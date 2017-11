Chi tiết Kia Sorento mới giá dưới 800 triệu tại VN

Trong khi nhiều người tiêu dùng đang chờ đợi mẫu xe ôtô Kia Sorento 2017 hoàn toàn mới được phân phối tại Việt Nam, Thaco lại tiếp tục nâng cấp mẫu Sorento hiện tại với ngoại hình được cải tiến ở một số chi tiết nhỏ. Theo đó, những hình ảnh mới của chiếc xe này vừa xuất hiện tại showroom cho thấy chiếc Kia Sorento được nâng cấp một vài chi tiết. Về mặt ngoại hình, có thể nhận ra phiên bản Kia Sorento nâng cấp mới không thay đổi nhiều. Xe có thiết kế lưới tản nhiệt nổi bật hơn với các thanh nan nằm dọc, mạ chrome khá bắt mắt. Bên cạnh đó xe có thiết kế kiểu mâm đúc mới có kích thước 18 inch, đi cùng lốp Continental 235/60R18. Ngoài ra xe cũng có sẵn bệ bước và ba ga mui. Mẫu xe 7 chỗ Kia Sorento nâng cấp mới tại Việt Nam vẫn giữ nguyên kích thước (dài x rộng x cao) tương ứng là 4.685 x 1.885 x 1.700 mm. Vóc dáng xe khá to so với các mẫu Crossover 5 chỗ khác, tương đương người anh em Hyundai SantaFe. Do vậy xe phù hợp với đối tượng khách hàng sử dụng cho mục đích phục vụ gia đình với 3 hàng ghế rộng rãi. Cản sau của xe được làm mới với ốp cản sau bô kép được chia ra 2 bên, trục cơ sở mới của Sorento dài hơn 80mm so với phiên bản tiền nhiệm, đạt 2.780mm. Cụm đèn pha halogen kép, đèn sương mù hình lục giác lớn hai bên ốp sát lưới tản nhiệt phụ nằm ngay trên cản trước vẫn không có gì thay đổi so với phiên bản đang bán ra hiện nay. Đèn hậu của và đèn báo rẽ tích hợp trên gương dạng led. Thân xe với thiết kế mang đậm phong cách của mẫu SUV năng động, thể thao với phần ốp bánh xe màu đen chay vòng quanh thân xe, kết hợp với các chi tiết mới nâng cấp giúp cho chiếc xe nổi bật và sang trọng khi di chuyển. Ở phiên bản nâng cấp mới này, Thaco còn bổ sung cho Kia Sorento vô lăng bọc da - ốp gỗ, rèm che nắng chỉnh tay cho hàng ghế sau. Toàn bộ nội thất được phối màu da Beige thay thế cho màu đen trước đó trên các phiên bản 2015. Bên cạnh đó còn có một số trang bị không thể không nhắc tới như gương chiếu hậu trong chống chói tự động, nút bật chế độ tiết kiệm nhiên liệu, cửa sổ trời panorama… Sau vô-lăng, ghế lái của Kia Sorento bản nâng cấp 2017 được ưu ái điều chỉnh 10 hướng, thêm chức năng nhớ 2 vị trí hữu dụng. Ghế phụ ở phiên bản mới cũng được bổ sung tính năng chỉnh điện. Màn hình cảm ứng 7 inch công nghệ TFT có thể nghe radio, xem DVD, GPS, phần mềm bản đồ dẫn đường tại Việt Nam, thoại rảnh tay kết nối qua Bluetooth và hiển thị hình ảnh từ camera hỗ trợ lùi xe... Trang bị an toàn cho xe bao gồm; chống bó cứng phanh - ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử - EBD, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA và hệ thống cân bằng điện tử Esp. Ngoài ra, 2 phiên bản cao cấp sẽ còn được trang bị hẹ thống an toàn 6 túi khí, trong khi phiên bản GAT, con số này chỉ là 2. Ngoài ra, Camera lùi còn là trang bị tiêu chuẩn. Tại thị trường Việt Nam, Kia Sorento 2017 nâng cấp mới được phân phối với 2 phiên bản động cơ máy dầu và máy xăng. Trong đó phiên bản máy dầu có dung tích 2.2, 4 máy thẳng hàng, động cơ này có công suất 195 mã lực ở 3800 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 437Nm tại 1800-2500 vòng/phút. Kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó động cơ xăng dung tích 2.4L mang tên Theta II. Khối động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 174 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút cùng moment xoắn cực đại 227 Nm tại 3.750 vòng/phút, phiên bản này cũng sử dụng hộp số tự động 6 cấp như phiên bản động cơ diesel. Giữa tháng trước, thương hiệu xe ôtô Kia tại Việt Nam vừa thông báo tromng tháng 10/2017 sẽ giảm 26 triệu cho phiên bản rẻ nhất của Sorento là 2WD GAT, từ 815 triệu xuống 789 triệu. Cùng ưu đãi bảo hiểm vật chất, chi phí khách bỏ ra chỉ khoảng 780 triệu, chưa kể lăn bánh. Hiện tại, mức giá của Kia Sorento rẻ hơn vài trăm triệu so với đối thủ Fortuner nhưng doanh số thì ngược lại. Hết 9/2017, Kia tại Việt Nam chỉ bán được 1.109 chiếc Sorento, trong khi đối thủ Toyota bán tới 11.547 chiếc Fortuner. Chỉ riêng tháng 9 có 1.267 chiếc Fortuner gặp khách cũng hơn Sorento bán từ đầu năm.

Trong khi nhiều người tiêu dùng đang chờ đợi mẫu xe ôtô Kia Sorento 2017 hoàn toàn mới được phân phối tại Việt Nam, Thaco lại tiếp tục nâng cấp mẫu Sorento hiện tại với ngoại hình được cải tiến ở một số chi tiết nhỏ. Theo đó, những hình ảnh mới của chiếc xe này vừa xuất hiện tại showroom cho thấy chiếc Kia Sorento được nâng cấp một vài chi tiết. Về mặt ngoại hình, có thể nhận ra phiên bản Kia Sorento nâng cấp mới không thay đổi nhiều. Xe có thiết kế lưới tản nhiệt nổi bật hơn với các thanh nan nằm dọc, mạ chrome khá bắt mắt. Bên cạnh đó xe có thiết kế kiểu mâm đúc mới có kích thước 18 inch, đi cùng lốp Continental 235/60R18. Ngoài ra xe cũng có sẵn bệ bước và ba ga mui. Mẫu xe 7 chỗ Kia Sorento nâng cấp mới tại Việt Nam vẫn giữ nguyên kích thước (dài x rộng x cao) tương ứng là 4.685 x 1.885 x 1.700 mm. Vóc dáng xe khá to so với các mẫu Crossover 5 chỗ khác, tương đương người anh em Hyundai SantaFe. Do vậy xe phù hợp với đối tượng khách hàng sử dụng cho mục đích phục vụ gia đình với 3 hàng ghế rộng rãi. Cản sau của xe được làm mới với ốp cản sau bô kép được chia ra 2 bên, trục cơ sở mới của Sorento dài hơn 80mm so với phiên bản tiền nhiệm, đạt 2.780mm. Cụm đèn pha halogen kép, đèn sương mù hình lục giác lớn hai bên ốp sát lưới tản nhiệt phụ nằm ngay trên cản trước vẫn không có gì thay đổi so với phiên bản đang bán ra hiện nay. Đèn hậu của và đèn báo rẽ tích hợp trên gương dạng led. Thân xe với thiết kế mang đậm phong cách của mẫu SUV năng động, thể thao với phần ốp bánh xe màu đen chay vòng quanh thân xe, kết hợp với các chi tiết mới nâng cấp giúp cho chiếc xe nổi bật và sang trọng khi di chuyển. Ở phiên bản nâng cấp mới này, Thaco còn bổ sung cho Kia Sorento vô lăng bọc da - ốp gỗ, rèm che nắng chỉnh tay cho hàng ghế sau. Toàn bộ nội thất được phối màu da Beige thay thế cho màu đen trước đó trên các phiên bản 2015. Bên cạnh đó còn có một số trang bị không thể không nhắc tới như gương chiếu hậu trong chống chói tự động, nút bật chế độ tiết kiệm nhiên liệu, cửa sổ trời panorama… Sau vô-lăng, ghế lái của Kia Sorento bản nâng cấp 2017 được ưu ái điều chỉnh 10 hướng, thêm chức năng nhớ 2 vị trí hữu dụng. Ghế phụ ở phiên bản mới cũng được bổ sung tính năng chỉnh điện. Màn hình cảm ứng 7 inch công nghệ TFT có thể nghe radio, xem DVD, GPS, phần mềm bản đồ dẫn đường tại Việt Nam, thoại rảnh tay kết nối qua Bluetooth và hiển thị hình ảnh từ camera hỗ trợ lùi xe... Trang bị an toàn cho xe bao gồm; chống bó cứng phanh - ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử - EBD, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA và hệ thống cân bằng điện tử Esp. Ngoài ra, 2 phiên bản cao cấp sẽ còn được trang bị hẹ thống an toàn 6 túi khí, trong khi phiên bản GAT, con số này chỉ là 2. Ngoài ra, Camera lùi còn là trang bị tiêu chuẩn. Tại thị trường Việt Nam, Kia Sorento 2017 nâng cấp mới được phân phối với 2 phiên bản động cơ máy dầu và máy xăng. Trong đó phiên bản máy dầu có dung tích 2.2, 4 máy thẳng hàng, động cơ này có công suất 195 mã lực ở 3800 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 437Nm tại 1800-2500 vòng/phút. Kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó động cơ xăng dung tích 2.4L mang tên Theta II. Khối động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 174 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút cùng moment xoắn cực đại 227 Nm tại 3.750 vòng/phút, phiên bản này cũng sử dụng hộp số tự động 6 cấp như phiên bản động cơ diesel. Giữa tháng trước, thương hiệu xe ôtô Kia tại Việt Nam vừa thông báo tromng tháng 10/2017 sẽ giảm 26 triệu cho phiên bản rẻ nhất của Sorento là 2WD GAT, từ 815 triệu xuống 789 triệu. Cùng ưu đãi bảo hiểm vật chất, chi phí khách bỏ ra chỉ khoảng 780 triệu, chưa kể lăn bánh. Hiện tại, mức giá của Kia Sorento rẻ hơn vài trăm triệu so với đối thủ Fortuner nhưng doanh số thì ngược lại. Hết 9/2017, Kia tại Việt Nam chỉ bán được 1.109 chiếc Sorento, trong khi đối thủ Toyota bán tới 11.547 chiếc Fortuner. Chỉ riêng tháng 9 có 1.267 chiếc Fortuner gặp khách cũng hơn Sorento bán từ đầu năm.