Dân chơi miền Tây chi trăm triệu độ xe máy Suzuki "xì po”

Xe máy Suzuki RGV 120 là một mẫu xe 2 kỳ côn tay với kiểu dáng xe số phổ thông (underbone) được sản xuất dành riêng cho thị trường Malaysia và là phiên bản cao cấp hơn của chiếc RG Sports 110. Tại Việt Nam, mẫu xe này cùng với "đàn em" RG Sports 110 và chiếc Suzuki Satria có cấu trúc tương tự nhưng khác kiểu dáng, thường được gọi là "Su xì po". Vào cuối những năm 90, đầu 2000, Suzuki RGV 120 đã được nhập vào Việt Nam dưới dạng xe nguyên chiếc và có giá rất đắt vào thời điểm đó. Nhờ có công suất lớn cùng tiếng nổ 2 kỳ đặc trưng, RGV 120 nói riêng và các biến thể "Su xì po" nói chung đã trở thành một trong những "tượng đài" xe 2 kỳ tại Việt Nam, bên cạnh Yamaha Z125. Cùng với Suzuki FX125, Suzuki RGV 120 cũng đã góp phần ghi đậm hình ảnh Suzuki trong lòng người tiêu dùng Việt. Tuy nhiên với gia tốc mạnh, chiếc xe cũng là phương tiện di chuyển yêu thích của những tên cướp đường phố cuối Thế kỷ 20 tại miền Nam. Chính vì vậy, tiếng nổ 2 kỳ đặc trưng của "Su xì po" cũng trở thành nỗi "khiếp sợ" của nhiều người đi đường tại Sài Gòn lúc đó, khiến họ luôn trong tình trạng cảnh giác. Trải qua gần 20 năm, ngày nay những chiếc Suzuki RGV 120, Suzuki Satria 120 hay RG Sports 110 vẫn rất được giới chơi xe ưa chuộng. Do xe đã bị Suzuki ngừng sản xuất nên hiện tại, chúng đều có giá lên tới cả trăm triệu đồng với những xe chính chủ, sang tên được. Đặc biệt, những chiếc "Su xì po" đời cũ còn được chủ nhân độ lên "hàng khủng". Chiếc xe máy Suzuki RGV (xì-po) trong bài viết này được Workshop Thi Nhân Racing Shop (TN’s Shop) tại Cần Thơ độ lại theo đặt hàng của người chơi, với hàng loại chi tiết đồ chơi cao cấp, nâng tầm giá trị lên đến cả trăm triệu đồng. Loạt đồ chơi và phụ kiện này không chỉ đẹp mà còn bổ trợ khả năng chạy cho chiếc xe côn tay nhà Suzuki. Với những mẫu xe hai kỳ tốc độ đình đám, thông thường “dàn chân” sẽ được trau chuốt kỹ lưỡng nhất nhằm giảm trọng lượng, hạn chế độ “lì” của xe với mặt đường, nâng cao khả năng tăng tốc và đảm bảo an toàn. Vì vậy, chiếc “xì-po” này được trang bị rất nhiều đồ chơi “dàn chân” mà nổi trội là hệ thống phanh an toàn. Phanh trước của xe sử dụng heo dầu Brembo 4-piston MotoGP kết hợp cùng đĩa thắng RPM bằng chất liệu sợi carbon. Loại heo dầu 4-pison này tuy nhỏ gọn nhưng có áp suất rất lớn, thường thầy xuất hiện trên các mẫu xe đua chuyên nghiệp, giúp khả năng hãm tốc ở vòng tua cao trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trong khi đó, hệ thống phanh sau là sự kết hợp giữa heo dầu Brembo HRC của đội đua Moto3 cùng đĩa thắng Braketech Ion làm bằng thép không gỉ. Đảm nhiệm phân bổ lực thắng cho bánh trước của chiếc xe sẽ là tay cùm Brembo Billet Racing với piston lớn, độ nhạy áp suất dầu cao để đảm bảo đủ lực bóp cho heo dầu 4-piston. Toàn bộ dầu thắng trên xe được “lưu thông” trong ống dẫn của thương hiệu Earl’s nổi tiếng. Phía sau, bộ heo HRC sẽ chịu tác dụng qua “pen”đạp Brembo Billet GP, hệ thống “pen” đạp này nhạy bén đến nỗi chỉ cần một cú nhấp nhẹ, bánh sau sẽ được khoá hoàn hảo giúp chiếc xe dễ dàng khựng lại ở tốc độ cao. Như đã nói, chiếc xe máy Suzuki RGV độ khủng này được chủ nhân chú trọng tới việc giảm trọng lượng, chính vì vậy nên bộ niềng xe sử dụng được trang bị loại nhôm nan hoa của Takegawa kết hợp cùng lốp Michelin Pilot Street giúp chiếc xe bám đường hơn mặc dù xác xe đã nhẹ đi rất nhiều. Với chiếc xe có tốc độ cao, hệ thống cân bằng cũng được chú trọng rất nhiều, bản độ của TN’s Shop sử dụng trợ lực sườn Matris cân bằng thân xe cùng giảm xóc sau Nitron USA. “Combo” này giúp chiếc xe không bị sàn lắc khi phải phóng hết công suất trong nhiều điều kiện cần thiết. Ngoài ra, để nâng cao khả năng kiểm soát côn/số khi xe chạy, bản độ sử dụng tay côn Brembo Billet Racing kết hợp cùng dây côn Ktech nhằm tối ưu hoá cảm giác khi sử dụng côn. Phía trên đầu xe, nhưng đồ chơi hỗ trợ hiệu suất được tăng cường như cùm ga tăng tốc Active, cùm công tác Domino và bao tay Spider.

