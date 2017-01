“Chốt giá” 113 triệu, Yamaha R3 2017 có gì khác biệt?

Mỗi năm một lần, Yamaha lại "làm mới" lại toàn bộ dòng sản phẩm của mình, trong đó có chiếc sportbike PKL "hạng nhẹ" Yamaha R3. Vừa qua, phiên bản Yamaha R3 2017 đã được chính thức ra mắt tại Mỹ và vẫn tiếp tục là mẫu sportbike nhỏ nhất của hãng tại thị trường này. Với phiên bản 2017, Yamaha R3 vẫn tiếp tục có 3 màu sắc, tuy nhiên từng phiên bản màu đã có sự thay đổi lớn so với các phiên bản trước đó. Đầu tiên, bản màu xanh GP truyền thống Yamaha vẫn được giữ lại, nhưng có tông màu được đảo ngược từ xanh-bạc thành bạc-xanh và đi tem trang trí tương tự như R1 và R6 2017. Tiếp theo, phiên bản màu trắng đỏ đã từng xuất hiện trên R3 2015 và 2016 đã bị loại bỏ, thay vào đó là bản trắng đen mới với các họa tiết kẻ sọc màu vàng-xám-đen hoàn toàn mới, cá tính hơn hẳn so với phiên bản cũ. Cuối cùng, phiên bản màu đen vẫn được hãng xe Yamaha giữ lại nhưng có màu đen mờ "ngầu" hơn so với đen bóng của 2 phiên bản các năm trước. Nổi bật trên tông màu đen là bộ tem mới màu đỏ thể thao. Bên cạnh những thay đổi màu sắc và thiết kế tem, cả 3 phiên bản R3 2017 đều không có sự khác biệt về thông số so với các năm trước. Cung cấp sức mạnh cho xe vẫn tiếp tục là khối động cơ 2 xi-lanh song xong DOHC 321 cc với công suất 42 PS/ mô men xoắn cực đại 29,6 Nm. Hộp số 6 cấp của R3 vẫn tiếp tục không được trang bị ly hợp slipper clutch chống khóa bánh như các đối thủ. Tại Mỹ, xe có 2 phiên bản là có hoặc không ABS. Giá bán đề xuất cho phiên bản không ABS là 4999 USD (tương đương 113,7 triệu đồng) - đắt hơn 9 USD so với phiên bản 2016. Trong khi đó, bản có ABS đắt hơn với giá 5299 USD (tương đương 120 triệu đồng). Trong khi đó tại thị trường Việt Nam, Yamaha vẫn bán duy nhất phiên bản màu xanh GP, không ABS 2015 của R3 cho tới nay với mức giá đề xuất là 155 triệu đồng.

