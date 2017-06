Chi tiết Ford Mustang giá hơn 2 tỷ tại Sài Gòn

Mẫu xe ôtô Ford Mustang là dòng xe cơ bắp của hãng xẽ Ford sản xuất lần đầu tiên năm 1964, đến nay dòng xe này đã trãi qua hơn 50 năm hình thành và phát triển. Cái tên Ford Mustang được đặt theo tên một loại máy bay chiến đấu thời Thế chiến thứ II: P-51 Mustang. Mang thông điệp của sự tự do, xe có thiết kế đặc biệt phần mui xe dài sau đó vuốt gọn sau kết hợp cùng phần đuôi xe được vát ngắn đã trở thành cảm hứng của rất nhiều mẫu xe "cơ bắp" kiểu Mỹ sau này như : Chevrolet Camaro, Dodge Challenger hay mẫu coupe Toyota Celica. Trong bài viết này, mẫu xe được chúng tôi tiếp cận là mẫu xe Ford Mustang 2015. Ford Mustang thế hệ thứ 6 này được ra mắt lần đầu tại triển lãm New York 2014, được giới truyền thông đặt tên là “ngựa hoang”. Ford Mustang sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.784 x 1.916 x 1.381 mm và chiều dài trục cơ sở 2.720 mm, trọng lượng 1.497kg. So với phiên bản trước, Ford Mustang 2015 nặng hơn và được trang bị nhiều công nghệ mới như : hệ thống treo thiết kế mới, phanh cỡ lớn hơn, hệ thống thông tin giải trí nâng cấp với MyFord Touch và không gian nội thất rộng hơn. Phần đầu xe thiết kế đặc trưng, mang phong cách fastback đã làm nên thương hiệu của dòng xe cơ bắp của Ford trên toàn thế giới. Ở thế hệ này, cụm đèn pha thiết kế sắt nét hơn, dùng bóng thấu kính đi kèm đèn LED ban ngày sọc chéo như mang cá mập. Phần đuổi xe nổi bật với logo ngựa hoang truyền thống, bên cạnh những đường gân cơ bắp chạy dọc từ hông mũi xe đến đuôi xe. Nội thất cũng có nhiều sự thay đổi, so với phiên bản cũ nội thất của chiếc Mustang mới rộng rãi và sang trọng hõn với những vật liệu cao cấp. Ngoài ra, bảng điều khiển trên chiếc Mustang mới với nhiều tính năng với nút bấm dễ dàng sử dụng hơn. Ford Mustang sử dụng động cơ EcoBoost 4 xi-lanh, dung tích 2,3 lít, sản sinh công suất tối đa 310 mã lực và mô-men xoắn cực đại 433 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5 giây và đạt vận tốc tối đa 250 km/h Mẫu xe cơ bắp Ford Mustang phiên bản mới tại thị trường Mỹ có giá bán khoảng 25.300 USD. Sau khi được nhập về một số đại lý không chính hãng tại thị trường Việt Nam mẫu xe cơ bắp này được chào bán với mức giá khoảng hơn 2 tỷ đồng (chưa tính phí trước bạ và biển số).

