Đại gia Việt chi 300 triệu độ siêu xe Lamborghini chơi Tết

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, vì thế các tay chơi Việt đang hối hả độ lại những mẫu siêu xe hay xe thể thao để chơi tết. Trong đó, những người thợ tại Sài thành vừa cho "ra lò" mẫu siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 vừa được độ lại ấn tượng. Cụ thể, để mang đến ngoại thất hiếu chiến hơn trước, siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 được cho thay áo từ trắng muốt sang màu xám xước tương tự siêu máy bay tàng hình F-22 Raptor. Điểm nhấn ở ngoại hình là đường sọc màu đen chạy dài từ nắp capô, lên trần và kết thúc ở đuôi xe. Chưa dừng lại đó, một cánh gió cỡ lớn phía sau được trang bị cố định thêm cho chiếc Lamborghini Aventador này mang đến sự hầm hố cũng như tăng thêm tính động học cho xe. Mẫu cánh gió này tương tự như chiếc Aventador độ body kit của DMC xuất hiện tại thị trường Việt Nam vào đầu tháng 8/2016 vừa qua. Để mang đến "nội công" tăng thêm 19,8 mã lực lên mức gần 720 mã lực, chủ nhân của chiếc siêu xe Lamborghini Aventador này đã đặt hàng ống xả độ làm từ chất liệu titanium của hãng IPE, ngoài ra, "bộ áo" màu vàng của cặp ống xả độ này còn tạo sự lạ mắt hơn. Được biết, ngoài việc tăng thêm công suất cho động cơ, ống xả độ còn giúp mô-men xoắn cực đại của xe tăng thêm 42 Nm lên mức 732Nm. Bên cạnh đó, so với ống xả nguyên bản, ống xả độ của hãng IPE nhẹ hơn 75% khoảng 31,4 kg. Đây được cho là chiếc siêu xe Lamborghini Aventador được người chơi siêu xe tại Sài Gòn độ một số chi tiết được xem là "khủng" nhất tại thị trường Việt Nam tính đến thời điểm này. Theo một số thông tin, tổng gói độ ước tính lên đến hơn 300 triệu đồng. Giống như truyền thống vốn có, những siêu xe của Lamborghini được sản xuất ra đều lấy tên của một chú bò tót đặc biệt can đảm tới từ Tây Ban Nha. Vào tháng 10/1993, chú bò Aventador đã được cả thị trấn Arena Saragossa biết đến chỉ sau một trận đấu. Chú bò Aventador đã chiến thắng người đấu bò và được bảo tồn tính mạng. Dù so với những chú bò tót khác, Aventador có thể hình nhỏ con hơn hẳn. Chỉ có sự can đảm vô song, sức mạnh mãnh liệt mới giúp chú bò tót chiến thắng đối thủ. Ngay lập tức, cái tên Aventador được Lamborghini mua bản quyền và đăng ký làm thương hiệu riêng của mình. Mẫu siêu xe Aventador LP 700-4 ra mắt chính thức thị trường Thế giới vào năm 2013, xe được trang bị động cơ nạp khí tự nhiên V12 6.5L, công suất 700 mã lực tại 8.250v/ph, mô-men xoắn cực đại 690Nm tại 5.500v/ph, hộp số ISR 7 cấp và dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Siêu xe mất 2,9 giây để tăng tốc 0-100km/h và vận tốc tối đa 350km/h. Nội thất của siêu xe thể thao này với ghế ngồi và vô-lăng bọc da cao cấp đi kèm là các đường chỉ khâu màu xanh tương phản, màn hình điều khiển LCD hiện đại, các nút bấm kích thước lớn giúp người dùng dễ thao tác. Phần công tắc đề máy có nắp đậy màu đỏ, cùng với đó là 3 tùy chọn chế độ lái gồm; Sport, Strada và Corsa. Siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 chính hãng từng được niêm yết với mức giá 33,7 tỷ đồng tại Việt Nam. Sau đó giá xe giảm xuống còn 22,5 tỷ đồng. Còn giá bán cụ thể mẫu siêu xe độ khủng trong bài viết này của đại gia Sài Gòn hiện vẫn chưa được tiết lộ.

