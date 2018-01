“Đập thùng” siêu môtô BMW HP4 Race tiền tỷ tại Sài Gòn

Được trưng bày tại hội chợ triển lãm EICMA 2016 với mẫu concept và tháng 4/2017 ra mắt chính thức, siêu môtô BMW HP4 Race luôn được giới mê xe săn đón mỗi khi xuất hiện. Và giờ đây, siêu phầm này đã có mặt tại Việt Nam, xe vừa cập cảng Sài Gòn mang số thứ tự 281/750. Ở thế hệ BMW S1000RR trước, BMW Motorrad đã từng tạo ra phiên bản HP4 với số lượng sản xuất giới hạn và hiệu năng nâng cao. Tuy nhiên, dòng siêu môtô BMW HP4 Race hoàn toàn mới này lại được coi là một siêu môtô đua tại giải WSBK (World Superbike Championship) nhưng được bán ra rộng rãi cho những người chơi xe tự do. Không giống như thế hệ HP4 trước đây, HP4 Race mới sẽ là một chiếc superbike chỉ được phép sử dụng trong trường đua. Dù có dàn vỏ với thiết kế tương tự S1000RR tuy nhiên trên phiên bản này, BMW đã loại bỏ toàn bộ các đèn chiếu sáng và tín hiệu, cùng với pát biển số phía sau của xe. Bộ yên xe cũng tối giản chỉ còn một miếng đệm mỏng, trong khi toàn bộ dàn đuôi đã được đúc liền. Điểm khiến HP4 Race trở nên khác biệt so với thế hệ HP4 trước và những chiếc S1000RR bình thường đó là bộ khung và vỏ xe đã được làm từ sợi carbon. Cùng với cặp mâm 7 cánh xoắn cũng làm từ sợi carbon và mọi chi tiết "dư thừa" bị loại bỏ, chiếc xe có trọng lượng ướt chỉ đạt đúng 171 kg. Là một chiếc superbike đỉnh cao, những phụ tùng được BMW sử dụng cho HP4 Race cũng là loại "hàng hiệu". Chiếc xe được trang bị sẵn phuộc Ohlins FGR USD phía trước, phuộc sau Ohlins TTX36, phanh trước 4 pis Brembo GP4RX, phanh sau Brembo Billet HP, cùm phanh Brembo RCS 19, dàn để chân Gilles, lốp Pirelli Superbike không vân và hệ thống xả Akrapovic full system với lon pô carbon. Giống như nhiều mẫu xe khác của BMW Motorrad, HP4 Race cũng là một "kỳ quan công nghệ" trên 4 bánh xe với một loạt các hệ thống điện tử, bao gồm cả hệ thống kiểm soát lực kéo 15 chế độ. Chiếc xe còn có 4 chế độ lái khác nhau cùng với bảng đồng hồ kèm bộ thu thập dữ liệu của hãng 2D Datalogger, với khả năng tính thời gian hoàn thành một vòng đường đua và đo đạc qua GPS. Những hệ thống điện tử khác bao gồm hỗ trợ "đề pa" (launch control), kiểm soát bênh đầu (wheelie control), cảm biến độ đàn hồi của phuộc và áp lực phanh. Về cơ bản là một mẫu xe đua, HP4 Race còn có bánh trước có thể tháo mở và thay thế nhanh, cùng với dàn để chân điều chỉnh 8 vị trí cùng tay lái có khả năng điều chỉnh độ cao thấp/góc lái và yên nâng hạ được. Vẫn được trang bị khối động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng DOHC 999 cc như S1000RR thường, tuy nhiên HP4 Race đã được cải tiến theo đúng luật của giải đua WSBK để cho công suất tối đa lên tới 215 mã lực tại 13.900 rpm và mô-men xoắn cực đại 120 Nm tại 10.000 rpm. Xe sử dụng hộp số 6 cấp. Chỉ có duy nhất một màu sắc là trắng với tem đấu đặc trưng của dòng xe môtô thể thao nhà BMW được bán ra, HP4 Race sẽ chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 750 chiếc trên toàn Thế giới. Mỗi chiếc xe sẽ được lắp ráp hoàn toàn thủ công bởi một đội đặc biệt của BMW tại Berlin - Đức. Theo đại diện nhà sản xuất BMW Motorrad cho hay, mẫu siêu môtô HP4 Race mới phiaan bản thương mại này được phát triển đặc biệt cho đường đua với động cơ, hệ thống điện tử, phanh và hệ thống treo của những chiếc xe đua mới nhất hiện nay. Chính vì vậy so với phiên bản cũ nó mạnh hơn và đắt giá hơn rất nhiều. Phiên bản BMW HP4 Race 2018 mang số thứ tự 190/750 từng xuất hiện tại Thượng Hải sở hữu mức giá khoảng 9.5000 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng). Tuy nhiên theo nhiều người chơi xe cho biết, với số lượng giới hạn và việc đặt mua khó khăn nên phiên bản vừa cập cảng Sài Gòn mang số thứ tự 281/750 có thể sẽ có giá đắt hơn rất nhiều. Video: Xem chi tiết siêu môtô BMW HP4 Race tiền tỷ.

