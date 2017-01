Chi tiết “xế cơ bắp” Ford Mustang 2018 vừa ra mắt

Ra mắt lần đầu vào ngày 5/12/2013 và bán ra vào năm 2014, thế hệ xe cơ bắp Ford Mustang thứ 6 tính tới nay đã được khoảng 3 năm tuổi. Chính vì vậy, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) Ford Mustang 2018 đã vừa được ra mắt, với những thay đổi mới khiến mẫu xe này càng trở nên hấp dẫn hơn. Trên Mustang 2018, Ford đã "mạnh tay" thay đổi hoàn toàn thiết kế phần đầu xe, trong đó dễ nhận ra nhất là cặp đèn pha với hình dáng khác biệt dù vẫn có 3 dải LED sọc ///, phía dưới là cản trước với những đường nét góc cạnh, sắc sảo hơn. Lưới tản nhiệt của xe cũng được "phóng lớn" một chút, phía trên là nắp ca-pô thấp hơn và có thêm các khe hút gió. Ở phía sau, đèn hậu của Ford Mustang 2018 vẫn gồm 3 dải LED mỗi bên, nhưng mỗi dải LED đã được bẻ góc thành hình chữ C. Bên cạnh đó, chiếc xe cũng có cản sau mới với cánh khuếch tán khí động, tấm ốp sau đuôi xe có thêm gân nổi và cánh đuôi trên phiên bản Mustang GT. Ở bên trong nội thất, thay đổi lớn nhất của Ford Mustang 2018 đó là bảng đồng hồ của xe được thay bằng một màn hình 12 inch với 3 chế độ hiển thị dựa trên chế độ lái là normal, sport và track. Chất liệu sử dụng để làm nội thất của xe cũng đã được nâng cấp để khiến cabin trở nên sang trọng hơn, bao gồm có các chi tiết nhựa mềm và viền nhôm thật. Mustang 2018 cũng được thương hiệu xe Ford nâng cấp hàng loạt các hệ thống an toàn chủ động như bảo vệ trước khi va chạm xảy ra, nhận biết người đi bộ, cảnh báo khoảng cách với xe phía trước, cảnh báo chuyển làn, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo người lái không tỉnh táo. Do có doanh số bán ra quá thất vọng, dòng động cơ nạp khí tự nhiên V6 3.7l đã bị Ford loại bỏ trên Mustang 2018, khiến chiếc xe chỉ còn lại động cơ EcoBoost 4 xi-lanh tăng áp 2.3l và V8 5.0l. Theo Ford, động cơ V8 có hệ thống phun xăng trực tiếp và EcoBoost có mô-men xoắn cao hơn; tuy nhiên hãng không công bố chi tiết công suất của xe. Bên cạnh đó, phiên bản Mustang GT V8 còn có thêm tùy chọn hộp số tự động 10 cấp mới với khả năng chuyển số nhanh hơn. Hệ thống treo của xe cũng đã được nâng cấp với giảm xóc mới, thanh ổn định ở phía trước và thanh giằng chéo ở phía sau để tăng độ vững chắc. Ngoài ra, Ford còn lần đầu tiên đưa ra tùy chọn hệ thống treo từ tính MagneRide cho Mustang. Giá bán của Mustang 2018, cùng các thông tin chi tiết thêm sẽ tiếp tục được Ford công bố vào gần ngày bán ra của chiếc xe. Theo dự kiến, Mustang 2018 sẽ có mặt tại các showroom Ford kể từ mùa thu này.

Ra mắt lần đầu vào ngày 5/12/2013 và bán ra vào năm 2014, thế hệ xe cơ bắp Ford Mustang thứ 6 tính tới nay đã được khoảng 3 năm tuổi. Chính vì vậy, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) Ford Mustang 2018 đã vừa được ra mắt, với những thay đổi mới khiến mẫu xe này càng trở nên hấp dẫn hơn. Trên Mustang 2018, Ford đã "mạnh tay" thay đổi hoàn toàn thiết kế phần đầu xe, trong đó dễ nhận ra nhất là cặp đèn pha với hình dáng khác biệt dù vẫn có 3 dải LED sọc ///, phía dưới là cản trước với những đường nét góc cạnh, sắc sảo hơn. Lưới tản nhiệt của xe cũng được "phóng lớn" một chút, phía trên là nắp ca-pô thấp hơn và có thêm các khe hút gió. Ở phía sau, đèn hậu của Ford Mustang 2018 vẫn gồm 3 dải LED mỗi bên, nhưng mỗi dải LED đã được bẻ góc thành hình chữ C. Bên cạnh đó, chiếc xe cũng có cản sau mới với cánh khuếch tán khí động, tấm ốp sau đuôi xe có thêm gân nổi và cánh đuôi trên phiên bản Mustang GT. Ở bên trong nội thất, thay đổi lớn nhất của Ford Mustang 2018 đó là bảng đồng hồ của xe được thay bằng một màn hình 12 inch với 3 chế độ hiển thị dựa trên chế độ lái là normal, sport và track. Chất liệu sử dụng để làm nội thất của xe cũng đã được nâng cấp để khiến cabin trở nên sang trọng hơn, bao gồm có các chi tiết nhựa mềm và viền nhôm thật. Mustang 2018 cũng được thương hiệu xe Ford nâng cấp hàng loạt các hệ thống an toàn chủ động như bảo vệ trước khi va chạm xảy ra, nhận biết người đi bộ, cảnh báo khoảng cách với xe phía trước, cảnh báo chuyển làn, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo người lái không tỉnh táo. Do có doanh số bán ra quá thất vọng, dòng động cơ nạp khí tự nhiên V6 3.7l đã bị Ford loại bỏ trên Mustang 2018, khiến chiếc xe chỉ còn lại động cơ EcoBoost 4 xi-lanh tăng áp 2.3l và V8 5.0l. Theo Ford, động cơ V8 có hệ thống phun xăng trực tiếp và EcoBoost có mô-men xoắn cao hơn; tuy nhiên hãng không công bố chi tiết công suất của xe. Bên cạnh đó, phiên bản Mustang GT V8 còn có thêm tùy chọn hộp số tự động 10 cấp mới với khả năng chuyển số nhanh hơn. Hệ thống treo của xe cũng đã được nâng cấp với giảm xóc mới, thanh ổn định ở phía trước và thanh giằng chéo ở phía sau để tăng độ vững chắc. Ngoài ra, Ford còn lần đầu tiên đưa ra tùy chọn hệ thống treo từ tính MagneRide cho Mustang. Giá bán của Mustang 2018 , cùng các thông tin chi tiết thêm sẽ tiếp tục được Ford công bố vào gần ngày bán ra của chiếc xe. Theo dự kiến, Mustang 2018 sẽ có mặt tại các showroom Ford kể từ mùa thu này.