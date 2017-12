Dàn xe sang Mercedes-Benz đổ bộ Los Angeles Auto Show 2017

Triển lãm xe hơi quốc tế Los Angeles Auto Show 2017 đang diễn ra ở Mỹ và hãng xe sang Mercedes-Benz đã trình làng tại đây mẫu CLS thế hệ mới, gồm một bản tiêu chuẩn và một phiên bản đặc biệt Edition1. Bên cạnh đó, Mercedes-Benz còn đem cả dàn xe khủng tới nhằm khuấy động không khí tại LA Auto Show 2017. Siêu xe hypercar Mercedes-AMG Project ONE với công nghệ hybrid từ xe đua F1 cũng xuất hiện trước công chúng Mỹ sau khi trình làng hồi tháng 9 vừa qua tại IAA Frankfurt. Không thể không nhắc tới là siêu xe đua Mercedes-AMG GT4 – mẫu xe là cầu nối giữa công nghệ xe đua thể thao với việc tối ưu an toàn và hiệu quả, sẽ giúp mở rộng chương trình "Customer Racing Programme" mà hãng xe nước Đức đang triển khai. Cùng với đó, mẫu mui trần sang trọng S-Class Cabriolet mới với những cải tiến về thiết kế và công nghệ trang bị tiên tiến cũng lần đầu được ra mắt thị trường Mỹ. Mercedes-Benz S-Class Cabriolet được chính thức trình làng tại Mỹ. Mẫu xe Mercedes-Benz CLS 2019 bản tiêu chuẩn cũng ra mắt tại đây.Mercedes-Benz CLS 2019 bản đặc biệt Edition1 với một số thay đổi thể thao hơn. Video siêu xe AMG Project One mà Mercedes-Benz mang tới triển lãm LA Auto Show 2017 - Nguồn : Mercedes-Benz Official Youtube

