Chọn ôtô SUV giá dưới 800 triệu tại Việt Nam chơi Tết

Chỉ khoảng 650 triệu đồng, khách hàng Việt đã có thể sở hữu một chiếc xe cỡ nhỏ Ford Ecosport – Một trong những mẫu xe SUV ăn khách bậc nhất thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Xe đang được phân phối với 3 phiên bản khác nhau dưới dạng lắp ráp trong nước, đi kèm giá bán dao động từ 565 - 642 triệu đồng. Ford Ecosport đang thống trị phân khúc SUV cỡ nhỏ tại Việt Nam với doanh số năm 2017 vừa qua đạt 3.977 chiếc. Xe có thiết kế nhỏ gọn, dễ di chuyển ở nhiều địa hình khác nhau. Hiện mẫu xe này đang được giảm giá mạnh để chuẩn bị cho phiên bản mới sắp ra mắt trong thời gian tới. Nằm chung phân khúc với Ford Ecosport, Hyundai i20 Acitve cũng là mẫu xe đáng được cân nhắc trong tầm giá từ 600 - 800 triệu đồng. Hiện tại, “đứa con” của Hyundai đang được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với 1 phiên bản duy nhất dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc, đi kèm giá bán 619 triệu đồng. So với "đối thủ" Ford Ecosport, Hyundai i20 Active ấn tượng với chắc chắn, khỏe khoắn hơn. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị nhiều tiện nghi. Xe được trang bị động cơ Kappa 1.4L MPI, kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp, sản sinh công suất 100 mã lực tại 6.000 vòng/phút và Momen xoắn 133 Nm tại 3.500 vòng/phút. Chevrolet Trax cũng là một trong những mẫu SUV đáng để người tiêu dùng Việt cân nhắc trong tầm giá từ 600 - 800 triệu đồng. Hiện tại, xe chỉ được phân phối tại “dải đất hình chữ S” với 1 phiên bản duy nhất. Vì được nhập khẩu nguyên chiếc nên Trax có giá bán 769 triệu đồng. Chevrolet Trax mới tại Việt Nam hiện cũng được xem là sở hữu mức giá khá cao so với các đối thủ cùng phân khúc như Ford Ecosport hay Hyundai i20. Đây cũng chính là bất lợi lớn của Trax tại Việt Nam khi không được nhiều khách hàng “mặn mà”, dù được trang bị tiện nghi cũng như khả năng vận hành, an toàn vượt trội hơn. Giống với Chevrolet Trax, Suzuki Vitara cũng là mẫu xe SUV cỡ nhỏ đáng được cân nhắc trong tầm giá từ 600 - 800 triệu đồng. Tuy nhiên nó lại là dòng xe khá kén khách tại Việt Nam. Xe được phân phối theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc và có giá bán khá “chát” 779 triệu đồng. Ở thế hệ mới, Suzuki Vitara sở hữu diện mạo trẻ trung, năng động và nếu nhận xét một cách toàn diện nó không hề kém cạnh so với các đối thủ. Tuy nhiên, xe vẫn còn một số nhược điểm như: trang bị khá thực dụng và khả năng cách âm kém... Mẫu xe này thường xuyên nằm trong top xe có doanh số ế nhất tại thị trường ôtô Việt Nam. Tuy là cái tên khá mới ở thị trường Việt nhưng SsangYong Tivoli xứng đáng được liệt vào danh sách những mẫu xe SUV đáng tiền. Nằm trong phân khúc SUV cỡ nhỏ, SsangYong Tivoli sở hữu nhiều ưu điểm như: khả năng cách âm tốt, nhiều trang bị tiện nghi, khả năng vận hành ổn định, không gian nội thất thoải mái… Mới đây, mẫu xe này vừa được giảm giá, cụ thể; TIVOLI– MT giá gốc 630 triệu đồng, giảm 51 triệu đồng còn 579 triệu đồng, TIVOLI – AT giá gốc 737 triệu đồng, giảm 140 triệu đồng còn 597 triệu đồng, xe XVL giá gốc 799 triệu đồng, giảm đến 180 triệu đồng còn 619 triệu đồng. Kia Sorento là mẫu xe SUV 7 chỗ hiếm hoi tại thị trường Việt Nam sở hữu mức giá bán khá tốt - dưới 800 triệu đồng với phiên bản GAT 2WD (789 triệu). Hai phiên bản cao cấp hơn sở hữu mức giá hơn 900 triệu đồng. Xe sở hữu diện mạo trẻ trung, thiết kế 7 chỗ ngồi đa dụng, khoang nội thất với trang bị tiện nghi hiện đại, cao cấp như màn hình HUD, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn, hệ thống âm thanh Infiniti cao cấp 12 loa, điều hoà tự động với cửa gió hàng ghế sau, rèm che nắng, nút bấm khởi động và chìa khoá thông minh... Video: Top 10 xe hơi giá rẻ đáng mua nhất tại thị trường Việt Nam.

Chỉ khoảng 650 triệu đồng, khách hàng Việt đã có thể sở hữu một chiếc xe cỡ nhỏ Ford Ecosport – Một trong những mẫu xe SUV ăn khách bậc nhất thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Xe đang được phân phối với 3 phiên bản khác nhau dưới dạng lắp ráp trong nước, đi kèm giá bán dao động từ 565 - 642 triệu đồng. Ford Ecosport đang thống trị phân khúc SUV cỡ nhỏ tại Việt Nam với doanh số năm 2017 vừa qua đạt 3.977 chiếc. Xe có thiết kế nhỏ gọn, dễ di chuyển ở nhiều địa hình khác nhau. Hiện mẫu xe này đang được giảm giá mạnh để chuẩn bị cho phiên bản mới sắp ra mắt trong thời gian tới. Nằm chung phân khúc với Ford Ecosport, Hyundai i20 Acitve cũng là mẫu xe đáng được cân nhắc trong tầm giá từ 600 - 800 triệu đồng. Hiện tại, “đứa con” của Hyundai đang được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với 1 phiên bản duy nhất dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc, đi kèm giá bán 619 triệu đồng. So với "đối thủ" Ford Ecosport, Hyundai i20 Active ấn tượng với chắc chắn, khỏe khoắn hơn. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị nhiều tiện nghi. Xe được trang bị động cơ Kappa 1.4L MPI, kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp, sản sinh công suất 100 mã lực tại 6.000 vòng/phút và Momen xoắn 133 Nm tại 3.500 vòng/phút. Chevrolet Trax cũng là một trong những mẫu SUV đáng để người tiêu dùng Việt cân nhắc trong tầm giá từ 600 - 800 triệu đồng. Hiện tại, xe chỉ được phân phối tại “dải đất hình chữ S” với 1 phiên bản duy nhất. Vì được nhập khẩu nguyên chiếc nên Trax có giá bán 769 triệu đồng. Chevrolet Trax mới tại Việt Nam hiện cũng được xem là sở hữu mức giá khá cao so với các đối thủ cùng phân khúc như Ford Ecosport hay Hyundai i20. Đây cũng chính là bất lợi lớn của Trax tại Việt Nam khi không được nhiều khách hàng “mặn mà”, dù được trang bị tiện nghi cũng như khả năng vận hành, an toàn vượt trội hơn. Giống với Chevrolet Trax, Suzuki Vitara cũng là mẫu xe SUV cỡ nhỏ đáng được cân nhắc trong tầm giá từ 600 - 800 triệu đồng. Tuy nhiên nó lại là dòng xe khá kén khách tại Việt Nam. Xe được phân phối theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc và có giá bán khá “chát” 779 triệu đồng. Ở thế hệ mới, Suzuki Vitara sở hữu diện mạo trẻ trung, năng động và nếu nhận xét một cách toàn diện nó không hề kém cạnh so với các đối thủ. Tuy nhiên, xe vẫn còn một số nhược điểm như: trang bị khá thực dụng và khả năng cách âm kém... Mẫu xe này thường xuyên nằm trong top xe có doanh số ế nhất tại thị trường ôtô Việt Nam. Tuy là cái tên khá mới ở thị trường Việt nhưng SsangYong Tivoli xứng đáng được liệt vào danh sách những mẫu xe SUV đáng tiền . Nằm trong phân khúc SUV cỡ nhỏ, SsangYong Tivoli sở hữu nhiều ưu điểm như: khả năng cách âm tốt, nhiều trang bị tiện nghi, khả năng vận hành ổn định, không gian nội thất thoải mái… Mới đây, mẫu xe này vừa được giảm giá, cụ thể; TIVOLI– MT giá gốc 630 triệu đồng, giảm 51 triệu đồng còn 579 triệu đồng, TIVOLI – AT giá gốc 737 triệu đồng, giảm 140 triệu đồng còn 597 triệu đồng, xe XVL giá gốc 799 triệu đồng, giảm đến 180 triệu đồng còn 619 triệu đồng. Kia Sorento là mẫu xe SUV 7 chỗ hiếm hoi tại thị trường Việt Nam sở hữu mức giá bán khá tốt - dưới 800 triệu đồng với phiên bản GAT 2WD (789 triệu). Hai phiên bản cao cấp hơn sở hữu mức giá hơn 900 triệu đồng. Xe sở hữu diện mạo trẻ trung, thiết kế 7 chỗ ngồi đa dụng, khoang nội thất với trang bị tiện nghi hiện đại, cao cấp như màn hình HUD, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn, hệ thống âm thanh Infiniti cao cấp 12 loa, điều hoà tự động với cửa gió hàng ghế sau, rèm che nắng, nút bấm khởi động và chìa khoá thông minh... Video: Top 10 xe hơi giá rẻ đáng mua nhất tại thị trường Việt Nam.