống được sử dụng nhiều năm qua. Chiếc xe thể thao mới này sở hữu thiết kế có thể bao quát trong 2 mặt chính: nâng cấp từ "đàn anh" 1299 Panigale hiện tại và có khá nhiều nét chung với dòng Supersport. Tuy nhiên Panigale V4 được trang bị phần ngoại thất hết sức hào nhoáng khiến ai ai nhìn vào cũng phải mê mẩn. Panigale V4 cũng là mẫu môtô Ducati thương mại đầu tiên sử dụng động cơ V4, được phát triển từ chiếc Ducati Desmosedici V4 trong giải đua MotoGP. Động cơ có dung tích 1.103 cc, cho công suất 214 mã lực, và 226 mã lực. Biến thể Panigale V4 Special trang bị ống xả titanium Akrapovic. Động cơ naỳ cũng nặng hơn 2,2 kg so với 1299 Panigale. Khối động cơ của siêu môtô này được hãng xe máy Ducati đặt nghiêng về phía sau 42 độ nhằm tối ưu phân bổ trọng lượng chiếc xe, tăng tính ổn định và thêm không gian cho bộ tản nhiệt cỡ lớn phía trước. Điều đó đồng nghĩa với việc động cơ là phần chịu lực chính trên Ducati Panigale V4 S. Có 3 phiên bản là cơ bản, S và Speciale, Panigale V4 được ra mắt lần này. Giá bán giữa các phiên bản cũng có phần chênh lệch. Xe có giá bán 25.200 USD đối với bản tiêu chuẩn, 31.300 USD (khoảng 711 triệu đồng) cho đối với bản S, và 45.800 USD (khoảng hơn 1 tỷ đồng) đối với bản Speciale sản xuất giới hạn chỉ 1.500 chiếc.

