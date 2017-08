Dân chơi độ phụ kiện "khủng" cho Honda MSX125

Chủ nhân của chiếc Honda MSX 125 độ lên môtô phân khối lớn này là Hung Chen - một biker sống trong thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Với mong muốn sở hữu một chiếc xe nhỏ gọn, nhưng mạnh mẽ để di chuyển trong đô thị, anh đã quyết định sử dụng chiếc MSX 125 làm nền tảng độ. Bắt đầu từ phía trước, anh Chen đã chọn đặt bộ mâm nhôm CNC Over Racing từ Nhật cho chiếc MSX của mình, kèm theo dàn ốc titan Proti và heo Brembo CNC. Lực phanh của chiếc MSX còn tiếp tục được cải thiện với dây dầu phanh Earl's chống tắc và đĩa hoa của Racing Boy. Phuộc trước đã được anh Chen đặt loại USD từ hãng phuộc nổi tiếng Ohlins, với khả năng điều chỉnh độ cứng linh hoạt. Kèm theo phuộc là chảng ba CNC từ nhôm để giảm trọng lượng xe. Nằm phía trên chảng ba CNC của chiếc xe là trợ lực Ohlins, đồng hồ đa thông tin aRacer và giá để gắn camera thể thao GoPro. Phía bên trái xe, cùm côn đã được thay full bộ Brembo RCS16. Cùm công tắc cũng có thêm nút cò để bật đèn nháy xin đường giống các dòng xe phân khối lớn. Ở bên còn lại của ghi-đông xe cũng là cùm phanh Direct Push của Brembo, bên cạnh là tay ga cuốn Domino và pad gương Kuni. Cả hai bên tay lái đều có bao tay Domino và gương hậu Rizoma. Bản thân ghi-đông của chiếc xe cũng đã được thay bằng "hàng hiệu" Pro Taper, kèm theo gù bắt Rizoma CNC. Tuy nhiên, tốn kém nhất trên chiếc MSX 125 của anh Chen phải kể tới phần động cơ của chiếc xe. Để bắt đầu, anh đã trang bị thêm cho động cơ bộ két tản nhiệt dầu từ hãng Takegawa của Nhật. Động cơ được gắn vào khung xe bởi các gối đỡ giảm rung từ G-Craft, kèm theo hàng loạt các chi tiết trang trí như ốp lốc nồi... cũng từ thương hiệu này. Tuy nhiên đáng kể nhất đó là khối động cơ này đã được nâng dung tích từ 125 lên thành 181 cc, khiến chiếc xe của anh Chen đã đủ tiêu chuẩn để đứng vào hàng ngũ "môtô phân khối lớn". Công suất của động cơ chưa được anh Chen đo chính xác bằng máy dyno, nhưng anh cho biết rằng nó rất mạnh. Khối động cơ 181 cc cực "khủng" thoát khí xả thông qua pô độ OVER Racing GP full titanium từ Nhật, đem tới âm thanh đầy uy lực cho "bé hạt tiêu" MSX. Phần cổ pô cũng được làm từ titan để đảm bảo hiệu suất tối đa cho chiếc xe. Để giúp chiếc xe ổn định hơn với công suất cao, anh Chen đã sử dụng gắp nhôm Takegawa cho bánh sau. Trong khi đó, bộ dè sau bằng sợi carbon không chỉ có tác dụng chắn bùn mà còn chắn cả dầu bắn từ xích. Giống như phuộc trước, phuộc monoshock phía sau cũng đã được độ lên Ohlins đẳng cấp. Toàn bộ phần vỏ sau của chiếc MSX đã được anh Chen trang bị bộ vỏ bằng sợi carbon của Tyga. Nằm bên dưới đuôi xe là cặp tay xách nhôm CNC sắc sảo. Để tăng sự chắc chắn cho xe sau khi độ máy, bộ gắp nguyên bản của MSX125 đã được thay bằng gắp nhôm to bản của G-Craft. Cuối cùng, "combo" phuộc Brembo 2 pis đối xứng và đĩa Racing Boy cho bánh sau giúp hãm hiệu quả hơn tốc lực của "quái vật" MSX 181 cc này. Nhờ một loạt các phụ tùng "hàng khủng" và đặc biệt là khối động cơ độ của Nhật, chiếc minibike Honda MSX125 của biker Đài Loan đã có vẻ ngoài đẹp mắt và nội công "khủng".

