Crossover “siêu rẻ” Renault Kwid mới giá chỉ 97,4 triệu

Renault Kwid là mẫu crossover toàn cầu thứ 3 của hãng xe Pháp, sau Koleos và Kadjar. Tên gọi của xe được lấy từ mẫu concept vào năm 2014 và phiên bản thương mại của xe xuất hiện lần đầu cách đây khoảng 1 năm. Tại triển lãm Autocar Performance Show 2017 đang diễn ra tại Ấn Độ, phiên bản Renault Kwid mới mang cái tên Live For Mode Edition vừa được công bố. Về thiết kế, Kwid Live For More Edition không có sự khác biệt lớn so với các phiên bản khác. Được nhắm tới giới trẻ, Kwid sở hữu thiết kế khá bắt mắt và nổi bật với các mảng thân xe "cơ bắp" và những đường nét hiện đại. Tuy nhiên do có giá rẻ nên một số chi tiết cũng bị cắt giảm, chẳng hạn như mâm thép dập với ốp nhựa bên ngoài thay vì mâm đúc. Điểm đặc biệt trên phiên bản này đó là một số chi tiết điểm màu đỏ như lưới tản nhiệt, cản trước và bộ tem dán theo phong cách thể thao được dán dọc và hai bên thân xe. Kwid sở hữu kích thước bé nhỏ với chiều dài 3.679 mm, rộng 1.579 mm và cao 1.478 mm. Chiều dài cơ sở của Kwid là 2422 mm, cùng với khoảng sáng gầm xe 180 mm. Dù có giá rẻ nhưng khoang lái của Kwid Live For More được trang bị khá nhiều tiện nghi dù có thiết kế đơn giản. Bảng đồng hồ của xe hoàn toàn sử dụng màn hình kỹ thuật số và có thiết kế khá giống đồng hồ xe máy. Một số phiên bản cao cấp được trang bị thêm hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch. Với kích thước bé nhỏ nên mẫu xe giá rẻ Kwid không đem tới không gian rộng rãi cho người ngồi sau. Lưng ghế trước cũng thiếu đi những túi đựng đồ và đương nhiên, hệ thống điều hòa độc lập sẽ vắng bóng trên mẫu xe cỡ nhỏ này. Bù lại, Renault cho biết Kwid có không gian khoang hành lý lớn nhất trong phân khúc. Bên trong nội thất, Kwid Live For More vẫn chỉ có các ghế nỉ. Tuy nhiên cũng giống như ngoại thất, nội thất của xe đã được bọc trong tông màu đỏ-xám thể thao hơn, trùng màu với các decal sọc trang trí ngoài thân xe. Nằm dưới nắp ca-pô của Kwid là khối động cơ động cơ xăng 3 xi lanh 0,8 lít nhỏ bé, cho công suất 53 mã lực và mô men xoắn 72Nm. Động cơ này được kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Ngoài ra xe còn có bản động cơ 1.0l 3 xi-lanh mạnh 68 mã lực/91 Nm. Tại thị trường Ấn Độ, phiên bản Renault Kwid Live For More Edition mới sẽ có giá khởi điểm từ 293.000 Rupee (tương đương 97,4 triệu đồng).

